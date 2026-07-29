Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Tổng Thư ký Đảng CNDD-FDD Burundi

Tại cuộc tiếp, đồng chí Trần Cẩm Tú chào mừng và bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thư ký Révérien Ndikuriyo và đoàn đại biểu Đảng CNDD-FDD đã góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác thực chất giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú chào đón Tổng Thư ký Révérien Ndikuriyo

Đánh giá cao những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Burundi dưới sự lãnh đạo của Đảng CNDD-FDD, đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng ông Révérien Ndikuriyo tiếp tục được Đảng CNDD-FDD tín nhiệm, tiếp tục bầu giữ chức Tổng Thư ký Đảng nhiệm kỳ 2026-2031 và gửi lời chúc mừng đến Chủ tịch Đảng CNDD-FDD, Tổng thống Burundi Évariste Ndayishimiye được lựa chọn làm ứng cử viên của Đảng tại cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào tháng 5/2027.

Bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực của quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước trong những năm gần đây, đặc biệt từ sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Burundi tháng 4/2025, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn mở rộng quan hệ đối ngoại với các chính đảng bạn bè ở châu Phi, trong đó có Đảng CNDD-FDD.

Đồng chí Trần Cẩm Tú tại cuộc tiếp đoàn.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị hai Đảng nhanh chóng cụ thể hóa Bản ghi nhớ về hợp tác vừa được ký kết tại cuộc hội đàm giữa Tổng Thư ký Révérien Ndikuriyo và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; đẩy mạnh tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, đào tạo cán bộ, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Về quan hệ hợp tác kinh tế song phương, đồng chí Trần Cẩm Tú cảm ơn Tổng Thư ký Révérien Ndikuriyo đã trực tiếp hỗ trợ liên doanh viễn thông của Tập đoàn Viettel tại Burundi (Lumitel) đầu tư, kinh doanh hiệu quả; đề nghị Đảng CNDD-FDD và Chính phủ Burundi tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Liên doanh Lumitel cũng như các doanh nghiệp khác của Việt Nam đầu tư, kinh doanh hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của quan hệ hợp tác song phương.

Tổng Thư ký Đảng CNDD-FDD Révérien Ndikuriyo bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thân tình mà Đảng, Nhà nước Việt Nam dành cho Đoàn và trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Burundi, Chủ tịch Đảng CNDD-FDD Évariste Ndayishimiye đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu phát triển vượt bậc mà Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Thư ký Révérien Ndikuriyo nhấn mạnh Việt Nam là hình mẫu và nguồn cảm hứng cho Burundi và Đảng CNDD-FDD trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, hiện thực hóa Tầm nhìn 2040-2060 đưa Burundi trở thành nước thu nhập cao vào năm 2060.

Tổng Thư ký Révérien Ndikuriyo phát biểu tại cuộc tiếp

Tổng Thư ký Révérien Ndikuriyo vui mừng nhận thấy trong thời gian gần đây quan hệ giữa hai Đảng cầm quyền đã có kết nối chặt chẽ hơn, nhấn mạnh mong muốn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Burundi trong phát triển quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, khoa học - công nghệ và nông nghiệp.

Nhấn mạnh Burundi là Chủ tịch Liên minh Châu Phi (AU) nhiệm kỳ 2026-2027, Tổng Thư ký Révérien Ndikuriyo khẳng định Burundi sẵn sàng trở thành cầu nối để Việt Nam tăng cường quan hệ và tham gia vào các mô hình, sáng kiến, chương trình hợp tác cụ thể với AU.

Đoàn đại biểu hai bên tại cuộc tiếp

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tổ chức nhiều hơn các hoạt động trao đổi đoàn và giao lưu giữa các tổ chức chính trị - xã hội nhằm củng cố tin cậy chính trị, phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng của hai Đảng trong thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực. Hai bên cũng nhất trí cần tăng cường vai trò đôn đốc các cơ quan liên quan trong việc thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn bản, thỏa thuận hợp tác song phương, nhất là các văn kiện quan trọng như Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư.