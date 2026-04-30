Đồng Tháp thành lập 11 phường trên địa bàn tỉnh

Theo đó, việc tổ chức thực hiện thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng các xã của tỉnh Đồng Tháp, trong đó ưu tiên các xã được hình thành từ việc sắp xếp các thị trấn và các xã sắp xếp từ các xã đã được phân loại đô thị trước đây.

UBND cấp xã tổ chức rà soát, đánh giá việc đáp ứng các tiêu chí thành lập phường theo quy định pháp luật. Cụ thể, quy mô dân số từ 21.000 người trở lên, diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên. Vị trí, chức năng được xác định trong quy hoạch hoặc định hướng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành cấp vùng hoặc cấp tỉnh hoặc cấp tiểu vùng trong tỉnh, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hoặc tiểu vùng trong tỉnh. Tỷ lệ quy mô dân số đô thị trên quy mô dân số của đơn vị hành chính từ 50% trở lên.

Đồng Tháp sẽ thành lập thêm 11 phường trên địa bàn

Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt các chỉ tiêu: tỷ lệ tổng thu ngân sách địa phương với tổng chi ngân sách địa phương trên địa bàn từ 100% trở lên; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong GRDP đạt từ 70% trở lên; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp từ 70% trở lên; thu nhập bình quân đầu người trên năm cao hơn thu nhập bình quân đầu người trên năm của tỉnh trong 3 năm gần nhất; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh trong 3 năm gần nhất.

Trên cơ sở kết quả rà soát các tiêu chí thành lập phường của UBND cấp xã, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các xã liên quan xây dựng dự thảo Đề án thành lập từng phường thành Đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Đồng Tháp để tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo quy định pháp luật.

Trên cơ sở các dự thảo Đề án thành lập các phường do UBND cấp xã tham mưu lập, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh Công văn chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập phường.

Khách quốc tế đến tham quan du lịch tại xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp

Tỉnh Đồng Tháp sẽ thành lập 11 phường trên địa bàn gồm: Thường Phước, Tràm Chim, Mỹ Thọ, Tháp Mười, Lấp Vò, An Hữu, Cái Bè, Bình Phú, Châu Thành, Vĩnh Kim, Vĩnh Bình. UBND tỉnh Đồng Tháp giao UBND các xã nêu trên tổ chức tuyên truyền, phổ biến công khai về lấy ý kiến nhân dân đối với việc thành lập phường phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đồng thời, UBND các xã nêu trên báo cáo, xin ý kiến cấp ủy cùng cấp về dự thảo Đề án thành lập phường; xây dựng kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập phường theo từng khóm, ấp.

UBND các xã tổ chức phát phiếu lấy ý kiến từng hộ gia đình về việc thành lập phường thuộc tỉnh Đồng Tháp, hoàn thành việc lấy ý kiến chậm nhất ngày 03/5; tổng hợp kết quả lấy ý kiến và trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua Nghị quyết về việc thành lập phường chậm nhất ngày 5/5.