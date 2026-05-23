Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại các khu di tích lịch sử tỉnh Quảng Trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ.

Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của gần 11.000 Anh hùng liệt sĩ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên đất Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, góp phần tô thắm truyền thống đấu tranh giải phóng, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước.

Không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ, Nghĩa trang Trường Sơn còn là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của nhân dân ta.

Đặt vòng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trung tâm Thành cổ Quảng Trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân để bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, góp phần giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường bảo vệ Thành Cổ và thị xã Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm lịch sử, mùa hè đỏ lửa năm 1972 góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn hội nghị Paris, tạo đà cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy của toàn dân tộc mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt ấy, hàng ngàn chiến sĩ giải phóng quân trên khắp cả nước và đồng bào Quảng Trị đã chiến đấu anh dũng, hy sinh, vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này. Máu của các anh đã hòa vào lòng đất cho non sông đất nước có ngày độc lập, nhân dân được tự do, hạnh phúc.

Vào chiều cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã dâng hương tại Di tích Hang Tám Thanh niên xung phong. Hang Tám Thanh niên xung phong nằm trên đường 20 Quyết Thắng - một nhánh của đường Trường Sơn huyền thoại.

Nơi đây, trưa ngày 14/11/1972, khi 8 thanh niên xung phong với nhiệm vụ thông đường tại khu vực này và 5 chiến sĩ pháo binh trên đường vận chuyển vũ khí qua đây đã bất ngờ bị máy bay Mỹ ném bom oanh tạc dữ dội, khiến hàng trăm tấn đá từ vách núi đổ ập bịt kín cửa hang. Nhiều chiến sĩ đã hy sinh ngay tại chỗ do bị đá vùi lấp, những chiến sĩ còn lại bị mắc kẹt trong hang, kiệt sức rồi mãi mãi nằm lại nơi này.

Tháng 9/2025, trong quá trình tôn tạo khu vực cửa hang bị sập tháng 11/1972, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều hài cốt và di vật, xác định được danh tính của nhiều liệt sĩ đã hy sinh tại đây 53 năm trước. Phần mộ tập thể của các liệt sĩ được xây cất tại cửa Hang Tám Cô để muôn đời sau tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.