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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trao Giải thưởng Hòa bình Lev Tolstoy

Thứ Sáu, 18:10, 24/07/2026
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VOV.VN - Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình quốc tế mang tên Lev N. Tolstoy quyết định trao giải năm 2026 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong củng cố hòa bình và thúc đẩy hợp tác giữa các dân tộc.

Ngày 24/7, tại thủ đô Moscow, Liên Bang Nga, Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình quốc tế mang tên Lev N. Tolstoy đã công bố quyết định trao Giải thưởng Hòa bình quốc tế mang tên  Lev N. Tolstoy năm 2026 cho Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn trong việc củng cố hòa bình và tăng cường hợp tác giữa các dân tộc.

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Lễ công bố kết quả của Hội đồng giám khảo giải thưởng (Ảnh Hương Trà/VOV Moscow)
Hương Trà/VOV-Moscow
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