Dự thảo mới: Để lãng phí, lãnh đạo có thể bị cách chức và phạt tù đến 20 năm

Thứ Năm, 17:02, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Tài chính đề xuất nhiều mức kỷ luật nghiêm khắc đối với người đứng đầu, từ khiển trách đến cách chức nếu để xảy ra lãng phí trong phạm vi quản lý.

Dự thảo Nghị định do Bộ Tài chính lấy ý kiến về việc kỷ luật và bồi thường thiệt hại đối với các hành vi gây lãng phí, vi phạm đang thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo Bộ Tài chính, dự thảo Nghị định được xây dựng gồm 3 chương, 30 điều. Trong đó, ngoài các quy định chung, dự thảo đề xuất nhiều nội dung cụ thể liên quan đến xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây lãng phí.

Cụ thể, các quy định về xử lý kỷ luật được quy định từ Điều 4 đến Điều 7; quy định về bồi thường thiệt hại được quy định từ Điều 8 đến Điều 28.

Dự thảo nêu rõ, đối tượng bị xử lý kỷ luật gồm người đứng đầu cơ quan, tổ chức; cấp phó của người đứng đầu để xảy ra hành vi gây lãng phí tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp hoặc lĩnh vực thuộc thẩm quyền được giao quản lý, phụ trách.

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi gây lãng phí hoặc có hành vi vi phạm trong tổ chức thực hiện phòng, chống lãng phí cũng thuộc diện bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại, dự thảo xác định đối tượng phải bồi thường là người trực tiếp thực hiện hành vi gây lãng phí.

Theo dự thảo, các trường hợp được loại trừ trách nhiệm kỷ luật, miễn kỷ luật hoặc được xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật sẽ thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Nghị định số 73/2023/NĐ-CP về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung cùng các quy định pháp luật liên quan.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất một số tình tiết được xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật. Trong đó có trường hợp thực hiện theo mệnh lệnh, quyết định của cấp trên nhưng không biết các quyết định, mệnh lệnh đó là trái pháp luật.

Ngoài ra, trường hợp cá nhân đã chủ động phát hiện vi phạm, áp dụng các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn, xử lý, khắc phục hậu quả của vi phạm cũng được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm.

Đáng chú ý, dự thảo Nghị định đề xuất hình thức kỷ luật khiển trách được áp dụng trong trường hợp để xảy ra hành vi gây lãng phí tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp hoặc lĩnh vực thuộc thẩm quyền được giao quản lý, phụ trách nhưng chưa đến mức bị xử lý hình sự hoặc bị xử lý hình sự bằng hình thức phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 3 năm.

Hình thức kỷ luật cảnh cáo được áp dụng trong trường hợp để xảy ra hành vi gây lãng phí bị xử lý hình sự với mức phạt tù từ trên 3 năm đến 7 năm.

Trong khi đó, hình thức kỷ luật cách chức được áp dụng đối với trường hợp để xảy ra hành vi gây lãng phí bị xử lý hình sự với mức phạt tù từ trên 7 năm đến 20 năm.

 

Tuấn Linh/VOV.VN
"Kiên quyết không để buông lỏng quản lý nhà nước về PCCC, CNCH"

Một năm vận hành chính quyền 2 cấp, Đà Nẵng lo bài toán nhân lực, liên kết đô thị

Tháng 5 trên mảnh đất Điện Biên lịch sử

