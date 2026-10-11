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Tự cắt tay, giả bị cướp để... mong chủ nợ thông cảm

Chủ Nhật, 15:04, 11/10/2026
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Do thiếu nợ nhiều người, nam thanh niên 20 tuổi ở An Giang tự dùng dao cắt vào tay, dựng chuyện bị cướp tài sản để mong các chủ nợ thông cảm.

Sáng 11/10, Công an xã Khánh Bình (tỉnh An Giang) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý N.V.K. (SN 2006, ngụ xã Khánh Bình) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

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N.V.K. tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 8/10, K. đến Công an xã Khánh Bình trình báo bị cướp tấn công, lấy đi toàn bộ tài sản.

Theo lời trình báo, khoảng 19h cùng ngày, K. đang lưu thông trên tuyến đường giao thông nông thôn thuộc ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, thì bị một người đàn ông lạ mặt chặn đầu xe, dùng dao tấn công gây thương tích ở tay. Sau đó, đối tượng cướp 18 triệu đồng của K.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Khánh Bình nhanh chóng xác minh, thu thập chứng cứ liên quan. Qua kiểm tra dấu vết tại hiện trường và thương tích trên người K., lực lượng chức năng phát hiện nhiều điểm bất thường, không phù hợp với nội dung trình báo.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng còn phát hiện K. đang nợ tiền nhiều người.

Trước những chứng cứ của cơ quan công an, K. thừa nhận do thiếu nợ nhiều người, muốn các chủ nợ thông cảm nên đã tự dùng dao cắt vào tay, tạo hiện trường giả rồi đến công an trình báo bị cướp.

Theo cơ quan công an, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, hành vi báo tin giả có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự theo quy định của pháp luật.

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Đem tài sản đi bán rồi báo tin giả bị cướp

VOV.VN - Ngày 19/5, Công an phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với N.N.O (sinh năm 2007, cư trú xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

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Chủ động tạo "sức đề kháng" trước tin giả, thông tin xấu độc

VOV.VN - Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và mạng xã hội đang khiến thông tin lan truyền với tốc độ chưa từng có. Bên cạnh những mặt tích cực, tình trạng tin giả, tin sai sự thật và thông tin xấu độc cũng ngày càng diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến đời sống xã hội và công tác tư tưởng.

Theo Ký Long/Vietnamnet
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