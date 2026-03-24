Nhà thành "vực" sau hiến đất, Chủ tịch tỉnh Đồng Nai chỉ đạo khẩn

Trước thông tin báo chí phản ánh về việc nhà dân chênh vênh khi hạ cốt nền thi công đường ở Phú Trung, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực Phú Riềng, UBND các xã Phú Riềng, Phú Trung và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường, xác minh thông tin báo chí phản ánh.

Từ đó, rà soát hồ sơ thiết kế, thi công của dự án xác định, làm rõ nguyên nhân xảy ra tình trạng nêu trên; xử lý ngay các sai phạm (nếu có) theo quy định, đảm bảo an toàn cho người dân khu vực dự án.

Nhà dân cao hơn mặt đường

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng chỉ đạo các đơn vị sau khi kiểm tra, xác minh, báo cáo kết quả và thông tin kịp thời cho cơ quan báo chí trước ngày 27/3 theo đúng quy định.

Trước đó, VOV đưa tin Dự án xây dựng đường từ xã Phú Trung đi xã Phước Tân, kết nối ĐH 312 với đường ĐT 759 được UBND tỉnh Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai) phê duyệt cuối năm 2021, thời gian thực hiện từ 2021-2024.

Dự án do UBND huyện Phú Riềng (cũ) làm chủ đầu tư. Sau khi hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp, chủ đầu tư là Ban Quản lý khu vực Phú Riềng.

Dự án có tổng chiều dài hơn 13,4km, bề rộng cắt ngang 9m, bề rộng mặt đường 6m, vận tốc thiết kế 60km/h, thuộc công trình cấp III, nhóm B.

Người dân phải làm rào chắn để đảm bảo an toàn cho trẻ em

Nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất để làm đường nhưng hiện đang rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi nền nhà cao hơn mặt đường từ 3m đến 12m. Trong đó có 7 hộ bị ảnh hưởng lớn bởi dự án. Người dân mong muốn được hạ cao độ nền bằng mặt đường nhưng vướng quy định về quản lý khoáng sản.

Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng cho biết, đây là dự án "Nhà nước và nhân dân cùng làm", không có chi phí bồi thường hay hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Để đảm bảo độ dốc dọc và kỹ thuật cho vận tốc thiết kế 60km/h, đơn vị buộc phải hạ cốt nền đường xuống sâu. Ban cũng kiến nghị UBND huyện Phú Riềng cũ tạo điều kiện cho người dân để sớm ổn định cuộc sống.