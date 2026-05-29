English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Gia Lai đón đoàn lữ hành Australia: Đánh thức tiềm năng đại ngàn - biển xanh

Thứ Sáu, 12:43, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong Năm Du lịch quốc gia 2026, ngành du lịch Gia Lai đang tích cực quảng bá thông điệp "Đại ngàn chạm biển xanh". Chương trình đón đoàn lữ hành Australia khảo sát điểm đến giúp địa phương mở rộng nguồn khách quốc tế có mức chi tiêu cao, khơi thông tiềm năng du lịch đại ngàn và biển xanh.

Từ ngày 25 - 28/5/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, Hiệp hội Du lịch Gia Lai, Công ty CP tập đoàn TMS phối hợp tổ chức đón đoàn khảo sát (famtrip) từ Australia đến với Quy Nhơn - Gia Lai. Chương trình nhằm giới thiệu Quy Nhơn - Gia Lai như một điểm đến mới giàu bản sắc, có khả năng kết nối với các hành trình văn hóa, di sản và cao nguyên, phù hợp với thị trường khách Australia. 

gia lai don doan lu hanh australia Danh thuc tiem nang dai ngan - bien xanh hinh anh 1
Đoàn khảo sát (famtrip) từ Australia đến với Quy Nhơn - Gia Lai tháng 5/2026. Ảnh: Chân Phúc

Sau chuyến khảo sát, các thành viên trong đoàn chia sẻ nhiều cảm nhận tích cực về vẻ đẹp thiên nhiên, tiềm năng nghỉ dưỡng và sự thân thiện của con người địa phương. Tuy nhiên, ngành du lịch Gia Lai cần nâng cấp hệ thống tên gọi, bảng chỉ dẫn và thông tin rõ ràng hơn cho các điểm đến, để du khách quốc tế dễ hiểu, dễ ghi nhớ. Ngoài ra cần đẩy mạnh truyền thông số thông qua Google Reviews, YouTube, mạng xã hội... cùng sự tham gia của người có sức ảnh hưởng (KOLs, influencers) nhằm lan tỏa hình ảnh Gia Lai – Quy Nhơn rộng rãi hơn trên thị trường quốc tế, trong đó có Australia.

gia lai don doan lu hanh australia Danh thuc tiem nang dai ngan - bien xanh hinh anh 2
Đoàn famtrip khảo sát điểm đến, dịch vụ nổi bật tại phía Đông tỉnh Gia Lai. Ảnh: Chân Phúc

Bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết nhiều điểm đến, sản phẩm du lịch của địa phương đã nhận được sự quan tâm tích cực từ các doanh nghiệp Australia. Đối với thị trường khách Australia – một thị trường có khả năng chi tiêu cao, yêu thích thiên nhiên, trải nghiệm và tính bền vững – Gia Lai có nhiều điều kiện phù hợp để xây dựng các sản phẩm chuyên biệt, có chiều sâu và khác biệt so với nhiều điểm đến khác của Việt Nam.

gia lai don doan lu hanh australia Danh thuc tiem nang dai ngan - bien xanh hinh anh 3
Chương trình kết nối và giới thiệu tiềm năng du lịch Gia Lai tới thị trường Australia. Ảnh: Chân Phúc

"Tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng sản phẩm phù hợp với thị hiếu khách Australia; xây dựng các tour tuyến đưa khách Australia đến Gia Lai trong thời gian tới. Thực hiện các chương trình truyền thông, quảng bá về du lịch Gia Lai đến thị trường Australia. Nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ tầng và nguồn nhân lực; liên kết hàng không, liên kết vùng để thu hút khách du lịch Australia; đồng thời tiếp tục xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp", bà Nguyễn Thị Kim Chung phát biểu tại sự kiện kết nối và giới thiệu tiềm năng du lịch Gia Lai.

gia lai don doan lu hanh australia Danh thuc tiem nang dai ngan - bien xanh hinh anh 4
Ảnh: Chân Phúc

Đóng vai trò cầu nối đưa đoàn lữ hành và truyền thông Australia đến khảo sát tại Quy Nhơn - Gia Lai, bà Hồ Hoàng Thị Chân Phúc - Giám đốc điều hành khách sạn Grand Hyams Hotel Quy Nhon Beach đề xuất: "Để du lịch Quy Nhơn – Gia Lai phát triển mạnh mẽ và bền vững, cộng đồng doanh nghiệp khách sạn, công ty lữ hành, nhà hàng và các đơn vị dịch vụ cần đồng hành, liên kết và chung tay phát triển điểm đến thay vì hoạt động riêng lẻ. Trong đó, doanh nghiệp cần tiên phong trong việc quảng bá hình ảnh du lịch, giúp du khách hiểu rõ hơn về vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và con người địa phương... Du lịch không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác và quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới".

gia lai don doan lu hanh australia Danh thuc tiem nang dai ngan - bien xanh hinh anh 5
 Ảnh: Chân Phúc

Với lợi thế sở hữu cảnh quan nguyên sơ, văn hóa bản địa đặc sắc cùng hệ sinh thái thiên nhiên đa dạng, Gia Lai hiện đóng vai trò quan trọng trong tuyến du lịch miền Trung – Tây Nguyên. Sự kết nối giữa Quy Nhơn và Gia Lai được xem là mô hình nổi bật cho xu hướng “một hành trình – đa trải nghiệm”, nơi du khách có thể đồng thời cảm nhận vẻ đẹp của biển xanh, văn hóa Champa, tinh thần võ học Bình Định và không gian đại ngàn Tây Nguyên trong cùng một chuyến đi.

Trong bối cảnh du khách quốc tế, đặc biệt là dòng khách Australia, đang có xu hướng dịch chuyển khỏi các điểm đến đại trà để tìm kiếm những hành trình mới mẻ và giàu bản sắc, Quy Nhơn – Gia Lai được kỳ vọng sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam trong giai đoạn tới. Do đó, việc ngành du lịch Quy Nhơn - Gia Lai đẩy mạnh liên kết vùng và tối ưu hóa nguồn lực xúc tiến, huy động sự đồng hành từ các doanh nghiệp dịch vụ – nghỉ dưỡng sẽ giúp gia tăng sức cạnh tranh cho điểm đến.

luc_luong_cuu_ho_tai_khu_du_lich_ky_co_luon_thuong_truc_tai_bai_bien.jpg

Gia Lai nâng cao tính an toàn, chuyên nghiệp trong mùa du lịch biển

VOV.VN - Gia Lai siết chặt an toàn, nâng cao tính chuyên nghiệp tại các bãi tắm và khu du lịch biển, khi lượng du khách dự báo tăng mạnh vào mùa hè năm nay. Tăng cường tuần tra, kiểm soát và bố trí lực lượng cứu hộ túc trực 24/24h, các địa phương đang nỗ lực đảm bảo cho du khách có một kỳ nghỉ trọn vẹn, an toàn.

Hải Nam/VOV.VN
Tag: VOV du lịch Gia Lai năm du lịch quốc gia khách quốc tế đoàn lữ hành du lịch Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Du lịch Phú Thọ đón đoàn lữ hành quốc tế khảo sát điểm đến, mở rộng thị trường
Du lịch Phú Thọ đón đoàn lữ hành quốc tế khảo sát điểm đến, mở rộng thị trường

VOV.VN - Ngày 8/4, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Phú Thọ phối hợp với các đơn vị đón đoàn doanh nghiệp lữ hành quốc tế khảo sát dịch vụ và kết nối thị trường. Phú Thọ đang phấn đấu trở thành điểm đến đặc sắc, thân thiện và hấp dẫn trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.

Du lịch Phú Thọ đón đoàn lữ hành quốc tế khảo sát điểm đến, mở rộng thị trường

Du lịch Phú Thọ đón đoàn lữ hành quốc tế khảo sát điểm đến, mở rộng thị trường

VOV.VN - Ngày 8/4, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Phú Thọ phối hợp với các đơn vị đón đoàn doanh nghiệp lữ hành quốc tế khảo sát dịch vụ và kết nối thị trường. Phú Thọ đang phấn đấu trở thành điểm đến đặc sắc, thân thiện và hấp dẫn trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.

Du lịch Ninh Bình đón đoàn lữ hành Australia khảo sát điểm đến, mở rộng thị trường
Du lịch Ninh Bình đón đoàn lữ hành Australia khảo sát điểm đến, mở rộng thị trường

VOV.VN - Ngành du lịch Ninh Bình phối hợp với công ty du lịch BestPrice Travel đón các doanh nghiệp lữ hành Australia khảo sát điểm đến, dịch vụ tại địa phương. Đây là những công ty đang trực tiếp tổ chức tour gửi khách Australia tới Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Du lịch Ninh Bình đón đoàn lữ hành Australia khảo sát điểm đến, mở rộng thị trường

Du lịch Ninh Bình đón đoàn lữ hành Australia khảo sát điểm đến, mở rộng thị trường

VOV.VN - Ngành du lịch Ninh Bình phối hợp với công ty du lịch BestPrice Travel đón các doanh nghiệp lữ hành Australia khảo sát điểm đến, dịch vụ tại địa phương. Đây là những công ty đang trực tiếp tổ chức tour gửi khách Australia tới Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Đắk Lắk khảo sát mô hình “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”
Đắk Lắk khảo sát mô hình “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”

VOV.VN - Hôm nay (18/12), tại tỉnh Lạng Sơn, Đoàn công tác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước và phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững.

Đắk Lắk khảo sát mô hình “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”

Đắk Lắk khảo sát mô hình “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”

VOV.VN - Hôm nay (18/12), tại tỉnh Lạng Sơn, Đoàn công tác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước và phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững.

Đoàn Famtrip lễ cưới của Ấn Độ khảo sát du lịch cưới tại Đà Nẵng
Đoàn Famtrip lễ cưới của Ấn Độ khảo sát du lịch cưới tại Đà Nẵng

VOV.VN - Đà Nẵng là địa phương đầu tiên tại Việt Nam triển khai Chương trình thí điểm thu hút khách du lịch cưới.

Đoàn Famtrip lễ cưới của Ấn Độ khảo sát du lịch cưới tại Đà Nẵng

Đoàn Famtrip lễ cưới của Ấn Độ khảo sát du lịch cưới tại Đà Nẵng

VOV.VN - Đà Nẵng là địa phương đầu tiên tại Việt Nam triển khai Chương trình thí điểm thu hút khách du lịch cưới.

Đoàn lữ hành Malaysia đến khảo sát du lịch Phú Quốc
Đoàn lữ hành Malaysia đến khảo sát du lịch Phú Quốc

VOV.VN - Ngày 9/8, Sở Du lịch Kiên Giang phối hợp với UBND TP. Phú Quốc và Công ty Visit Indochina đã đón đoàn doanh nghiệp lữ hành Malaysia, nhằm khảo sát thị trường du lịch và hướng tới đưa khách quốc tế đến với Phú Quốc.

Đoàn lữ hành Malaysia đến khảo sát du lịch Phú Quốc

Đoàn lữ hành Malaysia đến khảo sát du lịch Phú Quốc

VOV.VN - Ngày 9/8, Sở Du lịch Kiên Giang phối hợp với UBND TP. Phú Quốc và Công ty Visit Indochina đã đón đoàn doanh nghiệp lữ hành Malaysia, nhằm khảo sát thị trường du lịch và hướng tới đưa khách quốc tế đến với Phú Quốc.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực