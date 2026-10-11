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Khởi tố "Thắng Ật" sau vụ xô xát với nhân viên tại quán Cường Dê tại Ninh Bình

Chủ Nhật, 15:54, 11/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau vụ livestream, có lời lẽ lăng mạ, khiêu khích và xô xát với nhân viên nhà hàng Cường Dê tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng “Ật”) đã bị tạm giữ


Ngày 10/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1989, trú tại tổ dân phố Trường Yên, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình về tội “Gây rối trật tự công cộng”

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng.

Theo tài liệu điều tra, Cơ quan Công an xác định: Ngày 28/9/2026, tại tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (thuộc Quần thể danh thắng Tràng An), Nguyễn Văn Thắng đã sử dụng điện thoại di động để quay video, phát trực tiếp (livestream) hình ảnh và có lời nói mang nội dung phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, kích động, xúc phạm danh dự của công dân.

Sau đó, các hình ảnh, video trên tiếp tục được đăng tải, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, bình luận của đông đảo người dùng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự và hình ảnh du lịch của địa phương, tạo ra những tác động tiêu cực và ảnh hưởng xấu trên không gian mạng.

 

Vân Hồng-Trần Hồng/VOV.VN
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