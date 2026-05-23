Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại các khu di tích lịch sử tỉnh Quảng Trị

Thứ Bảy, 16:13, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (23/5), tại Quảng Trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đến dâng hương, hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn; Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và Di tích Hang 8 Thanh niên xung phong.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của gần 11.000 Anh hùng liệt sĩ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên đất Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, góp phần tô thắm truyền thống đấu tranh giải phóng, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước. 

Không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ, Nghĩa trang Trường Sơn còn là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của nhân dân ta.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Đặt vòng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trung tâm Thành cổ Quảng Trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân để bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, góp phần giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đến dâng hương, hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường bảo vệ Thành Cổ và thị xã Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm lịch sử, mùa hè đỏ lửa năm 1972 góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn hội nghị Paris, tạo đà cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy của toàn dân tộc mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt ấy, hàng ngàn chiến sĩ giải phóng quân trên khắp cả nước và đồng bào Quảng Trị đã chiến đấu anh dũng, hy sinh, vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này. Máu của các anh đã hòa vào lòng đất cho non sông đất nước có ngày độc lập, nhân dân được tự do, hạnh phúc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị

Vào chiều cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã dâng hương tại Di tích Hang Tám Thanh niên xung phong. Hang Tám Thanh niên xung phong nằm trên đường 20 Quyết Thắng - một nhánh của đường Trường Sơn huyền thoại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã dâng hương tại Di tích Hang Tám Thanh niên xung phong

Nơi đây, trưa ngày 14/11/1972, khi 8 thanh niên xung phong với nhiệm vụ thông đường tại khu vực này và 5 chiến sĩ pháo binh trên đường vận chuyển vũ khí qua đây đã bất ngờ bị máy bay Mỹ ném bom oanh tạc dữ dội, khiến hàng trăm tấn đá từ vách núi đổ ập bịt kín cửa hang. Nhiều chiến sĩ đã hy sinh ngay tại chỗ do bị đá vùi lấp, những chiến sĩ còn lại bị mắc kẹt trong hang, kiệt sức rồi mãi mãi nằm lại nơi này.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thắp hương tại Di tích Hang Tám Cô

Tháng 9/2025, trong quá trình tôn tạo khu vực cửa hang bị sập tháng 11/1972, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều hài cốt và di vật, xác định được danh tính của nhiều liệt sĩ đã hy sinh tại đây 53 năm trước. Phần mộ tập thể của các liệt sĩ được xây cất tại cửa Hang Tám Cô để muôn đời sau tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lại Hoa/VOV
Tag: Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương Quảng Trị thành cổ quảng trị nghĩa trang trường sơn
Hành trình đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Lào về quê hương Hà Tĩnh

VOV.VN - Ngày 22/5, tại Bộ chỉ huy Quân sự Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Ban chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm và tiễn đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Quân khu 5 lấy mẫu ADN 34 phần mộ liệt sĩ để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Sáng nay (18/5), Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) Quân khu 5 phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để giám định ADN.

Phấn đấu quy tập 500 hài cốt liệt sĩ trước 27/7/2026

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các lực lượng đẩy nhanh tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm, phấn đấu đến ngày 27/7/2026 tìm kiếm, quy tập ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ, đồng thời tăng tốc giám định ADN và ứng dụng công nghệ trong xác định danh tính liệt sĩ.

