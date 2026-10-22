Giám sát chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh nội trú ở Thái Nguyên

Chiều 22/10, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Thái Nguyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày 29/8/2025 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú do tỉnh quản lý tại Trường PTDT Nội trú THPT số 2 Thái Nguyên, phường Bắc Kạn.

Đoàn giám sát kiểm tra hồ sơ liên quan đến việc quản lý bữa ăn và lưu mẫu thức ăn tại Trường PTDT Nội trú THPT số 2 Thái Nguyên

Bảo đảm chất lượng bữa ăn cho học sinh nội trú

Năm học 2026–2027, Trường PTDT Nội trú THPT số 2 Thái Nguyên có 408 học sinh, là con em đồng bào dân tộc thiểu số đến từ các xã phía Bắc của tỉnh. Nhà trường có 54 cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động, trong đó 9 nhân viên phụ trách tổ chức bữa ăn, bảo đảm 3 bữa mỗi ngày gồm sáng, trưa và tối cho học sinh nội trú.

Tại buổi giám sát, Đoàn kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ bữa ăn, việc xây dựng khẩu phần, lưu mẫu thức ăn, hợp đồng với đơn vị cung ứng nguyên liệu và các văn bản liên quan đến công tác tổ chức bữa ăn.

Đoàn cũng trao đổi với giáo viên, học sinh và nhân viên nhà trường nhằm nắm bắt tình hình triển khai chính sách hỗ trợ tiền ăn, chất lượng bữa ăn và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Tiếp tục siết chặt quản lý, bảo đảm quyền lợi học sinh

Qua giám sát, Đoàn đánh giá cao việc nhà trường tổ chức bữa ăn cho học sinh, thực hiện đúng trình tự, thủ tục và các quy định về hỗ trợ tiền ăn theo Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND.

Công tác quản lý, lựa chọn đơn vị cung ứng nguyên liệu, xây dựng khẩu phần và tổ chức chế biến được nhà trường quan tâm thực hiện, góp phần bảo đảm chất lượng bữa ăn và điều kiện sinh hoạt cho học sinh nội trú.

Thành viên Đoàn giám sát trao đổi với nhân viên, học sinh về việc tổ chức và chất lượng các bữa ăn tại Trường PTDT Nội trú THPT số 2 Thái Nguyên

Thời gian tới, Đoàn giám sát đề nghị nhà trường tiếp tục tăng cường kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào, quy trình chế biến, việc lưu mẫu thức ăn và vệ sinh khu vực ăn uống; thường xuyên rà soát, điều chỉnh khẩu phần phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của học sinh.

Đồng thời, nhà trường cần quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ tiền ăn đúng quy định, bảo đảm đầy đủ quyền lợi của học sinh, tạo điều kiện để các em yên tâm học tập và rèn luyện.