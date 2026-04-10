Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở miền núi Nghệ An

Cụ thể hóa nghị quyết từ cơ sở, lấy người dân làm trung tâm

Nông dân xã Tương Dương tham quan mô hình nuôi ốc bươu đen nguyên liệu. (Ảnh: Đình Tuân).

Xã miền núi Tương Dương, địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Thạch Giám, xã Xá Lượng và xã Lưu Kiền, với diện tích hơn 330 km², dân số gần 18.500 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 75% – việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Trong bối cảnh nhiệm kỳ 2020–2025 gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, biến động kinh tế và đặc biệt là trận lũ lịch sử tháng 7/2025 gây thiệt hại nặng nề, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó để triển khai hiệu quả các mục tiêu nghị quyết đề ra.

Ông Lê Văn Lương, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương nhấn mạnh: việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống không chỉ dừng lại ở học tập, quán triệt mà quan trọng nhất là chuyển hóa thành các công trình, phần việc cụ thể, được đo bằng sự hài lòng của Nhân dân và sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng ủy đã triển khai phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả. Trên cơ sở đó, nghị quyết được cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phân công rõ trách nhiệm đến từng cán bộ, từng bộ phận, bảo đảm sự vận hành đồng bộ trong hệ thống chính trị.

Từ nghị quyết Đại hội, địa phương xác định ba khâu đột phá phát triển: đột phá về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đột phá về phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội gắn với kết cấu hạ tầng và bảo đảm quốc phòng – an ninh; đột phá về chuyển đổi số. Các khâu đột phá này được triển khai theo lộ trình cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, gắn mục tiêu chính trị với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Lãnh đạọ xã Tương Dương kiểm tra nguồn nước đầu mùa nắng nóng. (Ảnh: Đình Tuân).

Một trong những điểm nhấn trong tổ chức thực hiện nghị quyết là phương châm "gần dân, sát cơ sở". Lãnh đạo xã duy trì lịch tiếp công dân định kỳ, trực tiếp xuống từng thôn, bản nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Các mô hình "Ngày thứ bảy vì dân", "Ngày chủ nhật vì dân" được triển khai hiệu quả, cùng với các tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động tại xóm, bản đã giúp người dân, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, tiếp cận thuận lợi hơn với dịch vụ công và các tiện ích chuyển đổi số.

Ông Lô Sỹ Oanh, Bí thư Chi bộ xóm Hòa Đông, chia sẻ: "Nghị quyết có hay đến mấy mà dân không hiểu, không tin thì cũng khó lòng bám rễ. Ở cấp chi bộ, chúng tôi đóng vai trò là 'cánh tay nối dài', phải trực tiếp 'chuyển ngữ' những chủ trương lớn thành những câu chuyện mắt thấy, tai nghe, tay chạm của bà con".

Sinh hoạt chi bộ xóm Hòa Đông, xã Tương Dương.

Sức sống của nghị quyết nằm ở tinh thần nêu gương của đội ngũ đảng viên. Khi triển khai các phong trào xây dựng nông thôn mới hay chuyển đổi số, chi bộ luôn quán triệt nguyên tắc “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. “Dân nhìn vào cái hàng rào đảng viên hiến trước, nhìn vào đoạn đường nhà đảng viên đã đổ bê tông, hay việc đảng viên thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trước, thì họ mới tin và làm theo”, đồng chí Oanh nói.

Sinh hoạt chi bộ vì thế không chỉ là nơi đánh giá nội bộ mà trở thành diễn đàn bàn giải pháp giúp dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa. Khi người dân thấy rõ quyền lợi của chính mình trong từng chủ trương, nghị quyết không còn là khẩu hiệu mà trở thành động lực thúc đẩy hành động.

Nghị quyết “bén rễ” từ những mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ tại Tương Dương, ở xã biên giới Nhôn Mai, việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống cũng đang được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, sát thực tiễn. Sau sáp nhập, Đảng bộ xã Nhôn Mai tập trung ổn định tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời xác định rõ mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, bảo tồn bản sắc văn hóa và giữ vững quốc phòng – an ninh vùng biên.

Chính quyền cùng người dân chung tay dựng lại nhà cho người dân xã Nhôn Mai sau trận lũ lịch sử xảy ra vào tháng 7/2025. (Ảnh: Mạc Nguyên).

Đảng bộ xã đã cụ thể hóa nghị quyết bằng 12 chương trình, kế hoạch và đề án trọng tâm, gắn với 22 chỉ tiêu chủ yếu. Các giải pháp được triển khai đồng bộ, từ củng cố hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đến tăng cường công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Trong phát triển kinh tế, Nhôn Mai chú trọng chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo lợi thế từng vùng. Các loại cây trồng như lúa địa phương chất lượng cao, gừng, khoai sọ, bí xanh được mở rộng diện tích; chăn nuôi các giống vật nuôi bản địa như trâu, bò, lợn đen, gà đen được khuyến khích phát triển. Bên cạnh đó, địa phương đẩy mạnh liên kết trồng cây dược liệu, duy trì chợ phiên vùng cao nhằm thúc đẩy giao thương, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Kinh tế rừng tiếp tục được xác định là trụ cột quan trọng, với mục tiêu duy trì độ che phủ rừng đến năm 2030 đạt gần 76%. Các giải pháp bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, trồng rừng mới được triển khai gắn với sinh kế của người dân, góp phần vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ môi trường.

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, địa phương chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Thái, Mông, Khơ Mú thông qua việc duy trì các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát, phát triển thuốc nam. Công tác giáo dục được quan tâm với mục tiêu duy trì sĩ số học sinh đạt 96–98%, huy động trẻ đến trường đạt trên 95%.

Đồng thời, các chương trình giảm nghèo bền vững được triển khai quyết liệt, với mục tiêu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 37%. Nhiều giải pháp hỗ trợ nhà ở, khắc phục hậu quả thiên tai, tái định cư, phục hồi sản xuất được thực hiện đồng bộ, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Song song với phát triển kinh tế – xã hội, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh với các mô hình như “Công an thân thiện”, “Điểm sáng vùng biên”, “Tổ liên gia tự quản”, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.

Mô hình trồng cây khôi tía tại xã miền núi Yên Hòa, Nghệ An. (Ảnh: Hòa Yên).

Xã Yên Hòa, địa bàn miền núi phía Tây của tỉnh Nghệ An. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025–2030, địa phương đã xây dựng đề án phát triển 18 mô hình kinh tế tại 18 bản, gắn với lợi thế sản xuất và điều kiện tự nhiên.

Từ định hướng này, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả rõ nét. Tiêu biểu là mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng, đến nay toàn xã đã phát triển được 17,5 ha cây dược liệu, trong đó có 8,5 ha cây khôi tía, tập trung tại bản Cọoc, Đình Yên… Từ nguồn nguyên liệu này, sản phẩm trà khôi tía Yên Hòa đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với chế biến sâu.

Ông Đậu Đức Truyền, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho biết: “Xã đang tập trung triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó lấy bảo vệ và phát triển rừng làm nền tảng, gắn với phát triển sinh kế cho người dân. Chúng tôi đẩy mạnh các mô hình sản xuất như nuôi ngan, vịt bầu, hươu sao lấy nhung, nuôi dúi, ong mật; phát triển vùng nguyên liệu dứa, cây ăn quả và dược liệu dưới tán rừng như bobo, sa nhân tím, khôi tía.

Cùng với đó, địa phương ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, sửa chữa nhà văn hóa, công trình nước sinh hoạt, xây dựng đường giao thông, cầu dân sinh; tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật cũng được đẩy mạnh để người dân hiểu, đồng thuận và tích cực tham gia phát triển kinh tế”.

Bên cạnh đó, xã tiếp tục triển khai nghị quyết chuyên đề về phát triển “sản phẩm toàn dân”, huy động nguồn lực từ chương trình xây dựng nông thôn mới và nội lực của người dân, khuyến khích mỗi bản phát triển một sản phẩm đặc trưng. Quá trình thực hiện gắn chặt với vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia sản xuất theo hướng hàng hóa.

Từ những mô hình cụ thể, nghị quyết của Đảng ở Yên Hòa không còn dừng ở định hướng mà đã “bén rễ” trong thực tiễn, từng bước hình thành các sản phẩm đặc trưng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho vùng cao.

Mô hình chăn nuôi gia cầm tại xã Yên Hòa. (Ảnh: Hòa Yên).

Thực tiễn từ các địa phương miền núi Nghệ An cho thấy, để nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, điều quan trọng không nằm ở số lượng văn bản hay khẩu hiệu, mà ở cách tổ chức thực hiện. Khi nghị quyết được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, sát với nhu cầu của người dân, có lộ trình rõ ràng, có kiểm tra, giám sát và đánh giá bằng sự hài lòng của Nhân dân, thì nghị quyết sẽ thực sự “bén rễ”, tạo ra những chuyển biến rõ nét.

Trong bối cảnh Nghệ An đặt mục tiêu phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia vào năm 2030 thì những nỗ lực từ cơ sở, đặc biệt là ở các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa có ý nghĩa hết sức quan trọng. Từ những cách làm linh hoạt, sáng tạo ở Tương Dương, Nhôn Mai, Yên Hòa... có thể thấy rõ một điều: khi “ý Đảng” được cụ thể hóa thành hành động, hòa quyện với “lòng dân”, thì đó chính là động lực mạnh mẽ nhất để thúc đẩy phát triển, thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi, hướng tới một Nghệ An phát triển toàn diện và bền vững trong những năm tới.