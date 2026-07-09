Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo - Từ chủ trương đến động lực tăng trưởng

VOV.VN - Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đang tạo động lực thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), nhiều địa phương đã xây dựng trung tâm, không gian đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp, trường, viện nghiên cứu và nhà đầu tư.
VOV.VN - Việc triển khai Nghị quyết 57 đang tạo ra những bứt phá lớn về chuyển đổi số tại nhiều địa phương. Không chỉ tối ưu hóa nền hành chính công bằng công nghệ mới, làn sóng số hóa còn len lỏi vào từng thôn, bản, giúp nông dân miền núi thay đổi tư duy sản xuất, tự tin livestream bán hàng và phát triển du lịch.
VOV.VN - Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đang thực sự đi vào cuộc sống, thay đổi cách nghĩ, cách làm và cách đánh giá kết quả của các cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương; từ chỗ “triển khai nhiệm vụ” sang yêu cầu “tạo ra sản phẩm cụ thể, kết quả đo lường được và tác động thực chất”.
VOV.VN - Sau 1 năm 6 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) quốc gia, có thể khẳng định đây là một quyết sách mở đường cho đổi mới mô hình phát triển đất nước.
VOV.VN - Triển khai Nghị quyết số 57, Hà Nội tập trung xây dựng chính quyền số, phát triển dữ liệu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng phục vụ và năng lực phát triển của thành phố.
VOV.VN - Để Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị thành công trong giai đoạn tới, thách thức lớn nhất không còn nằm ở thể chế mà là năng lực thực thi, trách nhiệm của người đứng đầu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển các chủ trương thành năng suất, sức cạnh tranh quốc gia.