TP.HCM không có đường lùi với 3 mục tiêu lớn

Chiều 22/9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức Hội nghị lần thứ 9. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị.

Quý IV phải tăng trưởng trên 13,5%

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, Kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa XI vừa kết thúc ngày 22/9 đã thông qua 39 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết cụ thể hóa, triển khai Luật Phát triển đô thị tại thành phố.

Theo ông Trần Lưu Quang, đây là những cơ chế đặc thù, có giá trị nổi trội dành cho TP.HCM.

Hội nghị Thành ủy tập trung bàn giải pháp thực hiện các mục tiêu lớn trong năm 2026, gồm tăng trưởng hai con số, giải ngân 100% vốn đầu tư công và thu ngân sách nhà nước đạt 1 triệu tỷ đồng.

"Đây là giai đoạn nước rút, cơ hội và thách thức đan xen nhau. Chưa bao giờ thành phố có một thể chế mạch lạc, nổi trội và rõ ràng như bây giờ. Điều đó đồng nghĩa TP phải chịu một áp lực về mục tiêu phát triển của năm nay là cực kỳ lớn", ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Tại hội nghị, TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cho biết, tăng trưởng của thành phố trong 9 tháng năm 2026 ước đạt từ 8,7% đến 8,9%; riêng quý III đạt khoảng 8,9% đến 9,5%. Đây là mức tăng trưởng quý III và 9 tháng cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (Ảnh: Hà Khánh)

Tuy nhiên, kết quả này không đạt mục tiêu tăng trưởng 11% trong quý III. Và để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, TP.HCM phải đạt mức tăng trưởng trên 13,5% trong quý IV.

Theo TS Trương Minh Huy Vũ, đây là áp lực rất lớn trong công tác điều hành, dù quý IV thường là thời điểm kinh tế thành phố bứt phá mạnh nhất trong năm.

Từ nay đến cuối năm, TP.HCM cần tập trung đẩy nhanh giải ngân thực chất các nguồn vốn đầu tư; kích cầu tiêu dùng nội địa; tận dụng cơ hội xuất khẩu và mùa cao điểm mua sắm, lễ hội. Các doanh nghiệp cần chủ động đón đầu cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là tiến trình đàm phán thương mại với những thị trường lớn như Hoa Kỳ. Thành phố cũng cần ưu tiên nguồn lực cho các ngành có sức lan tỏa mạnh như du lịch, logistics, công nghệ cao và kinh tế số.

"Như vậy, nếu chúng ta nhìn vào quý IV như một quý để gánh tất cả tăng trưởng của năm thì đây là thách thức rất lớn. Tuy vậy, xin phép đề nghị chúng ta tiếp cận với mong muốn tiệm cận cao nhất mức tăng trưởng của thành phố đạt 10% như kịch bản đã đề ra. Ngoài ra, như một trận đấu, đây có thể là cách để chúng ta nhìn lại những gì đã làm được, những gì còn hạn chế về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu để làm đà cho những năm tiếp theo, đặc biệt là năm 2027", TS Trương Minh Huy Vũ nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được điều hành thảo luận (Ảnh: Hà Khánh)

Cũng tại hội nghị, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM Trương Trung Kiên báo cáo tiến độ lập Quy hoạch tổng thể TP.HCM. Thành phố dự kiến báo cáo, xin ý kiến Trung ương và các bộ, ngành để hoàn thiện quy hoạch; phấn đấu phê duyệt vào cuối tháng 10 và công bố trong tháng 11/2026.

Dồn toàn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đánh giá, thành phố đã đi qua 3/4 chặng đường của năm 2026 và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Điểm sáng nổi bật là TP.HCM đã vận dụng các nghị quyết của Quốc hội để tạo ra những sản phẩm cụ thể. Đây là nền tảng quan trọng để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09 và Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị.

Thành phố cũng triển khai nhiều chính sách an sinh trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, thể hiện tinh thần "thành phố nghĩa tình", được người dân đồng tình, ủng hộ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo (ảnh: Hà Khánh)

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, thành phố "không có đường lùi" trước 3 chỉ tiêu lớn gồm: tăng trưởng hai con số, thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Ông yêu cầu toàn hệ thống chính trị tận dụng tối đa cơ hội bứt phá trong quý IV khi Luật Phát triển đô thị có hiệu lực. Dù thách thức rất lớn nhưng cơ hội để thành phố hoàn thành các mục tiêu cũng không nhỏ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng chỉ đạo rà soát vị trí việc làm, đánh giá cán bộ chính xác bằng KPI và phản hồi thực tế của người dân, doanh nghiệp; kiên quyết thay thế những nhân sự trì trệ, né tránh trách nhiệm.

Tinh thần đề cao trách nhiệm người đứng đầu phải được quán triệt xuyên suốt. Cấp trên sẵn sàng phân cấp, tạo điều kiện tối đa, nhưng cấp dưới phải dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm đến cùng.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị (ảnh: Hà Khánh)

UBND TP.HCM cùng các sở, ngành phải quản trị đồng bộ hoạt động đầu tư công; giải quyết dứt điểm những vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và chuẩn bị dự án. Thủ tục hành chính cần được xử lý song song, linh hoạt, tránh đùn đẩy trách nhiệm hoặc lạm dụng hội họp làm chậm tiến độ.

Cùng với rà soát chặt chẽ các nguồn thu, thu hút FDI, triển khai các dự án BT và kích cầu thương mại - du lịch cuối năm, thành phố phải khẩn trương xử lý tài sản công, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và bảo đảm nguồn điện phục vụ tăng trưởng dài hạn.

"Nếu TP.HCM không đạt mục tiêu tăng trưởng thì cả nước chắc là khó khăn lắm. Cho nên chắc là chúng ta không có đường lùi rồi. Mong các đồng chí suy nghĩ, không có câu hỏi là "có được hay không, mà phải là làm như thế nào để đạt được các mục tiêu đó". Thời gian thì không còn nhiều, nhiệm vụ thì nặng nề, mong các đồng chí quyết liệt", Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Sinh Nhật Tân (ảnh: Hà Khánh)

Trước đó, mở đầu hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.