  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nhà thành "vực" sau hiến đất, Chủ tịch tỉnh Đồng Nai chỉ đạo khẩn

Thứ Ba, 18:11, 24/03/2026
VOV.VN - Chiều 24/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 4502 chỉ đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất xử lý thông tin báo chí phản ánh về việc tuyến đường thi công khiến nhà dân chênh vênh ở xã Phú Trung (trước đây thuộc huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

Trước thông tin báo chí phản ánh về việc nhà dân chênh vênh khi hạ cốt nền thi công đường ở Phú Trung, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực Phú Riềng, UBND các xã Phú Riềng, Phú Trung và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường, xác minh thông tin báo chí phản ánh.

Từ đó, rà soát hồ sơ thiết kế, thi công của dự án xác định, làm rõ nguyên nhân xảy ra tình trạng nêu trên; xử lý ngay các sai phạm (nếu có) theo quy định, đảm bảo an toàn cho người dân khu vực dự án.

nha thanh vuc sau hien dat, chu tich tinh Dong nai chi dao khan hinh anh 1
Nhà dân cao hơn mặt đường 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng chỉ đạo các đơn vị sau khi kiểm tra, xác minh, báo cáo kết quả và thông tin kịp thời cho cơ quan báo chí trước ngày 27/3 theo đúng quy định.

Trước đó, VOV đưa tin Dự án xây dựng đường từ xã Phú Trung đi xã Phước Tân, kết nối ĐH 312 với đường ĐT 759 được UBND tỉnh Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai) phê duyệt cuối năm 2021, thời gian thực hiện từ 2021-2024.

Dự án do UBND huyện Phú Riềng (cũ) làm chủ đầu tư. Sau khi hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp, chủ đầu tư là Ban Quản lý khu vực Phú Riềng.

Dự án có tổng chiều dài hơn 13,4km, bề rộng cắt ngang 9m, bề rộng mặt đường 6m, vận tốc thiết kế 60km/h, thuộc công trình cấp III, nhóm B.

nha thanh vuc sau hien dat, chu tich tinh Dong nai chi dao khan hinh anh 2
Người dân phải làm rào chắn để đảm bảo an toàn cho trẻ em

Nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất để làm đường nhưng hiện đang rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi nền nhà cao hơn mặt đường từ 3m đến 12m. Trong đó có 7 hộ bị ảnh hưởng lớn bởi dự án. Người dân mong muốn được hạ cao độ nền bằng mặt đường nhưng vướng quy định về quản lý khoáng sản.

Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng cho biết, đây là dự án "Nhà nước và nhân dân cùng làm", không có chi phí bồi thường hay hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Để đảm bảo độ dốc dọc và kỹ thuật cho vận tốc thiết kế 60km/h, đơn vị buộc phải hạ cốt nền đường xuống sâu. Ban cũng kiến nghị UBND huyện Phú Riềng cũ tạo điều kiện cho người dân để sớm ổn định cuộc sống.

z7652539771626_47a8bceaa4f45ec78941cea129e01168.jpg

Nhà mặt tiền nằm cạnh "vực" sau khi hiến đất làm đường ở Đồng Nai

VOV.VN - Người dân sống hai bên đường từ xã Phú Trung đi xã Phước Tân (đoạn qua xã Phú Riềng và xã Phú Trung, tỉnh Đồng Nai-trước là huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), kết nối ĐH 312 với đường ĐT 759, phản ánh về việc dự án hạ cốt nền đường quá sâu. Việc này khiến nhiều hộ dân rơi vào cảnh sống chênh vênh bên mép vực.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: Nhà mặt tiền vực sâu sau hiến đất mở rộng đường Đồng Nai Bình Phước hiến đất
Tin liên quan

Nhà dân thành “vực sâu” khi làm đường ở Đồng Nai: Chủ đầu tư xin lỗi, hỗ trợ dân

VOV.VN - Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã xin lỗi và hỗ trợ tiền tạm cư cho các hộ dân tại xã Tân Lợi có nhà bị "treo" bên mép vực do thi công đường ĐT.753. Chủ đầu tư nhận lỗi do thiếu giám sát, cam kết khẩn trương đền bù để dân an cư.

Làm đường khiến nhà dân bị “treo” bên mép vực, chủ đầu tư sẽ công khai xin lỗi dân

VOV.VN - Ngày 16/3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã mời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp đường ĐT.753, đoạn qua xã Tân Lợi (trước là huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Chủ đầu tư sẽ tổ chức buổi làm việc vào sáng 17/3 để trực tiếp thông tin dự án và công khai xin lỗi dân.

Lý do nhà dân thành “vực sâu” khi làm đường ở Đồng Nai

VOV.VN - Sau phản ánh của báo chí về những bất cập tại dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.753, đoạn qua xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ), Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo kết quả kiểm tra. Đáng chú ý, việc thi công hạ mái ta luy tạo độ chênh cao đã buộc 8 hộ dân phải di dời.

