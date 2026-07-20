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Dư luận đồng tình với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Thứ Hai, 20:50, 20/07/2026
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VOV.VN - Những định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV về trọng tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của hệ thống chính trị - đang nhận được sự đồng tình của nhiều cán bộ, đảng viên, chuyên gia, nhà khoa học và người dân.

Nhiếu ý kiến cho rằng, đây là bước chuyển quan trọng từ mục tiêu tinh gọn bộ máy sang nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, lấy kết quả thực chất làm thước đo đánh giá. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ sắp xếp tổ chức bộ máy sang nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và hệ thống chính trị.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tinh gọn bộ máy chỉ là điều kiện, mục tiêu cuối cùng là Đảng lãnh đạo hiệu quả hơn, Nhà nước quản trị tốt hơn, bộ máy vận hành nhanh hơn và người dân được phục vụ tốt hơn. Nội dung này đã nhận được sự quan tâm và đồng tình của nhiều tầng lớp nhân dân và các chuyên gia, nhà khoa học.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng cho rằng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chỉ đạo rất cốt lõi, thể hiện sự chuyển mạnh của tư duy quản lý bộ máy sang quản trị quốc gia hiện đại và luôn lấy người dân là trung tâm.

"Điều quan trọng trong thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu, theo tôi, đó là xác lập rất rõ tiêu chí đánh giá cải cách không phải bằng số lượng cơ quan được sáp nhập mà là bằng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả phát triển đất nước. Tôi cho đây chính là một tư duy quản trị hiện đại, lấy kết quả phục vụ nhân dân lập thước đo cao nhất và coi như đấy là cái xuyên suốt chỉ đạo của Trung ương lấy người dân là trung tâm", PGS.TS Bùi Thị An cho biết.

Còn nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh nhận định, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức bộ máy thời gian qua là một cuộc cách mạng nhằm tinh gọn hệ thống chính trị, khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo, giảm các tầng nấc trung gian. Tuy nhiên, tinh gọn bộ máy chỉ là điều kiện; mục tiêu cuối cùng là xây dựng một bộ máy thực sự mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Qua đó, nhằm đáp ứng được sự hài lòng của nhân dân, lấy nhân dân làm trung tâm trong mọi hoạt động, cũng như chủ trương chính sách của Đảng, của Nhà nước.

Theo ông Nguyễn Tiến Dĩnh, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau thời gian triển khai, thực hiện đã tạo những chuyển biến tích cực, bộ máy vận hành tinh gọn hơn rất nhiều so với trước đây. Thời gian đầu dù còn có những khó khăn, vướng mắc, nhưng đến nay, sau một năm thực hiện, bộ máy trong hệ thống chính trị ở các cấp cơ bản dần đi vào ổn định, hoạt động nền nếp hơn, bảo đảm yêu cầu chính quyền gần dân, sát dân hơn.

Công tác quản lý nhà nước, giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp ngày càng nhanh chóng, hiệu quả hơn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển. Qua đánh giá kinh tế - xã hội của cả nước đều tăng cao hơn so với cùng kỳ. Đây là những kết quả bước đầu khẳng định chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy là đúng hướng.

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân, ông Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, cần tập trung hoàn thiện thể chế xây dựng tổ chức bộ máy, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược. Bên cạnh năng lực chuyên môn, cán bộ phải có đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân tốt hơn.

"Để từ chính quyền địa phương hai cấp và hoạt động tốt hơn, chúng ta trong thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát lại và phân cấp, đặc biệt là phân quyền một cách mạnh hơn và hợp lý hơn, rõ ràng hơn. Rà soát lại để chúng ta sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy, nhất là tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu; đặc biệt là nhấn mạnh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong bộ máy hiện nay", ông Nguyễn Tiến Dĩnh nêu ý kiến.

 

Thúy Hằng/VOV1
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