Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trao Giải thưởng Hòa bình Lev Tolstoy

15 năm giải bóng đá người Việt Nam tại Nga: Sân chơi gắn kết kiều bào

VOV.VN - Sau gần một tháng tranh tài, chiều 20/7, tại thủ đô Moscow, Giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2026 đã chính thức bế mạc, khép lại mùa giải kỷ niệm 15 năm tổ chức với nhiều trận đấu hấp dẫn và chất lượng chuyên môn cao.