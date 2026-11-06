Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 14

Tại Đối thoại, hai bên ghi nhận những kết quả tích cực trong hợp tác quốc phòng song phương, đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Trợ lý Bộ trưởng John Noh.

Hợp tác quốc phòng giữa hai nước được triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, bao gồm trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao; duy trì các cơ chế đối thoại, tham vấn; khắc phục hậu quả chiến tranh; tìm kiếm thông tin về quân nhân Việt Nam và Hoa Kỳ hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh; công nghiệp quốc phòng; hợp tác giữa các quân, binh chủng; quân y; an ninh mạng; hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa; quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm soát xuất nhập cảnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, xuyên biên giới và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Hai bên cũng duy trì tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, đặc biệt là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và đoàn tại buổi đối thoại.

Trong đó, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là điểm sáng, được lãnh đạo cấp cao hai nước đặc biệt quan tâm và xác định là một trong những ưu tiên trong quan hệ song phương.

Đáng chú ý, ngày 23/9/2026 tại Hà Nội, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký kết các thỏa thuận liên quan đến Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa và Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam.

Các thỏa thuận này tạo cơ sở để Hoa Kỳ mở rộng phạm vi hỗ trợ người khuyết tật tại những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi chất da cam, đồng thời hiện thực hóa cam kết bổ sung 130 triệu USD cho Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, hướng tới hoàn thành dự án trước năm 2031, góp phần bảo đảm môi trường sống an toàn cho người dân địa phương.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cảm ơn sự hỗ trợ và phối hợp hiệu quả của Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ, coi đây là minh chứng cho cam kết của phía Hoa Kỳ đối với công tác khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Về phía Hoa Kỳ, Trợ lý Bộ trưởng John Noh đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, trong đó có hợp tác quốc phòng; đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đối với một Việt Nam độc lập, tự cường, thịnh vượng và chính sách quốc phòng “4 không” của Việt Nam.

Liên quan đến hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, ông John Noh cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì những nỗ lực trong hơn bốn thập kỷ qua nhằm tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tin, mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam (MIA).

Theo ông John Noh, thiện chí và sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong lĩnh vực này đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển quan hệ song phương, trở thành hình mẫu trong nỗ lực gác lại quá khứ, hướng tới tương lai hòa bình, hợp tác và phát triển.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất, tập trung vào trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; duy trì các cơ chế đối thoại, tham vấn; khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác giáo dục, đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hợp tác giữa các quân, binh chủng; cứu hộ, cứu nạn; an ninh mạng; công nghiệp quốc phòng; quân y; hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa và phối hợp tại các cơ chế, diễn đàn hợp tác đa phương về quốc phòng, an ninh.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh; xem xét hỗ trợ Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) triển khai dự án giải phóng đất bị ô nhiễm bom mìn theo Tiêu chuẩn hành động bom mìn quốc tế (IMAS) tại một số địa phương thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Đây là một phần trong nỗ lực thực hiện mục tiêu quốc gia của Việt Nam về cơ bản làm sạch toàn bộ diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ vào năm 2045.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký liên quan đến Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa và Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại các địa phương bị phun rải nặng chất da cam.

Đặc biệt, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn phía Hoa Kỳ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh; đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt chiến tranh, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Chính phủ Việt Nam phát động.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tin, mất tích trong chiến tranh.

Đánh giá cao những kết quả hợp tác quốc phòng song phương, Trợ lý Bộ trưởng John Noh khẳng định thiện chí và mong muốn của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hòa bình, mang tính xây dựng với Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Trợ lý Bộ trưởng John Noh đã ký Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 14.

Đối với công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, ông John Noh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường chia sẻ thông tin, kết nối giữa các cơ quan liên quan, khai thác tài liệu lưu trữ, phối hợp nghiên cứu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Đây sẽ tiếp tục là những nội dung ưu tiên trong hợp tác giữa hai nước thời gian tới.

Tại Đối thoại, hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm.

Kết thúc Đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Trợ lý Bộ trưởng John Noh đã ký Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 14, ghi nhận những kết quả đạt được và các định hướng hợp tác trong thời gian tới.