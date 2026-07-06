Giám định ADN để kết luận chính xác về nhân thân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Trước đó, sau khi biết tin lực lượng chức năng Quân khu 7 và TP.HCM tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng giấy tờ mang tên Huỳnh Văn Quên tại Công viên Lê Thị Riêng, ông Huỳnh Văn Mười ở xã Vàm Cỏ, Tây Ninh (Long An cũ) đã chủ động liên hệ với chính quyền địa phương và cơ quan quân sự để cung cấp thông tin.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính uỷ Bộ Tư lệnh TP.HCM (ngồi giữa) trực tiếp xuống Tây Ninh phối hợp với chính quyền xã Vàm Cỏ xác minh, đối chiếu các nguồn thông tin nhằm làm rõ nhân thân liệt sĩ. Ảnh: BTL TP.HCM

Ông Huỳnh Văn Mười cho biết đây có thể là anh trai của mình đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Ông Mười cho biết, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là anh cả trong gia đình có 11 anh chị em, tham gia cách mạng và nhập ngũ khi mới 16 tuổi. Đến năm 1968, khi 22 tuổi, ông Quên mất liên lạc với gia đình.

Ông Huỳnh Văn Mười (ở Tây Ninh) - nhận liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vừa được tìm thấy hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng ở TP.HCM có thể là anh trai của mình đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Ảnh: V.V

“Tôi được mẹ kể rất nhiều về anh Hai. Gia đình xác định anh tham gia trận đánh tại khu vực cầu Chữ Y năm 1968 rồi mất tin tức từ đó đến nay”, ông Mười xúc động chia sẻ. Hiện gia đình còn 8 anh chị em đang sinh sống chủ yếu tại xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh (Long An cũ) bao gồm các ông, bà: ông Huỳnh Văn Chín, Huỳnh Văn Mười, Huỳnh Văn Út, bà Huỳnh Thị Lê cùng nhiều anh chị em khác.

Tuy nhiên, theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong quá trình đối chiếu hồ sơ, cơ quan chức năng ghi nhận có sự chưa trùng khớp về thông tin liệt sĩ. Cụ thể, giấy báo tử do Quân khu 9 cấp trước đây cho gia đình ghi tên liệt sĩ là Huỳnh Văn Quyên (khác với tên Huỳnh Văn Quên), hy sinh ngày 2/3/1968.

Trong khi đó, Bằng Tổ quốc ghi công lại có tên Huỳnh Văn Quên trùng với thông tin trên giấy tờ được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Bên cạnh một số giấy tờ có sự khác biệt đáng kể về thông tin liệt sĩ, thì Bằng Tổ quốc ghi công lại có tên Huỳnh Văn Quên trùng với thông tin hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại TP.HCM. Ảnh: V.V

Trước những khác biệt này, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM đã trực tiếp xuống địa phương để thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời phối hợp với chính quyền xã Vàm Cỏ xác minh, đối chiếu các nguồn thông tin nhằm làm rõ nhân thân liệt sĩ.

Liên quan thông tin có người dân ở Tây Ninh nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - một trong những hài cốt vừa được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM, khi đối chiếu các giấy tờ, cơ quan chức năng ghi nhận có sự khác biệt đáng kể.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM đã trực tiếp xuống địa phương để thăm hỏi, động viên gia đình bước đầu nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ảnh: BTL TP.HCM

Dự kiến trong sáng 7/7, cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu ADN của thân nhân gia đình ông Huỳnh Văn Mười để phục vụ công tác giám định, đối sánh với mẫu ADN từ hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy. Kết quả giám định dự kiến sẽ có trong tuần này.

Trước đó, tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật có giá trị. Trong số này, một hài cốt còn lưu giữ giấy tờ tùy thân mang tên Huỳnh Văn Quên. Qua công tác giải mã phiên hiệu đơn vị, Quân khu 7 xác định liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là chiến sĩ Giải phóng quân, Huỳnh Văn Quên, giữ chức vụ Trung đội bậc phó, thuộc Tiểu đoàn 1 - Long An, đơn vị từng tham gia trận đánh khu vực cầu Chữ Y trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.