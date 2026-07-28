Đổi mới mạnh mẽ quản trị nhân đạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội

Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương; đại diện Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp, nhà tài trợ và các đối tác trong nước, quốc tế và gần 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tại phiên chính thức, Đại hội đã suy tôn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhận cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu, hiến máu, vận động hiến mô, phòng ngừa và ứng phó thiên tai, hỗ trợ sinh kế, chăm lo người nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu. Trong nhiệm kỳ, tổng giá trị các hoạt động phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa và thích ứng với biến đổi khí hậu đạt trên 1.600 tỷ đồng, trợ giúp hơn 2,6 triệu lượt người. Hội từng bước đổi mới việc huy động, sử dụng nguồn lực, tăng cường công khai, minh bạch, mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và đồng bào ta ở nước ngoài; đồng thời củng cố mạng lưới cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ. Đằng sau những con số là những tâm hồn được sưởi ấm bằng tình thương đồng loại, những mái nhà được dựng lại sau bão lũ, những người bệnh được tiếp thêm nguồn máu, những trẻ em được tiếp tục đến trường, những gia đình được hỗ trợ sinh kế và những người gặp hoạn nạn không bị cô đơn, bỏ mặc…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những kết quả Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đạt được, trân trọng ghi nhận sự cống hiến của các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và sự đồng hành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhà hảo tâm, đồng bào ta ở nước ngoài và Nhân dân. Đồng thời, nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các tổ chức quốc tế và đối tác phát triển, góp phần nâng cao năng lực nhân đạo, tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết vì hòa bình và phát triển bền vững.

Nêu rõ, Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, một Việt Nam hùng cường phải đồng thời là một Việt Nam nhân ái; một xã hội hiện đại phải biết sẻ chia; một quốc gia phát triển phải trân trọng và bảo vệ phẩm giá, sự an toàn của mỗi con người. Vì vậy, công tác nhân đạo không thể chỉ dừng ở cứu trợ khi thiên tai, dịch bệnh, hoạn nạn xảy ra, mà phải trở thành một bộ phận của chiến lược phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội, quản trị rủi ro và nâng cao khả năng tự cường của cộng đồng. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XII và các cấp Hội tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm đó là: "Tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến người yếu thế. Đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo, hỗ trợ phát triển sinh kế, tạo việc làm bền vững và thúc đẩy hòa nhập cộng đồng đối với một số đối tượng yếu thế. Chuyển từ cứu trợ tình thế sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị sẵn sàng và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng. Hội cần tham gia sâu hơn vào quản trị rủi ro dựa vào cộng đồng; xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, lực lượng ứng phó tại chỗ, mạng lưới sơ cấp cứu và các mô hình cộng đồng an toàn. Mỗi xã, phường, đặc khu cần từng bước có đội ngũ tình nguyện viên được huấn luyện, có phương án hành động và khả năng hỗ trợ kịp thời các nhóm dễ bị tổn thương, nhất là trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo và người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối của Hội trong hoạt động nhân đạo. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phải là địa chỉ tin cậy để người gặp khó khăn tìm đến, người có lòng nhân ái gửi gắm và các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay hành động. Mọi hoạt động phải lấy con người làm trung tâm, xuất phát từ nhu cầu thực tế và lấy sự thay đổi trong cuộc sống của người được trợ giúp làm thước đo. Đặc biệt, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu nhân đạo thống nhất, kết nối phù hợp với các cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống an sinh xã hội và xây dựng Hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại; phát huy sức mạnh của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và mở rộng hợp tác quốc tế: "Đổi mới mạnh mẽ quản trị nhân đạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội. Niềm tin là nguồn lực quý giá nhất của hoạt động nhân đạo. Vì vậy, Hội phải đặt công khai, minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình ở vị trí trung tâm. Mọi khoản đóng góp phải được tiếp nhận, quản lý, phân bổ đúng mục đích; người đóng góp có quyền biết nguồn lực được sử dụng ở đâu, cho ai và mang lại kết quả gì; người được trợ giúp có quyền phản hồi về tính phù hợp, công bằng và kịp thời của sự hỗ trợ. Hiệu quả nhân đạo không chỉ được đo bằng giá trị vận động, số suất quà hay số lượt người được trợ giúp, mà quan trọng hơn là sự thay đổi thực chất trong cuộc sống của người dân, khả năng phục hồi sinh kế, giảm thiệt hại và mức độ nguồn lực đến đúng người, đúng lúc, đúng nhu cầu".

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải luôn đặc biệt quan tâm đến công tác nhân đạo, yêu cầu biến lòng yêu thương thành những việc làm cụ thể, thiết thực, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế và người gặp hoạn nạn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị và mong muốn, tinh thần đó phải tiếp tục là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Bởi lòng nhân ái chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động. Một xã hội nhân văn không chỉ có nhiều người sẵn lòng sẻ chia, mà còn phải có những tổ chức đủ uy tín và năng lực để đưa sự giúp đỡ đến đúng người, đúng lúc, đúng nhu cầu.