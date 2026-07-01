Hà Nội kiên quyết xử lý cán bộ chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Việc gì cấp dưới làm tốt thì giao cho cấp dưới

Trình bày tham luận tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, đồng chí Trần Đức Thắng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ sự thống nhất với báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới bởi theo ông báo cáo đã phản ánh đúng thực tiễn của thành phố sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí Thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, trong 1 năm qua, thành phố đã thực hiện đồng bộ việc sắp xếp địa giới hành chính, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đào tạo lại đội ngũ cán bộ và chuyển đổi số mạnh mẽ, cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Các đại biểu dự hội nghị. ​Ảnh media Quốc hội

Thành phố đã kết thúc hoạt động của 30 đơn vị hành chính cấp huyện, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, giảm số lượng xã, phường; đồng thời kiện toàn ngay đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để củng cố đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Quá trình chuyển đổi được thực hiện bài bản, chặt chẽ, khoa học, qua đó sớm ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động cơ bản thông suốt.

Thành phố thực hiện phân cấp, ủy quyền theo nguyên tắc việc gì cấp dưới làm tốt thì giao cho cấp dưới; giao việc, giao quyền, giao nguồn lực và hướng dẫn, đồng hành, tuyệt đối không khoán trắng. Thành phố đang thực hiện những nhiệm vụ được Trung ương phân cấp, phân quyền. Các nhiệm vụ đã phân cấp đều được chuẩn hóa.

Thành phố xây dựng nền hành chính hiện đại dựa trên chuyển đổi số và dữ liệu. Hệ thống quản lý, giải quyết nhiệm vụ được thiết lập tập trung, thống nhất, xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở. Thành phố triển khai đồng bộ hệ thống không gian làm việc số, nền tảng tương tác số để chính quyền tiếp nhận ý kiến của nhân dân; xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, dân cư, hộ tịch, y tế, giáo dục phục vụ quản lý và cung cấp dịch vụ công. Thành phố thực hiện cung cấp dịch vụ công, trong đó có các thủ tục đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình và các thủ tục cung cấp thông tin trực tuyến.

Bên cạnh đó, thành phố đổi mới công tác cán bộ theo hướng quản lý và phát triển đội ngũ dựa trên năng lực thực thi, thay cho tư duy chuẩn hóa theo điều kiện. Thực hiện đánh giá cán bộ, công chức theo kết quả thực hiện nhiệm vụ; công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với khung năng lực và yêu cầu vị trí việc làm; hình thành cơ chế liên thông giữa đánh giá, đào tạo và sử dụng cán bộ.

Đặc biệt thành phố coi trọng công tác giám sát thường xuyên gắn với những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, việc mới, việc khó, việc tồn đọng. Qua giám sát đã kịp thời chỉ đạo tháo gỡ, chấn chỉnh từ sớm, từ xa, không để tích tụ thành vi phạm. Đây là cơ sở để cấp ủy đánh giá đầy đủ tinh thần trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện, khả năng phối hợp và hiệu quả công tác của từng tập thể, cá nhân.

"Kết quả thực tiễn sau 1 năm vận hành cho thấy, mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, phát huy hiệu quả. Điều đó được thể hiện qua các chỉ số về năng lực quản trị. Việc phân cấp, phân quyền cùng với mô hình mới đã tạo điều kiện để thành phố chủ động quyết định đối với nhiều vấn đề của Thủ đô như ban hành các quy định chi tiết, quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050; giải quyết những vấn đề tồn tại nhiều năm về giải phóng mặt bằng, các dự án chậm triển khai; từng bước khắc phục các điểm nghẽn và triển khai nhiều dự án mới với quy mô đầu tư rất lớn.

Việc xóa bỏ các tầng nấc trung gian, cải cách hành chính đã tạo lập môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua; kinh tế số chiếm tỷ trọng ngày càng cao; chỉ số thương mại điện tử được cải thiện; thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt kết quả cao...

Về cải cách hành chính và phục vụ nhân dân, mô hình mới cho thấy hiệu quả rõ rệt khi tỷ lệ hồ sơ quá hạn giảm mạnh. Kết quả khảo sát theo thời gian thực cho thấy tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng của người dân đạt 98%", Bí Thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhận xét.

Tiếp tục phân cấp, ủy quyền đồng bộ với phân bổ nguồn lực

Theo Bí Thư Thành ủy Trần Đức Thắng, thực tiễn tại Thủ đô cho thấy, chính quyền địa phương 2 cấp đã bước đầu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Tuy nhiên, để thực sự trở thành trung tâm kiến tạo phát triển, thành phố tiếp tục tập trung triển khai những nhiệm vụ sau:

Tiếp tục rà soát, đánh giá, phân loại đơn vị hành chính cấp xã theo tính chất đặc thù của từng vùng như vùng lõi đô thị, vùng đô thị hóa nhanh, vùng ven đô và vùng nông thôn xa trung tâm để quyết định khung tổ chức bộ máy chuyên môn phù hợp; nghiên cứu xây dựng mô hình đơn vị hành chính cấp xã tại các địa bàn đặc biệt để phát huy vai trò dẫn dắt phát triển.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp tổ chức sáng 1/7 tại Hà Nội. Ảnh media Quốc hội

Thành phố sẽ căn cứ năng lực thực thi của cấp xã để tiếp tục phân cấp, ủy quyền đồng bộ với phân bổ nguồn lực, nhất là về nguồn thu và nhiệm vụ chi, phù hợp với không gian và dư địa phát triển.

Thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp đầu mối các tổ chức bên trong, bảo đảm không còn khâu trung gian; tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức tương ứng với hệ thống hành chính nhà nước; chuyển một số dịch vụ công cho doanh nghiệp và các tổ chức xã hội thực hiện.

Thành phố cũng quyết tâm nâng cao hơn nữa năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ ở cơ sở; khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và kiểm soát quyền lực; kiên quyết xử lý cán bộ chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Thành phố đề nghị các bộ, ngành Trung ương tập trung xây dựng, sớm hoàn thiện nền tảng dữ liệu dùng chung. Trong năm 2026, thành phố sẽ hoàn thành việc xây dựng, vận hành các cơ sở dữ liệu thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của thành phố và hệ thống quản lý, điều hành theo quy hoạch chung của Chính phủ, bảo đảm thống nhất theo các tiêu chuẩn dữ liệu quốc gia.