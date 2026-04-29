  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và tặng quà tại Đồng Tháp

Thứ Tư, 19:11, 29/04/2026
VOV.VN - Chiều 29/4, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, cùng Đoàn đại biểu Trung ương đã có buổi thăm và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Đồng Tháp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Chinh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những hy sinh to lớn của mẹ Huỳnh Thị Chinh và gia đình đã đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Chinh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Chinh

Cũng trong chiều 29/4, Phó Chủ tịch nước thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm hỏi, tặng quà cho 200 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động và 200 suất học bổng cho trẻ em nghèo có thành tích học tập tốt của tỉnh Đồng Tháp, nhằm chung tay chăm lo, tiếp sức cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi trao quà.

Phát biểu tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động kiện toàn bộ máy sau hợp nhất và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp, bảo đảm mọi hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đồng Tháp mới sáp nhập từ 2 tỉnh Tiền Giang cũ và Đồng Tháp cũ, là địa phương giàu truyền thống yêu nước, hoạt động cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, các cán bộ chiến sĩ tỉnh Đồng Tháp đã góp phần vào chiến thắng năm 1975 để có được tự do như ngày nay. Đặc biệt, Đồng Tháp đã quan tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa người có công; với hơn 53.000 liệt sĩ, mỗi tháng hơn 21.000 người được nhận trợ cấp. Đây là nỗ lực của địa phương bù đắp phần nào sự hi sinh xương máu của người có công.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao bảng tượng trưng tặng 200 suất học bổng của Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

 

Quang cảnh buổi trao quà.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho học sinh.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho 200 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động.

“Tôi mong các thế hệ lãnh đạo của Đồng Tháp (tức là cả Tiền Giang và Đồng Tháp trước đây), cũng như gia đình chính sách, người có công… tiếp tục sẽ là nòng cốt, là những chỗ dựa tinh thần rất quan trọng để giúp, vận động các tầng lớp nhân dân, cũng như là cán bộ trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống những người đi trước để xây dựng quê hương chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh; theo kịp với đà phát triển chung của đất nước”, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chia sẻ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Biết và gia đình; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của Mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phan Ánh/VOV-ĐBSCL
Tag: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân Đoàn đại biểu Trung ương thăm và tặng quà gia đình chính sách hộ nghèo công nhân hoàn cảnh khó khăn tỉnh Đồng Tháp
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc tại Vĩnh Long
VOV.VN - Sáng 17/4, tại Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở xã Trung Thành, Vĩnh Long diễn ra Ngày hội Văn hóa các dân tộc năm 2026 với chủ đề "Tinh hoa hội tụ - Gắn kết tương lai". Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu.

VOV.VN - Sáng 16/4, Bộ Công an tổ chức lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, phát động phong trào đọc trong Công an nhân dân với chủ đề "Công an nhân dân theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Chính quy hiện đại - Vì Đảng, vì dân". Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khai mạc.

VOV.VN - Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

