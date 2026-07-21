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Đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

Thứ Ba, 23:01, 21/07/2026
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VOV.VN - Chiều 21/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) do ông Hagiuda Koichi, Quyền Tổng Thư ký làm Trưởng đoàn dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam (từ 20-23/7/2026).

Tại cuộc tiếp, đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng những thành tựu mà đảng cầm quyền LDP đạt được trong thời gian qua cũng như thắng lợi của đảng trong cuộc bầu cử Hạ viện vào đầu năm 2026; cảm ơn sự ủng hộ của Đảng LDP dành cho Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong nhiều năm qua cũng như việc các lãnh đạo của Đảng LDP đã gửi điện chúc mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản﻿ (LDP) Hagiuda Koichi. Ảnh: TTXVN

Đồng chí thường trực Ban Bí thư cũng chia sẻ thông tin về tình hình phát triển của kinh tế - xã hội thời gian qua, các nỗ lực triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIV cũng như thành quả của công cuộc sắp xếp tinh gọn bộ máy chính trị sau một năm thực hiện.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư khẳng định Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, ủng hộ Nhật Bản phát triển và tiếp tục đóng góp tích cực vào việc xây dựng hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.  Bày tỏ hài lòng về những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua, Thường trực Ban Bí thư khẳng định chuyến thăm rất thành công của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào tháng 5 vừa qua đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội đàm với Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Hagiuda Koichi

 Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa giao lưu và quan hệ giữa hai Đảng cầm quyền – là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản; thiết lập cơ chế trao đổi thường niên giữa hai đảng cũng như các Ban chuyên môn của hai Đảng nhằm tạo kênh trao đổi, phối hợp thúc đẩy các nội dung hợp tác trên kênh đảng và thúc đẩy quan hệ chung của hai nước về quản trị nội bộ, hoàn thiện thể chế, mô hình, tổ chức bộ máy quản lý trong đảng.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu dự hội đàm. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị hai bên tăng cường hợp tác nguồn nhân lực chất lượng cao, giao lưu nghị sĩ trẻ, nghị sĩ địa phương, nghị sĩ hội đồng nhân dân; thúc đẩy thành lập nhiều hơn nữa các Liên minh nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tại các địa phương của Nhật Bản, tạo nền tảng cho quan hệ hai nước phát triển hơn nữa trong thời gian tới; đề nghị Đảng cầm quyền LDP quan tâm, tạo môi trường làm việc, sinh sống bình đẳng và thuận lợi cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Nhật Bản.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội đàm. Ảnh: TTXVN

Hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển nhanh chóng, thực chất và hiệu quả của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản, đặc biệt trong đó có quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng LDP; nhất trí phối hợp chặt chẽ để triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae vào tháng 5 vừa qua, trong đó có việc tăng cường liên kết kinh tế và đảm bảo an ninh kinh tế, hợp tác khoa học công nghệ, thúc đẩy và triển khai các dự án hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, bán dẫn, AI...; nhất trí việc thúc đẩy sớm ký Thoả thuận hợp tác giữa hai Đảng cầm quyền - Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng LDP trong thời gian tới và sớm triển khai cơ chế trao đổi định kì giữa hai Đảng cầm quyền.

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Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) Hagiuda Koichi phát biểu tại hội đàm. Ảnh: TTXVN

Quyền Tổng Thư ký Hagiuda Koichi chúc mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và chúc mừng Việt Nam đã có Ban Lãnh đạo mới sau Đại hội Đảng lần thứ XIV vừa qua; bày tỏ khâm phục những thành tựu về kinh tế xã hội, cải cách hành chính Việt Nam đã đạt được thời gian qua; cảm ơn về sự tiếp đón nồng hậu của lãnh đạo Việt Nam đã dành cho đoàn Thủ tướng Nhật Bản trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua; khẳng định đảng cầm quyền LDP, Chính phủ Nhật Bản và các đảng tại Nhật Bản đều ủng hộ, coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) Hagiuda Koichi với đại biểu hai nước.

Khẳng định vai trò của Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật trong việc đóng góp vào quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, ông Hagiuda Koichi đề nghị hai bên tăng cường hợp tác và giao lưu giữa nghị sĩ địa phương hai nước, là cơ sở quan trọng để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới. Cảm ơn về lời mời tham dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 2 tổ chức vào tháng 9/2026 của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Quyền Tổng Thư ký Hagiuda Koichi khẳng định phía Nhật Bản sẽ tích cực hợp tác tổ chức thành công Diễn đàn. Đánh giá cao vai trò của cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản, Quyền Tổng Thư ký khẳng định Chính phủ Nhật Bản sẽ tạo điều kiện và môi trường sinh sống và học tập thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Hoàng Ân/VOV
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