Đồng chí Trần Cẩm Tú: Bộ chỉ số đánh giá công việc phải đo được kết quả thực chất

Sáng nay (6/8), tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ tháng 7.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về: các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV; Kết luận của Ban Thường vụ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương; Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 58 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương...

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

Bên cạnh đó, các đại biểu dành thời gian cho ý kiến việc triển khai phần mềm quản lý công việc, đánh giá cán bộ (KPI) và hình thành trung tâm điều hành, quản lý tại Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Việc có một phần mềm là thực sự cần thiết giúp cho việc đánh giá công việc được giao minh bạch, chính xác, nhanh chóng giảm thiểu thời gian so với phương pháp truyền thống.

Ngoài ra, giải pháp này còn giúp dữ liệu được lưu trữ tập trung, khai thác nhanh chóng, thuận tiện theo dõi tiến trình xử lý công việc của cán bộ hằng ngày. Mục tiêu được Ban Thường vụ đặt ra là tháng 9 sẽ bắt đầu chạy thử nghiệm phần mềm này.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu việc xây dựng phần mềm quản lý công việc phải thực sự giúp cấp ủy, người đứng đầu nắm được một cách nhanh chóng, chính xác: Việc gì đang làm, ai chịu trách nhiệm, thời hạn đến đâu, tiến độ thế nào, sản phẩm đã đạt yêu cầu chưa; việc gì đang chậm và vì sao; trách nhiệm thuộc về đâu; người đứng đầu cần quyết định, tháo gỡ vấn đề gì?

"Đối với Bộ chỉ số đánh giá, yêu cầu phải đo được kết quả thực chất và chất lượng công việc, không phải làm để lấy hình thức, chấm điểm cán bộ. Bộ chỉ số phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, chất lượng công việc và sản phẩm đầu ra, đặc biệt, đối với cán bộ làm công tác tham mưu chiến lược", Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.