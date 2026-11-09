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Dư luận Nhật Bản đặc biệt quan tâm đến hội đàm cấp cao Việt – Nhật

Thứ Hai, 10:25, 09/11/2026
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VOV.VN - Cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay (9/11) tại Tokyo, đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của truyền thông Nhật Bản.

Trong bản tin sáng nay (9/11), Hãng Phát thanh và Truyền hình Nhật Bản NHK thông tin, cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Takaichi Sanae và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, đang ở thăm Nhật Bản, sẽ diễn ra vào tối nay tại Nhà khách Chính phủ ở quận Minato của thủ đô Tokyo.

Theo NHK, hai nhà lãnh đạo đang phối hợp để công bố kết quả hội đàm thông qua một tuyên bố chung. Dự kiến, tuyên bố chung này sẽ bao gồm các nội dung về tăng cường chuỗi cung ứng các loại khoáng sản quan trọng, cũng như hợp tác thông qua khuôn khổ hỗ trợ tài chính "POWERR Asia" dành cho các quốc gia châu Á, hợp tác triển khai các lò phản ứng thế hệ mới, với trọng tâm là các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR)….

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Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay. (Ảnh: Việt Cường)

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí khác của Nhật Bản như Sankei, Kyodo, Jiji Press… cũng đưa tin đậm nét về hoạt động ngoại giao thượng đỉnh này, với nhiều dự báo tích cực.

Tờ Sankei - một trong những tờ báo lớn nhất Nhật Bản, dẫn nguồn tin từ các quan chức cho biết, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ trao đổi các văn bản liên quan đến các dự án hỗ trợ cải thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam, trọng tâm sẽ là tăng cường hợp tác hướng tới xây dựng luật tương thích với kỷ nguyên số hóa và trí tuệ nhân tạo (AI).

Các cơ quan truyền thông Nhật Bản cũng quan tâm tới việc Việt Nam và Nhật Bản hướng tới việc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu lẫn nhau đối với nông sản như nho của Nhật Bản và bưởi có múi của Việt Nam…

Mặc dù góc độ tiếp cận khác nhau, nhưng truyền thông Nhật Bản có chung nhận định về việc cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Takaichi Sanae và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm sẽ mở ra nhiều hướng mới, góp phần mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất giữa hai nước.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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