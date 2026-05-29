Gia Lai còn nhiều khó khăn khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Theo UBND tỉnh Gia Lai, đến nay, nhiều xã, phường trong tỉnh vẫn thiếu nhân lực ở các lĩnh vực chuyên môn như đất đai, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Tính đến đầu tháng 5/2026, cấp xã của tỉnh Gia Lai còn thiếu hơn 1.000 biên chế công chức và hơn 5.000 viên chức so với số được giao. khối lượng công việc lớn trong khi thời gian sắp xếp, bàn giao gấp đã tạo áp lực lớn cho các cơ quan, đơn vị. Một số hồ sơ, tài liệu bàn giao chưa đầy đủ; việc cập nhật, đồng bộ dữ liệu giữa các đơn vị còn hạn chế chưa đồng đều, cần thêm thời gian thích ứng.

Để tháo gỡ khó khăn trước mắt, trong năm qua Gia Lai đã thành lập 11 tổ công tác chuyên ngành hỗ trợ các địa phương; đồng thời tăng cường cán bộ chuyên môn về cơ sở nhằm xử lý những vướng mắc phát sinh.

Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết một năm vận hành hệ thống của bộ máy chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh Gia Lai

Ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định, dù khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung chưa có tiền lệ nhưng với quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã từng bước đưa bộ máy mới đi vào hoạt động thông suốt, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 96%.

Ông Thái Đại Ngọc yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả hơn trong thời gian tới.

“Yêu cầu đặt ra không phải chỉ là vận hành bộ máy ổn định mà phải tiếp tục nâng cao chất lượng điều hành, năng lực quản trị và hiệu quả phục vụ nhân dân. Các cấp, các ngành tiếp tục hành động quyết liệt hơn nữa, không để người dân phải thích nghi với sự bất cập của bộ máy, mà bộ máy phải chủ động đổi mới để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn”.