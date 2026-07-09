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Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo - Từ chủ trương đến động lực tăng trưởng
Thứ Năm, 10:37, 09/07/2026

Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo - Từ chủ trương đến động lực tăng trưởng

VOV.VN - Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đang tạo động lực thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), nhiều địa phương đã xây dựng trung tâm, không gian đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp, trường, viện nghiên cứu và nhà đầu tư.

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PV/VOV1

 

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