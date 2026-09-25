Giữ mạch lịch sử Đảng bộ địa phương sau sắp xếp

Địa giới thay đổi nhưng lịch sử không đứt đoạn

PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, thay đổi về địa giới, tổ chức và tên gọi đặt ra yêu cầu mới đối với công tác lịch sử Đảng.

Việc biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương cần xác định đúng phạm vi, mốc thời gian và cách kết nối lịch sử các đơn vị trước sắp xếp với đơn vị mới. Với các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội, cần làm rõ lịch sử tổ chức tiền thân và sự kế thừa truyền thống.

Quá trình sắp xếp cũng đòi hỏi bảo toàn tư liệu, xử lý các công trình ở từng giai đoạn biên soạn và tổ chức lại lực lượng làm công tác lịch sử Đảng. Trong khi tiến độ, nguồn tư liệu và cách tiếp cận giữa các đơn vị còn khác nhau, đội ngũ cán bộ cơ sở cũng có nhiều thay đổi.

PGS.TS Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn (ảnh: Hà Khánh)

Ông đề nghị hội thảo thống nhất nhận thức và cách tiếp cận lịch sử Đảng bộ địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính; cách xử lý các công trình lịch sử, tư liệu và những vấn đề lịch sử phát sinh; đồng thời xác định rõ chủ thể, lực lượng và cơ chế thực hiện.

Đặc biệt, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục để các công trình lịch sử sau khi xuất bản được khai thác, sử dụng và phát huy giá trị trong thực tiễn.

PGS.TS Lê Hải Bình khẳng định, việc sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp vừa đặt ra thách thức, vừa tạo cơ hội nhìn lại phương pháp, cách thức tổ chức và hiệu quả công tác lịch sử Đảng.

"Điều quan trọng là phải thống nhất nhận thức: địa giới có thể thay đổi, tổ chức có thể thay đổi, nhưng lịch sử không đứt đoạn. Những giá trị lịch sử và truyền thống được hình thành qua các thời kỳ lịch sử cần được nhận diện, bảo tồn và kế thừa; đồng thời, những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra cũng cần được nghiên cứu, lý giải một cách khoa học", ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Tháo gỡ khó khăn trong biên soạn lịch sử sau sáp nhập

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, công tác nghiên cứu, biên soạn và giáo dục lịch sử Đảng tại Thành phố đã đạt nhiều kết quả: các ấn phẩm tăng về số lượng, chất lượng; việc ứng dụng công nghệ số và đưa lịch sử vào giảng dạy giúp lan tỏa tới người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Sau sáp nhập, công tác này gặp khó do cán bộ chuyên trách ít, phần lớn kiêm nhiệm; việc lưu trữ, bàn giao hồ sơ ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng các ấn phẩm. Bà đề nghị hội thảo tập trung tìm giải pháp nâng cao chất lượng biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương và lịch sử truyền thống các ban, ngành, đoàn thể.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu

"TP.HCM sẽ tiếp tục đúc kết và vận dụng các giải pháp giá trị trong công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ban, ngành, đoàn thể trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; phương pháp xử lý những vấn đề lịch sử phát sinh giữa các đơn vị cũ và mới sau khi sáp nhập; những kinh nghiệm, kỹ năng, quy trình biên soạn, thẩm định, xuất bản những công trình lịch sử đảng bộ có chất lượng cao góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống, củng cố niềm tin và đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân", Phó Bí thư Văn Thị Bạch Tuyến nói.

PGS.TS Hà Minh Hồng phát biểu tại hội thảo (ảnh: Hà Khánh)

Các tham luận tại hội thảo cũng thảo luận về một số vấn đề cụ thể như: chủ thể lịch sử của Đảng bộ sau sáp nhập; xử lý các mạch lịch sử khi nhiều Đảng bộ hợp nhất thành một; việc bảo lưu, tích hợp và phát huy giá trị lịch sử các địa phương trước sáp nhập trong lịch sử Đảng bộ mới; công tác chuyển đổi số trong nghiên cứu, biên soạn và các hướng dẫn trong triển khai, kinh phí thực hiện, nhất là thực hiện lịch sử đảng bộ đơn vị hành chính cấp xã…

Các chuyên gia, nhà khoa học cũng đề xuất cần có cơ chế phối hợp giữa các địa phương với các trường đại học, tổ chức thêm các đợt tập huấn, hội thảo chuyên sâu về kỹ năng biên soạn lịch sử Đảng bộ.