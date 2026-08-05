Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng Đại sứ Rajpal Singh nhận nhiệm vụ tại Việt Nam vào thời điểm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Singapore đang phát triển sâu rộng với nhiều triển vọng hợp tác mới. Đồng chí khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Singapore, đối tác chiến lược quan trọng trong ASEAN và khu vực; đánh giá cao những kết quả hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo và giao lưu nhân dân, cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị, ngày càng thực chất, hiệu quả giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân cầm quyền tại Singapore trong những năm qua.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh. Ảnh: Hoàng Ân

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác đã góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo nền tảng vững chắc để đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đặc biệt là việc hai bên đã thiết lập cơ chế Đối thoại chiến lược nhằm tăng cường trao đổi định kỳ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Singapore.

Đánh giá cao vai trò của Singapore là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp, củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đặc biệt là Đối thoại chiến lược giữa hai Đảng; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đảng, quản trị quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo cán bộ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tương xứng với tầm mức quan hệ giữa hai nước; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc và APEC.

Đại sứ Rajpal Singh trân trọng cảm ơn đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vinh dự đảm nhiệm cương vị Đại sứ Singapore tại Việt Nam trong giai đoạn quan hệ hai nước phát triển hết sức tốt đẹp. Đại sứ Rajpal Singh nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la tháng 5/2026 vừa qua là một dấu mốc rất quan trọng, tạo nền tảng tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh. Ảnh: Hoàng Ân

Đại sứ vui mừng nhận thấy thành công của mô hình VSIP sau 30 năm phát triển tại Việt Nam, coi đây là biểu tượng tiêu biểu của hợp tác song phương, phản ánh sự tin cậy chính trị và hợp tác vì lợi ích của cả hai nước. Đại sứ cho biết sẽ tích cực thúc đẩy mở rộng mạng lưới khu công nghiệp VSIP gắn với đổi mới mô hình phát triển, khuyến khích doanh nghiệp Singapore tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, chuyển đổi xanh và hạ tầng chiến lược, qua đó đóng góp thiết thực vào các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Ảnh: Hoàng Ân

Đại sứ Rajpal Singh khẳng định hợp tác kênh Đảng và quan hệ gắn bó giữa lãnh đạo cấp cao hai nước là nền tảng quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương hai nước; nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của cơ chế Đối thoại chiến lược; khẳng định Singapore sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác đào tạo cán bộ, phát triển nguồn nhân lực chiến lược và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm.

Đại sứ khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các bộ, ban, ngành, địa phương của Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy triển khai các cơ chế hợp tác giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Singapore tiếp tục phát triển mạnh mẽ và thực chất.