Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri tỉnh Thái Nguyên

Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau Kỳ họp thứ nhất đến nay. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ sau Kỳ họp thứ nhất, Đoàn đã tổng hợp, chuyển 28 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan Trung ương và địa phương; đến nay, 28/28 kiến nghị đã có văn bản trả lời. Nội dung kiến nghị tập trung vào các vấn đề về chế độ, chính sách; đất đai; bảo hiểm y tế; giao thông; cải cách thủ tục hành chính; hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; phát triển y tế cơ sở và bảo đảm an toàn tại các khu vực có nguy cơ sạt lở...

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI có khối lượng công việc lớn, tập trung xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều dự án luật, nghị quyết, đồng thời quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công và công tác giám sát. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri là thông tin thực tiễn quan trọng phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận những đóng góp tích cực của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Trong 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 11,24%; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng thành các chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm cụ thể. Cùng với đó, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông có tính kết nối; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư. Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị Thái Nguyên quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân ở vùng còn khó khăn. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn phường Đức Xuân và phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên

Ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang trực tiếp trao đổi, giải đáp một số vấn đề được cử tri quan tâm. Đồng chí khẳng định, các ý kiến, kiến nghị sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tổng hợp, phản ánh đầy đủ tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, giám sát quá trình xem xét, giải quyết và thông tin tới cử tri theo quy định.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, tặng 50 suất quà các đối tượng chính sách trên địa bàn phường Bắc Kạn và phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên.