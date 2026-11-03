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Việt Nam - Thái Lan tăng cường hợp tác quốc phòng

Thứ Ba, 20:59, 03/11/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, ngày 3/11, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã hội đàm với Đại tướng Ukris Boontanondha, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác quốc phòng theo hướng thực chất, hiệu quả, góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan và đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Thái Lan thời gian qua, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025. Đại tướng Ukris Boontanondha cho rằng các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao gần đây, trong đó nổi bật là chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5/2026 và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tháng 9/2026, đã tạo động lực quan trọng để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng.

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Đại tướng Ukris Boontanondha đã chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn đại biểu quân sự cấp cao QĐND Việt Nam tại trụ sở Bộ Tư lệnh Liên quân Thái Lan

Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Thái Lan, đồng thời mong muốn tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, đưa hợp tác quốc phòng trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại hiện có; đẩy mạnh hợp tác giữa các quân, binh chủng; tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm chuyên môn; phối hợp tuần tra chung kết hợp diễn tập tìm kiếm cứu nạn; giao lưu tổ bay và tàu quân sự; đồng thời tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

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Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, ngày 3/11, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã hội đàm với Đại tướng Ukris Boontanondha, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan.

Lãnh đạo quân đội hai nước cũng thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh mạng, công nghệ thông tin và chuyển đổi số; nghiên cứu mở rộng hợp tác về quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống di cư bất hợp pháp và tội phạm xuyên biên giới.

Về hợp tác đa phương và các vấn đề khu vực, hai bên nhất trí tiếp tục tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn quốc tế; phối hợp cùng các nước ASEAN duy trì lập trường chung đối với các vấn đề an ninh khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông và an ninh nguồn nước sông Mekong.

Hai bên cũng chia sẻ quan điểm về những thách thức đang nổi lên như an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, thiên tai; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, hàng không và thúc đẩy phát triển bền vững trong khu vực.

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Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và Đại tướng Ukris Boontanondha, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan.
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Đoàn công tác chụp ảnh tại trụ sở Bộ Tư lệnh Liên quân Thái Lan.

Trước đó, Đại tướng Ukris Boontanondha đã chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam tại trụ sở Bộ Tư lệnh Liên quân Thái Lan. Dự lễ đón và hội đàm có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng các thành viên hai đoàn.

PV/VOV-Bangkok
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