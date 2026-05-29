Cải chính

Cứu một phụ nữ sau nhiều giờ rơi xuống giếng sâu 30m ở Gia Lai

Thứ Sáu, 05:42, 29/05/2026
VOV.VN - Tối 28/5, một phụ nữ ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai bị rơi xuống giếng sâu 30m đã được lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đưa lên an toàn.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai), tối 28/5, đơn vị nhận tin báo về việc có người rơi xuống một giếng nước bỏ hoang gần khu vực giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú.

 

Người gặp nạn là bà Huỳnh Thị Út (50 tuổi, trú tổ 2, phường Hội Phú). Theo xác minh ban đầu, khoảng 14h chiều 28/5, trong lúc đi nhặt ve chai tại khu vực trên, bà Út không chú ý nên giẫm lên tấm kính che miệng giếng đã cũ, dẫn đến rơi xuống bên dưới.

Bà Út nhiều lần từng cố men theo thành giếng để trèo lên nhưng đều trượt ngã.

Sau nhiều giờ bị ngâm mình dưới nước, bà Út đã được đưa lên an toàn.

Càng về tối, không gian ngột ngạt và lạnh khiến bà hoảng sợ, chỉ còn biết liên tục kêu cứu với hy vọng có người phát hiện. Những người dân đi tập thể dục gần đó cho biết, khi ngang qua khu vực này, họ nghe tiếng kêu cứu phát ra từ dưới lòng giếng nên tới kiểm tra và phát hiện một phụ nữ đang mắc kẹt bên dưới.

Ngay nhận thông tin, lực lượng cứu hộ cùng phương tiện chuyên dụng và 14 cán bộ, chiến sĩ được điều động đến hiện trường. Qua kiểm tra, giếng có độ sâu gần 30m, phía dưới có nước đọng 1,2m. Các cán bộ, chiến sĩ đã triển khai phương án tiếp cận đáy giếng, cung cấp oxy, trấn an tinh thần nạn nhân rồi dùng dây và thiết bị chuyên dụng đưa nạn nhân lên mặt đất.

Người phụ nữ trung tuổi bị rơi xuống giếng sâu 30m.

Được đưa lên sau nhiều giờ mắc kẹt trong bóng tối, bà Út trong tình trạng tỉnh táo nhưng cơ thể có nhiều vết bầm tím và dấu hiệu suy kiệt do ngâm nước lâu.

Nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai để theo dõi, điều trị.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Tag: rơi xuống giếng Gia Lai cứu nạn cứu hộ
Gia Lai chấn chỉnh vụ chi hỗ trợ thiên tai chỉ vài nghìn đồng

VOV.VN - UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản phê bình UBND phường Bình Định liên quan công tác tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, sau phản ánh người dân phải chờ đợi nhiều giờ để nhận các khoản hỗ trợ chỉ vài nghìn đồng.

Diễn biến mới vụ nghi ngộ độc bánh mì khiến nhiều người nhập viện ở Gia Lai

VOV.VN - Sáng 26/5, UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo khẩn về công tác xử lý vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại hộ kinh doanh bánh mì Lâm Huyền, địa chỉ 252 Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông.

Làm rõ vụ 75 người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Gia Lai

VOV.VN - Chiều 25/5, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm khẩn trương làm rõ việc 75 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở một cửa hàng tại phường Quy Nhơn Đông.

