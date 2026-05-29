Gia Lai còn nhiều khó khăn khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Thứ Sáu, 21:16, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Gia Lai cơ bản bảo đảm hoạt động thông suốt. Tuy nhiên, địa phương vẫn đối mặt nhiều khó khăn về nhân sự, cơ sở dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật và năng lực cán bộ cơ sở.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, đến nay, nhiều xã, phường trong tỉnh vẫn thiếu nhân lực ở các lĩnh vực chuyên môn như đất đai, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Tính đến đầu tháng 5/2026, cấp xã của tỉnh Gia Lai còn thiếu hơn 1.000 biên chế công chức và hơn 5.000 viên chức so với số được giao. khối lượng công việc lớn trong khi thời gian sắp xếp, bàn giao gấp đã tạo áp lực lớn cho các cơ quan, đơn vị. Một số hồ sơ, tài liệu bàn giao chưa đầy đủ; việc cập nhật, đồng bộ dữ liệu giữa các đơn vị còn hạn chế chưa đồng đều, cần thêm thời gian thích ứng.

Để tháo gỡ khó khăn trước mắt, trong năm qua Gia Lai đã thành lập 11 tổ công tác chuyên ngành hỗ trợ các địa phương; đồng thời tăng cường cán bộ chuyên môn về cơ sở nhằm xử lý những vướng mắc phát sinh.

Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết một năm vận hành hệ thống của bộ máy chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh Gia Lai

Ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định, dù khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung chưa có tiền lệ nhưng với quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã từng bước đưa bộ máy mới đi vào hoạt động thông suốt, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 96%.

Ông Thái Đại Ngọc yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả hơn trong thời gian tới.

“Yêu cầu đặt ra không phải chỉ là vận hành bộ máy ổn định mà phải tiếp tục nâng cao chất lượng điều hành, năng lực quản trị và hiệu quả phục vụ nhân dân. Các cấp, các ngành tiếp tục hành động quyết liệt hơn nữa, không để người dân phải thích nghi với sự bất cập của bộ máy, mà bộ máy phải chủ động đổi mới để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn”.

 

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Gia Lai cắt giảm hơn một nửa thời gian giải quyết thủ tục hành chính

VOV.VN - Gia Lai đã rút gọn mạnh mẽ quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh lực - thể hiện quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, nâng cao chất lượng phuc vụ nhân dân và doanh nghiệp. Đây là kết quả nổi bật trong cải cách hành chính của tỉnh Gia Lai, được nêu tại họp báo ngày 30/12.

Khẩn trương thi công các trường nội trú liên cấp biên giới tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Tranh thủ tháng cuối cùng của mùa khô Tây Nguyên cùng sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, các đơn vị thi công đang tăng tốc xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp  biên giới tỉnh Gia Lai. Nhiều hạng mục đã bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Gia Lai đón đoàn lữ hành Australia: Đánh thức tiềm năng đại ngàn - biển xanh

VOV.VN - Trong Năm Du lịch quốc gia 2026, ngành du lịch Gia Lai đang tích cực quảng bá thông điệp "Đại ngàn chạm biển xanh". Chương trình đón đoàn lữ hành Australia khảo sát điểm đến giúp địa phương mở rộng nguồn khách quốc tế có mức chi tiêu cao, khơi thông tiềm năng du lịch đại ngàn và biển xanh.

Cứu một phụ nữ sau nhiều giờ rơi xuống giếng sâu 30m ở Gia Lai

VOV.VN - Tối 28/5, một phụ nữ ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai bị rơi xuống giếng sâu 30m đã được lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đưa lên an toàn.

Gia Lai chấn chỉnh vụ chi hỗ trợ thiên tai chỉ vài nghìn đồng

VOV.VN - UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản phê bình UBND phường Bình Định liên quan công tác tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, sau phản ánh người dân phải chờ đợi nhiều giờ để nhận các khoản hỗ trợ chỉ vài nghìn đồng.

