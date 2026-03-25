Đồng Nai lấy ý kiến nhân dân trước 27/3 về đề án lên TP trực thuộc Trung ương

Thứ Tư, 09:48, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và Đề án thành lập các phường.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc lấy ý kiến nhân dân được thực hiện theo quy định của Chính phủ về trình tự, thủ tục thành lập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Theo đó, UBND các xã, phường có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề án thành lập thành phố Đồng Nai; đồng thời tổng hợp kết quả, báo cáo về Sở Nội vụ.

Đối với đề án thành lập phường, việc lấy ý kiến được triển khai tại các địa bàn dự kiến gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Dầu Giây, Xuân Lộc, Tân Phú, Trị An, Định Quán, Tân Khai, Lộc Ninh.

Dong nai lay y kien nhan dan truoc 27 3 ve de an len tp truc thuoc trung uong hinh anh 1
Việc hoàn thành lấy ý kiến nhân dân về thành phố trực thuộc trung ương phải hoàn thành trước ngày 27/3

Kết quả lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi có trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã đồng ý. Từ cơ sở này, UBND cấp xã sẽ hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND cùng cấp xem xét, ban hành nghị quyết, trước khi tổng hợp trình UBND tỉnh. Thời hạn hoàn thành việc lấy ý kiến và báo cáo về tỉnh là trước 17 giờ ngày 26/3.

Sở Nội vụ được giao chủ trì, hướng dẫn chi tiết việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân, đảm bảo thống nhất, đúng quy định pháp luật. Đồng thời, Sở này có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai tại các địa phương; tổng hợp kết quả, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua chủ trương thành lập các đơn vị hành chính mới. Thời gian hoàn thành việc tổng hợp, tham mưu là trong ngày 27/3.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ công khai đầy đủ tài liệu, kết quả lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của tỉnh, nhằm đảm bảo tính minh bạch, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin.

Tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Sở Nội vụ để trình UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định.

dan-1.jpg

Nhà thành "vực" sau hiến đất, Chủ tịch tỉnh Đồng Nai chỉ đạo khẩn

VOV.VN - Chiều 24/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 4502 chỉ đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất xử lý thông tin báo chí phản ánh về việc tuyến đường thi công khiến nhà dân chênh vênh ở xã Phú Trung (trước đây thuộc huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
Tag: Đồng Nai lấy ý kiến nhân dân thành lập thành phố Đồng Nai điều chỉnh địa giới hành chính đề án thành lập phường
Người dân TP.HCM mong mỏi giải quyết bài toán nhà ở giá phù hợp

VOV.VN - Giá nhà ở tại TP.HCM ngày càng vượt quá khả năng chi trả trong khi nhu cầu về nhà ở rất lớn, người dân mong mỏi có chính sách giải quyết bài toán này.

VOV.VN - Giá nhà ở tại TP.HCM ngày càng vượt quá khả năng chi trả trong khi nhu cầu về nhà ở rất lớn, người dân mong mỏi có chính sách giải quyết bài toán này.

Lượng hành khách đi metro, xe buýt tại TP.HCM tăng 35% sau Tết

VOV.VN - Lượng hành khách sử dụng metro và xe buýt tại TP.HCM tăng mạnh từ đầu tháng 3, đạt khoảng 340.000 lượt/ngày, tăng 35% so với cuối tháng 2. Nhiều yếu tố như học sinh trở lại trường, dịch vụ cải thiện và chính sách ưu đãi đang thúc đẩy người dân chuyển sang giao thông công cộng.

VOV.VN - Lượng hành khách sử dụng metro và xe buýt tại TP.HCM tăng mạnh từ đầu tháng 3, đạt khoảng 340.000 lượt/ngày, tăng 35% so với cuối tháng 2. Nhiều yếu tố như học sinh trở lại trường, dịch vụ cải thiện và chính sách ưu đãi đang thúc đẩy người dân chuyển sang giao thông công cộng.

Bầu Chủ tịch UBND TP.HCM tại kỳ họp ngày 30/3

VOV.VN - Ngày 30/3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ họp kỳ thứ nhất, tiến hành bầu các chức danh chủ chốt, trong đó có Chủ tịch UBND TP.HCM và các Phó Chủ tịch UBND thành phố.

VOV.VN - Ngày 30/3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ họp kỳ thứ nhất, tiến hành bầu các chức danh chủ chốt, trong đó có Chủ tịch UBND TP.HCM và các Phó Chủ tịch UBND thành phố.

