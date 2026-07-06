English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giám định ADN để kết luận chính xác về nhân thân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Thứ Hai, 20:10, 06/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dự kiến trong sáng 7/7, cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu ADN của thân nhân gia đình ông Huỳnh Văn Mười để phục vụ công tác giám định, đối sánh với mẫu ADN từ hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy.

Trước đó, sau khi biết tin lực lượng chức năng Quân khu 7 và TP.HCM tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng giấy tờ mang tên Huỳnh Văn Quên tại Công viên Lê Thị Riêng, ông Huỳnh Văn Mười ở xã Vàm Cỏ, Tây Ninh (Long An cũ) đã chủ động liên hệ với chính quyền địa phương và cơ quan quân sự để cung cấp thông tin.

giam dinh adn de ket luan chinh xac ve nhan than liet si huynh van quen hinh anh 1
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính uỷ Bộ Tư lệnh TP.HCM (ngồi giữa) trực tiếp xuống Tây Ninh phối hợp với chính quyền xã Vàm Cỏ xác minh, đối chiếu các nguồn thông tin nhằm làm rõ nhân thân liệt sĩ. Ảnh: BTL TP.HCM

Ông Huỳnh Văn Mười cho biết đây có thể là anh trai của mình đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Ông Mười cho biết, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là anh cả trong gia đình có 11 anh chị em, tham gia cách mạng và nhập ngũ khi mới 16 tuổi. Đến năm 1968, khi 22 tuổi, ông Quên mất liên lạc với gia đình.

giam dinh adn de ket luan chinh xac ve nhan than liet si huynh van quen hinh anh 2
Ông Huỳnh Văn Mười (ở Tây Ninh) - nhận liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vừa được tìm thấy hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng ở TP.HCM có thể là anh trai của mình đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Ảnh: V.V

“Tôi được mẹ kể rất nhiều về anh Hai. Gia đình xác định anh tham gia trận đánh tại khu vực cầu Chữ Y năm 1968 rồi mất tin tức từ đó đến nay”, ông Mười xúc động chia sẻ. Hiện gia đình còn 8 anh chị em đang sinh sống chủ yếu tại xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh (Long An cũ) bao gồm các ông, bà: ông Huỳnh Văn Chín, Huỳnh Văn Mười, Huỳnh Văn Út, bà Huỳnh Thị Lê cùng nhiều anh chị em khác.

Tuy nhiên, theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong quá trình đối chiếu hồ sơ, cơ quan chức năng ghi nhận có sự chưa trùng khớp về thông tin liệt sĩ. Cụ thể, giấy báo tử do Quân khu 9 cấp trước đây cho gia đình ghi tên liệt sĩ là Huỳnh Văn Quyên (khác với tên Huỳnh Văn Quên), hy sinh ngày 2/3/1968.

Trong khi đó, Bằng Tổ quốc ghi công lại có tên Huỳnh Văn Quên trùng với thông tin trên giấy tờ được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ  Huỳnh Văn Quên.

giam dinh adn de ket luan chinh xac ve nhan than liet si huynh van quen hinh anh 3
Bên cạnh một số giấy tờ có sự khác biệt đáng kể về thông tin liệt sĩ, thì Bằng Tổ quốc ghi công lại có tên Huỳnh Văn Quên trùng với thông tin hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại TP.HCM. Ảnh: V.V

Trước những khác biệt này, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM đã trực tiếp xuống địa phương để thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời phối hợp với chính quyền xã Vàm Cỏ xác minh, đối chiếu các nguồn thông tin nhằm làm rõ nhân thân liệt sĩ.

Liên quan thông tin có người dân ở Tây Ninh nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - một trong những hài cốt vừa được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM, khi đối chiếu các giấy tờ, cơ quan chức năng ghi nhận có sự khác biệt đáng kể.

giam dinh adn de ket luan chinh xac ve nhan than liet si huynh van quen hinh anh 4
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM đã trực tiếp xuống địa phương để thăm hỏi, động viên gia đình bước đầu nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ảnh: BTL TP.HCM

Dự kiến trong sáng 7/7, cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu ADN của thân nhân gia đình ông Huỳnh Văn Mười để phục vụ công tác giám định, đối sánh với mẫu ADN từ hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy. Kết quả giám định dự kiến sẽ có trong tuần này.

Trước đó, tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật có giá trị. Trong số này, một hài cốt còn lưu giữ giấy tờ tùy thân mang tên Huỳnh Văn Quên.

Qua công tác giải mã phiên hiệu đơn vị, Quân khu 7 xác định liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là chiến sĩ Giải phóng quân, Huỳnh Văn Quên, giữ chức vụ Trung đội bậc phó, thuộc Tiểu đoàn 1 - Long An, đơn vị từng tham gia trận đánh khu vực cầu Chữ Y trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Tỷ Huỳnh - Nguyên Phú/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đủ cơ sở khẳng định hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng là liệt sĩ Quân giải phóng
Đủ cơ sở khẳng định hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng là liệt sĩ Quân giải phóng

VOV.VN - Với những di vật đi kèm được tìm thấy cùng với các bộ hài cốt, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 khẳng định đây là hài cốt liệt sĩ của chiến sĩ Quân Giải phóng miền Nam.

Đủ cơ sở khẳng định hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng là liệt sĩ Quân giải phóng

Đủ cơ sở khẳng định hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng là liệt sĩ Quân giải phóng

VOV.VN - Với những di vật đi kèm được tìm thấy cùng với các bộ hài cốt, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 khẳng định đây là hài cốt liệt sĩ của chiến sĩ Quân Giải phóng miền Nam.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

VOV.VN - Ngày đầu tiên khai quật, lực lượng chức năng đã quy tập được 7 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng và xác định dưới lòng đất vẫn còn nhiều hài cốt khác đang tiếp tục được tìm kiếm. Cùng với hài cốt, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện nhiều di vật của bộ đội Quân Giải phóng hy sinh năm 1968.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

VOV.VN - Ngày đầu tiên khai quật, lực lượng chức năng đã quy tập được 7 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng và xác định dưới lòng đất vẫn còn nhiều hài cốt khác đang tiếp tục được tìm kiếm. Cùng với hài cốt, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện nhiều di vật của bộ đội Quân Giải phóng hy sinh năm 1968.

Thủ tướng: Bằng mọi giá đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương
Thủ tướng: Bằng mọi giá đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương

VOV.VN - Sáng 6/7, tại Công viên Lê Thị Riêng, Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7; Ban chỉ đạo 515 TP.HCM tổ chức Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Thủ tướng: Bằng mọi giá đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương

Thủ tướng: Bằng mọi giá đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương

VOV.VN - Sáng 6/7, tại Công viên Lê Thị Riêng, Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7; Ban chỉ đạo 515 TP.HCM tổ chức Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội