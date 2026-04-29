Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và tặng quà tại Đồng Tháp

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Chinh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những hy sinh to lớn của mẹ Huỳnh Thị Chinh và gia đình đã đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Cũng trong chiều 29/4, Phó Chủ tịch nước thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm hỏi, tặng quà cho 200 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động và 200 suất học bổng cho trẻ em nghèo có thành tích học tập tốt của tỉnh Đồng Tháp, nhằm chung tay chăm lo, tiếp sức cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Phát biểu tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động kiện toàn bộ máy sau hợp nhất và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp, bảo đảm mọi hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đồng Tháp mới sáp nhập từ 2 tỉnh Tiền Giang cũ và Đồng Tháp cũ, là địa phương giàu truyền thống yêu nước, hoạt động cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, các cán bộ chiến sĩ tỉnh Đồng Tháp đã góp phần vào chiến thắng năm 1975 để có được tự do như ngày nay. Đặc biệt, Đồng Tháp đã quan tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa người có công; với hơn 53.000 liệt sĩ, mỗi tháng hơn 21.000 người được nhận trợ cấp. Đây là nỗ lực của địa phương bù đắp phần nào sự hi sinh xương máu của người có công.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao bảng tượng trưng tặng 200 suất học bổng của Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

“Tôi mong các thế hệ lãnh đạo của Đồng Tháp (tức là cả Tiền Giang và Đồng Tháp trước đây), cũng như gia đình chính sách, người có công… tiếp tục sẽ là nòng cốt, là những chỗ dựa tinh thần rất quan trọng để giúp, vận động các tầng lớp nhân dân, cũng như là cán bộ trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống những người đi trước để xây dựng quê hương chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh; theo kịp với đà phát triển chung của đất nước”, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chia sẻ.