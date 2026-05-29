Gia Lai đón đoàn lữ hành Australia: Đánh thức tiềm năng đại ngàn - biển xanh

Từ ngày 25 - 28/5/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, Hiệp hội Du lịch Gia Lai, Công ty CP tập đoàn TMS phối hợp tổ chức đón đoàn khảo sát (famtrip) từ Australia đến với Quy Nhơn - Gia Lai. Chương trình nhằm giới thiệu Quy Nhơn - Gia Lai như một điểm đến mới giàu bản sắc, có khả năng kết nối với các hành trình văn hóa, di sản và cao nguyên, phù hợp với thị trường khách Australia.

Đoàn khảo sát (famtrip) từ Australia đến với Quy Nhơn - Gia Lai tháng 5/2026. Ảnh: Chân Phúc

Sau chuyến khảo sát, các thành viên trong đoàn chia sẻ nhiều cảm nhận tích cực về vẻ đẹp thiên nhiên, tiềm năng nghỉ dưỡng và sự thân thiện của con người địa phương. Tuy nhiên, ngành du lịch Gia Lai cần nâng cấp hệ thống tên gọi, bảng chỉ dẫn và thông tin rõ ràng hơn cho các điểm đến, để du khách quốc tế dễ hiểu, dễ ghi nhớ. Ngoài ra cần đẩy mạnh truyền thông số thông qua Google Reviews, YouTube, mạng xã hội... cùng sự tham gia của người có sức ảnh hưởng (KOLs, influencers) nhằm lan tỏa hình ảnh Gia Lai – Quy Nhơn rộng rãi hơn trên thị trường quốc tế, trong đó có Australia.

Đoàn famtrip khảo sát điểm đến, dịch vụ nổi bật tại phía Đông tỉnh Gia Lai. Ảnh: Chân Phúc

Bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết nhiều điểm đến, sản phẩm du lịch của địa phương đã nhận được sự quan tâm tích cực từ các doanh nghiệp Australia. Đối với thị trường khách Australia – một thị trường có khả năng chi tiêu cao, yêu thích thiên nhiên, trải nghiệm và tính bền vững – Gia Lai có nhiều điều kiện phù hợp để xây dựng các sản phẩm chuyên biệt, có chiều sâu và khác biệt so với nhiều điểm đến khác của Việt Nam.

Chương trình kết nối và giới thiệu tiềm năng du lịch Gia Lai tới thị trường Australia. Ảnh: Chân Phúc

"Tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng sản phẩm phù hợp với thị hiếu khách Australia; xây dựng các tour tuyến đưa khách Australia đến Gia Lai trong thời gian tới. Thực hiện các chương trình truyền thông, quảng bá về du lịch Gia Lai đến thị trường Australia. Nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ tầng và nguồn nhân lực; liên kết hàng không, liên kết vùng để thu hút khách du lịch Australia; đồng thời tiếp tục xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp", bà Nguyễn Thị Kim Chung phát biểu tại sự kiện kết nối và giới thiệu tiềm năng du lịch Gia Lai.

Đóng vai trò cầu nối đưa đoàn lữ hành và truyền thông Australia đến khảo sát tại Quy Nhơn - Gia Lai, bà Hồ Hoàng Thị Chân Phúc - Giám đốc điều hành khách sạn Grand Hyams Hotel Quy Nhon Beach đề xuất: "Để du lịch Quy Nhơn – Gia Lai phát triển mạnh mẽ và bền vững, cộng đồng doanh nghiệp khách sạn, công ty lữ hành, nhà hàng và các đơn vị dịch vụ cần đồng hành, liên kết và chung tay phát triển điểm đến thay vì hoạt động riêng lẻ. Trong đó, doanh nghiệp cần tiên phong trong việc quảng bá hình ảnh du lịch, giúp du khách hiểu rõ hơn về vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và con người địa phương... Du lịch không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác và quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới".

Với lợi thế sở hữu cảnh quan nguyên sơ, văn hóa bản địa đặc sắc cùng hệ sinh thái thiên nhiên đa dạng, Gia Lai hiện đóng vai trò quan trọng trong tuyến du lịch miền Trung – Tây Nguyên. Sự kết nối giữa Quy Nhơn và Gia Lai được xem là mô hình nổi bật cho xu hướng “một hành trình – đa trải nghiệm”, nơi du khách có thể đồng thời cảm nhận vẻ đẹp của biển xanh, văn hóa Champa, tinh thần võ học Bình Định và không gian đại ngàn Tây Nguyên trong cùng một chuyến đi.

Trong bối cảnh du khách quốc tế, đặc biệt là dòng khách Australia, đang có xu hướng dịch chuyển khỏi các điểm đến đại trà để tìm kiếm những hành trình mới mẻ và giàu bản sắc, Quy Nhơn – Gia Lai được kỳ vọng sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam trong giai đoạn tới. Do đó, việc ngành du lịch Quy Nhơn - Gia Lai đẩy mạnh liên kết vùng và tối ưu hóa nguồn lực xúc tiến, huy động sự đồng hành từ các doanh nghiệp dịch vụ – nghỉ dưỡng sẽ giúp gia tăng sức cạnh tranh cho điểm đến.