Hà Nội phải gắn phát triển với quốc phòng

Thứ Ba, 18:55, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phan Văn Giang yêu cầu lực lượng quân đội đóng trên địa bàn thành phố (TP) Hà Nội phải thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động phương án ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động bất ngờ.

Ngày 26/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng đồng chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội từ năm 2023 đến nay.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Theo báo cáo, từ năm 2023 đến nay, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, hai bên đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Đồng thời, hai bên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện có nền nếp, hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc.

Ngoài ra, hai bên tích cực phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất quốc phòng để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu lực lượng quân đội đứng chân trên địa bàn TP Hà Nội phải thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động phương án ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động bất ngờ, thực hiện tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

"Đồng thời, rà soát, bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh phù hợp mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm", Phó Thủ tướng Phan Văn Giang yêu cầu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Tại buổi sơ kết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu cấp ủy, chính quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị quân đội tập trung xây dựng lực lượng quân sự cấp xã vững mạnh; lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội, chính sách với người có công và các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa"; tạo điều kiện để cán bộ, quân nhân đóng quân trên địa bàn được tham gia mua nhà ở xã hội tại các dự án phát triển nhà ở xã hội của địa phương; tổ chức tốt đón, nhận, giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

PV/VOV.VN
Tag: Quốc phòng Thành ủy Hà Nội Quân ủy Trung ương Đại tướng Phan Văn Giang Phó Thủ tướng Phan Văn Giang Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Đồng chí Trần Đình Cảnh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội

VOV.VN - Chiều 22/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Ông Vũ Đăng Định giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

VOV.VN - Thành ủy Hà Nội vừa công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vũ Đăng Định giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội thay ông Hà Minh Hải, người được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra tiến độ các công trình trọng điểm

VOV.VN - Chiều 18/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng dẫn đầu đoàn đã kiểm tra thực địa công trình giao thông, các dự án tiêu, thoát nước trên địa bàn thành phố trong bối cảnh mùa mưa bão đang đến gần và áp lực hạ tầng đô thị ngày càng gia tăng.

