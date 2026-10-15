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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Quảng Ninh cần tiếp tục tạo động lực phát triển

Thứ Năm, 22:48, 15/10/2026
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VOV.VN - Chiều 15/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm việc với thành phố Quảng Ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng “2 con số” và giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2026.

Từ ngày 1/9, TP Quảng Ninh chính thức thành lập theo Nghị quyết của Quốc hội, mở ra không gian phát triển mới. 9 tháng năm 2026, TP Quảng Ninh ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 12,54%, dẫn đầu cả nước. Nổi bật, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng hơn 14%, khu vực dịch vụ tăng hơn 13,8%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 78.500 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 16.800 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt 1,31 tỷ USD, gấp 3,6 lần cùng kỳ.

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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Quảng Ninh tập trung các nhóm nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH

Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết, trong 3 tháng còn lại của năm 2026, Quảng Ninh quyết tâm triển khai phong trào thi đua 90 ngày đêm tăng tốc bứt phá. Mục tiêu phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất 32 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Chính phủ giao; phấn đấu tăng trưởng kinh tế trên 13%, cao nhất có thể và thu ngân sách nhà nước trên 100.000 tỷ đồng.

Trong những tháng cuối năm 2026, Quảng Ninh tập trung thúc đẩy khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trên 18,5%; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp; tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện khí LNG, điện gió và bảo đảm sản xuất than, điện phát triển bền vững. Quảng Ninh sẽ quyết liệt điều chuyển vốn các dự án chậm tiến độ, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông động lực và công tác giải phóng mặt bằng cho tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Bên cạnh đó là tiếp tục kích cầu du lịch Thu - Đông, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội…

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Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh đề nghị Trung ương cho phép triển khai các dự án giao thông động lực về đường sắt, cảng biển...

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, UBND TP Quảng Ninh đề nghị Bộ Công Thương sớm trình phê duyệt bổ sung 15 dự án nguồn điện vào Quy hoạch điện VIII; thúc đẩy đàm phán thành lập Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng; thí điểm cho khách du lịch Trung Quốc sử dụng giấy thông hành được lưu trú qua đêm; và sớm điều chỉnh Quy hoạch khoáng sản nhóm I để tháo gỡ thủ tục khai thác than.

Về dài hạn, Quảng Ninh kiến nghị giao thành phố làm cơ quan chủ quản chuẩn bị đầu tư dự án đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái kết nối với Đông Hưng (Trung Quốc); bổ sung tuyến cao tốc kết nối Hải Phòng - Hạ Long với Đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô qua Sân bay Gia Bình; chấp thuận nâng cấp Cảng biển Quảng Ninh thành cảng đặc biệt, phát triển khu vực Con Ong - Hòn Nét thành cảng trung chuyển quốc tế…

Điểm lại tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 12,54%, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, chỉ số sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo của Quảng Ninh tăng 33,59% là “nét rất mới”, giúp Quảng Ninh phát triển bền vững và còn nhiều tiềm năng bứt phá. 

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Đại diện các Bộ ngành Trung ương đóng góp ý kiến, giải pháp vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số" của Quảng Ninh

Phó Thủ tướng yêu cầu, Quảng Ninh phải triển khai những công việc tạo động lực, mở rộng dư địa phát triển cho các thế hệ mai sau. Với kết quả đạt được và những nhóm nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao mà tỉnh đề ra, tôi tin tưởng Quảng Ninh sẽ đạt và vượt kế hoạch tăng trưởng kinh tế cùng các chỉ tiêu khác, thậm chí vượt ở mức rất cao

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Ninh quyết liệt dồn lực cho quý IV để đạt mức tăng trưởng từ 15% trở lên, bảo đảm hoàn thành xuất sắc mục tiêu cả năm. Đối với các đề xuất, kiến nghị của thành phố, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát, phối hợp giải quyết theo thẩm quyền; những nội dung vượt thẩm quyền tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, tạo điều kiện để Quảng Ninh phát huy tiềm năng, lợi thế, tiếp tục giữ vai trò cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc.

 

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
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