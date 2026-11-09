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Cải chính
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng:

Giữ ổn định giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý đến hết năm 2026

Thứ Hai, 15:05, 09/11/2026
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VOV.VN - “Kiểm soát chặt giá cả, không để xảy ra tăng giá đột biến dịp cuối năm”, đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại phiên họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá nhằm đánh giá công tác quản lý, điều hành giá tháng 10 và định hướng công tác điều hành giá các tháng còn lại của năm 2026.

Diễn ra sáng 9/11, phiên họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá được kết nối trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. 

Theo báo cáo của Bộ Tài chính,  CPI tháng 10 tăng 0,2% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới. Bình quân 10 tháng, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,24%.

giu on dinh gia hang hoa, dich vu do nha nuoc quan ly den het nam 2026 hinh anh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại phiên họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá nhằm đánh giá công tác quản lý, điều hành giá tháng 10 và định hướng công tác điều hành giá các tháng còn lại của năm 2026.

Để giảm áp lực lạm phát, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường, miễn giảm thuế, phí và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được áp dụng mức 0% đến hết ngày 31/3/2027.

Bộ Tài chính nhận định, trong hai tháng cuối năm, mặt bằng giá tiếp tục chịu sức ép từ nhu cầu tiêu dùng, biến động giá năng lượng, nguyên vật liệu, lương thực, thực phẩm và nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ đầu tư công. Tuy nhiên, các chính sách giảm thuế xăng, giảm giá điện và bảo đảm nguồn cung hàng hóa sẽ góp phần hạn chế áp lực tăng giá.

Trên cơ sở diễn biến kinh tế trong và ngoài nước, Bộ Tài chính cập nhật kịch bản CPI bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 4,5% - 4,7%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng có cùng mức dự báo lạm phát bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 4,5% - 4,7%. Năm 2026, các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam tăng khoảng 4,2% - 5,5%.

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương cho biết việc triển khai nhiều giải pháp kiểm soát giá cả, từ bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, tăng cường liên kết vùng, công khai giá vật liệu xây dựng đến kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về giá. Đồng thời, kiến nghị các bộ, ngành phối hợp tháo gỡ những khó khăn trong điều hành giá, nhất là đối với năng lượng, vật liệu xây dựng và các dịch vụ do Nhà nước quản lý.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Chính phủ xác định kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Thời gian qua, Chính phủ đã triển khai đồng bộ các chính sách tài khóa, tiền tệ, miễn giảm thuế, phí, lệ phí, giảm giá điện và các giải pháp về thuế đối với xăng dầu nhằm giảm chi phí đầu vào, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Riêng các chương trình an sinh xã hội, tổng chi ngân sách trong 10 tháng khoảng 250.000 tỷ đồng. Phó Thủ tướng biểu dương 20 địa phương đã nỗ lực kiểm soát chỉ số CPI dưới mức 4,5%, ngưỡng mục tiêu Quốc hội đề ra.

giu on dinh gia hang hoa, dich vu do nha nuoc quan ly den het nam 2026 hinh anh 2
Toàn cảnh phiên họp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh trong những tháng còn lại của năm 2026, các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường trong nước và quốc tế, nhất là các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, lương thực, thực phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng; chủ động phương án ứng phó với biến động bất thường. Điều hành giá các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp, đánh giá kỹ thời điểm, mức độ điều chỉnh và tác động đến CPI, khả năng chi trả của người dân. Tinh thần chung là giữ ổn định giá các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý đến hết năm 2026, hạn chế điều chỉnh tập trung vào thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

Phó Thủ tướng yêu cầu: "Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền minh bạch về tình hình cung cầu, giá cả và chính sách điều hành, tránh gây tâm lý hoang mang, tạo kỳ vọng tăng giá trên thị trường. Tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và chấp hành pháp luật về giá, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu, dịch vụ có nguy cơ biến động cao; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường, thiên tai để tăng giá bất hợp lý".

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa; theo dõi sát tỷ giá, lãi suất, cung tiền và dòng vốn quốc tế, chủ động ổn định thị trường tiền tệ, hạn chế tác động của lạm phát nhập khẩu. Bộ Tài chính chủ trì theo dõi, phân tích, dự báo diễn biến CPI, cập nhật các kịch bản điều hành giá, kịp thời tham mưu Chính phủ giải pháp phù hợp. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí; nghiên cứu, đánh giá để đề xuất chính sách hỗ trợ năm 2027, bảo đảm tính liên tục, không để xảy ra khoảng trống chính sách khi các chương trình hiện hành hết hiệu lực.

Bộ Công Thương bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện, than, khí hóa lỏng và các mặt hàng năng lượng; theo dõi việc thực hiện chính sách giảm thuế xăng từ ngày 1/11/2026, bảo đảm mức giảm thuế được phản ánh phù hợp vào giá bán. Đồng thời, đẩy mạnh bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán 2027, không để xảy ra thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý.

Các Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ chủ động bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ khám chữa bệnh; tăng cường kiểm tra giá sách giáo khoa và các khoản thu trong cơ sở giáo dục, không để phát sinh các khoản thu ngoài quy định.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu chủ động phương án cân đối cung cầu, dự trữ hàng hóa, triển khai bình ổn thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm và Tết Nguyên đán 2027; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về giá, bảo đảm không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hay tăng giá đột biến.

Đặc biệt, những địa phương có CPI tăng cao hơn mức bình quân cả nước phải khẩn trương rà soát, phân tích nguyên nhân, xác định rõ các nhóm hàng hóa, dịch vụ tác động chủ yếu để có giải pháp điều hành phù hợp, phấn đấu đưa tốc độ tăng CPI về mức hợp lý. Với các địa phương có CPI tăng thấp hơn mức bình quân cả nước không chủ quan, cần tiếp tục theo dõi sát thị trường, dự báo các yếu tố gây áp lực tăng giá trong hai tháng cuối năm, nhất là nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán.

Phương Thoa/VOV1
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