Hà Nội đề xuất 5 người hoạt động tại mỗi tổ dân phố

TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Dự thảo Nghị quyết gồm 5 chương, 26 điều, được kỳ vọng tạo bước đột phá trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo tinh thần Luật Thủ đô.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Xuân Lượng cho biết, dự thảo Nghị quyết đã được công khai lấy ý kiến rộng rãi từ các cơ quan, đơn vị và nhân dân thông qua nhiều kênh thông tin. Theo ông Lượng, việc xây dựng một cơ chế riêng cho thôn, tổ dân phố của Hà Nội đã được đặt ra từ quá trình xây dựng Luật Thủ đô, với mục tiêu tạo sự khác biệt cả về quy mô, phương thức hoạt động và chính sách hỗ trợ đối với lực lượng hoạt động không chuyên trách.

Ông Nguyễn Xuân Lượng nhấn mạnh, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, vai trò của thôn, tổ dân phố trở nên đặc biệt quan trọng. Quy mô địa bàn và số hộ dân tăng lên khiến khối lượng công việc của đội ngũ hoạt động không chuyên trách lớn hơn nhiều so với trước đây. Vì vậy, thành phố cần xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, thu hút lực lượng này tham gia hỗ trợ hiệu quả cho bộ máy chính quyền cơ sở.

Theo dự thảo, một trong những điểm nổi bật là quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cao hơn mức chung của Trung ương. Cụ thể, mỗi thôn, tổ dân phố sẽ bố trí tối đa 5 người gồm: Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng tổ dân phố và 2 Tổ phó. Đối với các địa bàn có quy mô nhỏ hơn sẽ giảm còn 1 Tổ phó.

Về quy mô, dự thảo quy định thôn có từ 800 hộ dân trở lên và tổ dân phố có từ 1.000 hộ dân trở lên sẽ được bố trí 2 Tổ phó. Các trường hợp đặc thù về an ninh, địa bàn phức tạp sẽ giao UBND cấp xã xem xét quyết định phù hợp.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách bằng 12 lần mức lương cơ sở, cao hơn mặt bằng chung hiện nay. Theo phương án phân bổ, Bí thư Chi bộ và Tổ trưởng tổ dân phố được hưởng mức 2,8 lần lương cơ sở; Trưởng ban Công tác Mặt trận hưởng 2,4 lần; Tổ phó hưởng 2 lần mức lương cơ sở.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, việc nâng mức hỗ trợ nhằm ghi nhận đóng góp của lực lượng hoạt động không chuyên trách trong bối cảnh yêu cầu công việc ngày càng lớn, đồng thời tạo động lực để thu hút người có năng lực, uy tín tham gia công tác ở cơ sở.

Dự thảo cũng quy định nhiệm kỳ của Tổ trưởng và Tổ phó thôn, tổ dân phố là 5 năm theo quy định của Chính phủ. Trong giai đoạn đầu triển khai, để đảm bảo bộ máy vận hành kịp thời từ ngày 1/7, dự thảo đề xuất Chủ tịch UBND xã, phường được quyền chỉ định nhân sự Tổ trưởng, Tổ phó lâm thời trong thời hạn 12 tháng trước khi tổ chức bầu cử chính thức.

Theo ông Nguyễn Xuân Lượng, việc tổ chức bầu cử ngay sau khi sắp xếp lại thôn, tổ dân phố sẽ gặp nhiều khó khăn do cần thời gian rà soát, lựa chọn nhân sự đủ uy tín, nhất là tại các khu vực nông thôn có nhiều yếu tố đặc thù về văn hóa, tín ngưỡng và truyền thống cộng đồng.

Liên quan đến công tác sắp xếp thôn, tổ dân phố, Hà Nội đang phấn đấu giảm khoảng 30% số lượng đơn vị theo tinh thần tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, qua rà soát bước đầu tại 126 xã, phường, nhiều địa phương dự kiến giảm tới 60% số lượng thôn, tổ dân phố. Các địa phương đã tiến hành đánh giá tác động kỹ lưỡng để đảm bảo việc sắp xếp phù hợp với điều kiện thực tế, yếu tố văn hóa, tín ngưỡng và đặc điểm địa bàn dân cư.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cũng cho biết, Bộ Nội vụ cơ bản thống nhất với các nội dung mới trong dự thảo Nghị quyết. Dù một số quy định có nội dung tương đồng với Nghị định mới của Chính phủ, thành phố vẫn đưa đầy đủ vào Nghị quyết nhằm tạo sự đồng bộ, thuận lợi trong quá trình áp dụng tại cơ sở.

Bên cạnh đó, vấn đề đặt tên thôn, tổ dân phố sau sắp xếp cũng được nhiều địa phương quan tâm. Sở Nội vụ sẽ tiếp tục ban hành hướng dẫn chi tiết để bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý và các yếu tố văn hóa, truyền thống của từng địa phương.