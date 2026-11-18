Sáng nay (18/11), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức lễ công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về công tác cán bộ, công nhận chức danh Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Theo đó, tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Nguyên, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đã công bố quyết định công nhận chị Dương Thị Vui giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai và công nhận anh Lê Hà Khương Anh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai và lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai.

Phát biểu giao nhiệm vụ, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đề nghị lãnh đạo Tỉnh Đoàn Lào Cai phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Trong đó, cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn trao quyết định công nhận chị Dương Thị Vui giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai Dương Thị Vui khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, phát huy trí tuệ tập thể, cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương.

Trước đó, ngày 11/11, chị Dương Thị Vui được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Lào Cai bầu giữ chức Bí thư với số phiếu tín nhiệm 100%, vượt qua 7 thí sinh tại cuộc thi lựa chọn nhân sự giới thiệu ứng cử chức danh này.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chị Dương Thị Vui là người có nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn tại địa phương. Từ tháng 9/2022 đến tháng 6/2025, chị giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái (cũ); Từ tháng 7/2025 đến tháng 11/2026, là Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai, kiêm Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lào Cai.