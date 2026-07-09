Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo - Từ chủ trương đến động lực tăng trưởng

"Làn gió số" từ Nghị quyết 57: Cán bộ dùng trợ lý ảo, nông dân chốt đơn online

VOV.VN - Việc triển khai Nghị quyết 57 đang tạo ra những bứt phá lớn về chuyển đổi số tại nhiều địa phương. Không chỉ tối ưu hóa nền hành chính công bằng công nghệ mới, làn sóng số hóa còn len lỏi vào từng thôn, bản, giúp nông dân miền núi thay đổi tư duy sản xuất, tự tin livestream bán hàng và phát triển du lịch.