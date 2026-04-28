Đồng Tháp dự kiến đầu tư 700 tỷ đồng xây dựng Bảo tàng Đồng Tháp Mười

Trước đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Nghị quyết 91 đưa Dự án Bảo tàng Đồng Tháp Mười vào danh mục vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Theo định hướng, công trình được xây dựng theo mô hình hiện đại, tiếp cận xu hướng quốc tế. Đây không chỉ là nơi lưu giữ giá trị lịch sử - văn hóa, mà còn trở thành điểm đến phục vụ nghiên cứu, tham quan và trải nghiệm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bảo tàng dự kiến tổ chức trưng bày với 3 chủ đề chính gồm: Vương quốc Phù Nam và văn hóa Óc Eo; lịch sử tự nhiên vùng Đồng Tháp Mười; lịch sử xã hội của vùng đất này. Không gian trưng bày được thiết kế kết hợp trong nhà và ngoài trời. Khu ngoài trời sẽ tái hiện cảnh quan Đồng Tháp Mười xưa, giới thiệu các di tích khảo cổ đã và sẽ được phát hiện. Trong khi đó, khu trưng bày trong nhà tập trung giới thiệu tư liệu, hiện vật, hình ảnh liên quan đến văn hóa Óc Eo, Phù Nam và đời sống cư dân vùng đất ngập nước.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp là nơi sẽ triển khai dự án Bảo tàng Đồng Tháp Mười.

Đáng chú ý, bảo tàng sẽ ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR, AR) để mô phỏng quá trình khai hoang, hệ sinh thái đặc trưng, cũng như các trận đánh lịch sử gắn với Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều nhằm tăng tính tương tác cho khách tham quan…

Dự án dự kiến đặt tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, xã Đốc Binh Kiều, với tổng diện tích khoảng 7,8 ha. Trong đó, diện tích xây dựng công trình khu bảo tàng hơn 5 ha. Trong đó, khu trưng bày ngoài trời khoảng 2 ha, cùng sân khấu biểu diễn 5.000 m² và các hạng mục hạ tầng, cảnh quan phụ trợ. Thời gian đầu tư công trình từ năm 2026 đến năm 2030. Tổng mức đầu tư công trình dự kiến khoảng 700 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương và các nguồn xã hội hóa.

Hiện UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý dự án tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Ban Quản lý dự án tỉnh Đồng Tháp mời các đơn vị tư vấn xây dựng đề cương chính trị và bảo tàng để chuẩn bị thủ tục đầu tư…