Đồng Nai lấy ý kiến nhân dân trước 27/3 về đề án lên TP trực thuộc Trung ương

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc lấy ý kiến nhân dân được thực hiện theo quy định của Chính phủ về trình tự, thủ tục thành lập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Theo đó, UBND các xã, phường có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề án thành lập thành phố Đồng Nai; đồng thời tổng hợp kết quả, báo cáo về Sở Nội vụ.

Đối với đề án thành lập phường, việc lấy ý kiến được triển khai tại các địa bàn dự kiến gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Dầu Giây, Xuân Lộc, Tân Phú, Trị An, Định Quán, Tân Khai, Lộc Ninh.

Việc hoàn thành lấy ý kiến nhân dân về thành phố trực thuộc trung ương phải hoàn thành trước ngày 27/3

Kết quả lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi có trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã đồng ý. Từ cơ sở này, UBND cấp xã sẽ hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND cùng cấp xem xét, ban hành nghị quyết, trước khi tổng hợp trình UBND tỉnh. Thời hạn hoàn thành việc lấy ý kiến và báo cáo về tỉnh là trước 17 giờ ngày 26/3.

Sở Nội vụ được giao chủ trì, hướng dẫn chi tiết việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân, đảm bảo thống nhất, đúng quy định pháp luật. Đồng thời, Sở này có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai tại các địa phương; tổng hợp kết quả, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua chủ trương thành lập các đơn vị hành chính mới. Thời gian hoàn thành việc tổng hợp, tham mưu là trong ngày 27/3.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ công khai đầy đủ tài liệu, kết quả lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của tỉnh, nhằm đảm bảo tính minh bạch, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin.

Tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Sở Nội vụ để trình UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định.