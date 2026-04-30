Đồng Nai chính thức lên thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của Việt Nam

Thứ Năm, 10:05, 30/04/2026
VOV.VN - Sáng 30/4, trong không khí kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Nghị quyết của Quốc hội chính thức có hiệu lực, đưa Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của Việt Nam.

Theo Nghị quyết số 30/2026/QH16 của Quốc hội, thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai trước đây. Với diện tích 12.737,18km2 và dân số hơn 4.491.000 người, thành phố Đồng Nai hiện là một trong những đô thị lớn nhất cả nước về cả quy mô lẫn tiềm lực kinh tế.

Một góc của phường Đồng Phú, thành phố Đồng Nai 

Như vậy, Đồng Nai được chính thức ghi tên vào danh sách các đô thị hạt nhân của cả nước, cùng với 6 thành phố trực thuộc Trung ương hiện hữu là: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế.

Nghị quyết giao Chính phủ, HĐND và UBND thành phố Đồng Nai chịu trách nhiệm tổ chức thi hành, sớm kiện toàn tổ chức bộ máy và đảm bảo ổn định đời sống nhân dân.

Các nội dung quan trọng về mặt pháp lý sẽ được triển khai; các cơ quan, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh "tỉnh Đồng Nai" sẽ chuyển sang tên gọi mới là "thành phố Đồng Nai" từ ngày 30/4/2026.

Giá trị văn bản, các loại giấy tờ, văn bản pháp lý đã cấp trước đó vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng cho đến khi hết hạn hoặc có quy định thay thế.

Cơ chế đặc thù, ngoài các chính sách dành cho thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ chế đặc thù trước đây của tỉnh Đồng Nai vẫn sẽ được tiếp tục duy trì cho đến khi có quyết định mới.

Theo lãnh đạo thành phố Đồng Nai, lễ công bố Nghị quyết thành lập thành phố trực thuộc Trung ương dự kiến sẽ được tổ chức vào tối ngày 18/5.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Đồng Nai sẽ đầu tư hơn 110.000 tỷ đồng cho 3 dự án giao thông kết nối
Đồng Nai sẽ đầu tư hơn 110.000 tỷ đồng cho 3 dự án giao thông kết nối

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn sơ bộ hơn 110.000 tỷ đồng.

Đồng Nai sẽ đầu tư hơn 110.000 tỷ đồng cho 3 dự án giao thông kết nối

Đồng Nai sẽ đầu tư hơn 110.000 tỷ đồng cho 3 dự án giao thông kết nối

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn sơ bộ hơn 110.000 tỷ đồng.

Đồng Nai chủ động đảm bảo an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Đồng Nai chủ động đảm bảo an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2026 người lao động được nghỉ 4 ngày, dự báo lưu lượng phương tiện qua các tuyến cửa ngõ của Đồng Nai sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc cục bộ tại nhiều điểm nóng giao thông.

Đồng Nai chủ động đảm bảo an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đồng Nai chủ động đảm bảo an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2026 người lao động được nghỉ 4 ngày, dự báo lưu lượng phương tiện qua các tuyến cửa ngõ của Đồng Nai sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc cục bộ tại nhiều điểm nóng giao thông.

Đồng Nai chính thức đạt tiêu chí đô thị loại I
Đồng Nai chính thức đạt tiêu chí đô thị loại I

VOV.VN - Ngày 16/4, theo thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã ký quyết định công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I. Đây là bước tiến quan trọng để Đồng Nai đủ điều kiện trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng Nai chính thức đạt tiêu chí đô thị loại I

Đồng Nai chính thức đạt tiêu chí đô thị loại I

VOV.VN - Ngày 16/4, theo thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã ký quyết định công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I. Đây là bước tiến quan trọng để Đồng Nai đủ điều kiện trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

