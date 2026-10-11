Giả danh giám đốc lừa “chạy việc”, chiếm đoạt 260 triệu đồng



Ngày 11/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Thanh Huy (SN 1999, ngụ xã Hồ Đắc Kiện, thành phố Cần Thơ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Điều tra viên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thanh Huy. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Điều tra ban đầu cho thấy, do cần tiền, Huỳnh Thanh Huy đã sử dụng thông tin gian dối, đưa ra lời hứa giúp 3 người có việc làm tại một công ty để chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vào khoảng tháng 6/2026, sau khi phát hiện bài đăng tìm việc làm trên Facebook, Huy chủ động để lại số điện thoại nhằm tiếp cận người có nhu cầu tìm việc, giả danh người tuyển dụng.

Đối tượng đưa ra thông tin gian dối về chính sách ưu đãi mở thẻ tín dụng của công ty, với các mức tiền từ 20 triệu đồng cho thời hạn 1 năm; 30 triệu đồng cho 2 năm; 40 triệu đồng cho 3 năm và tăng thêm 10 triệu đồng mỗi năm, thời hạn tối đa 10 năm. Huy hứa hẹn người tham gia sẽ được hoàn trả số tiền đã nộp trong vòng 4 tháng, với điều kiện cam kết làm việc tại công ty ít nhất bằng thời gian đã lựa chọn.

Để tạo lòng tin, Huy lập thêm tài khoản Zalo, giả danh giám đốc công ty để trực tiếp liên hệ, xác nhận thông tin tuyển dụng và chính sách ưu đãi do mình dựng lên. Sau đó, Huy yêu cầu các bị hại làm hồ sơ, chuyển tiền với nhiều lý do, như: chi phí làm hồ sơ; mời lãnh đạo công ty; may đồng phục và mở thẻ tín dụng nhận ưu đãi.

Tin tưởng những thông tin trên, 3 bị hại đã chuyển cho Huy tổng cộng 260 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Huy không thực hiện các cam kết mà chiếm toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác của các bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận giả danh người môi giới việc làm, mạo danh giám đốc công ty, chủ động liên hệ và đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

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