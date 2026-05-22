Đồng chí Trần Đình Cảnh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội

Thứ Sáu, 18:09, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 22/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 189 ngày 19/5/2026, Ban Bí thư Trung ương Đảng Quyết định chuẩn y đồng chí Trần Đình Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Đình Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy để tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao quyết định và tặng hoa cho đồng chí Trần Đình Cảnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chúc mừng đồng chí Trần Đình Cảnh đã được tập thể Ban Thường vụ Thành ủy tín nhiệm phân công nhận nhiệm vụ mới; tin tưởng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được kiện toàn nhân sự sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tham mưu giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Đồng thời nêu rõ, hiện nay, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những thời cơ và yêu cầu rất cao. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu.

Do đó, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành chủ động, thường xuyên, từ sớm, từ xa để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm ngay từ cơ sở, kiên quyết xử lý các vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí Trần Đình Cảnh tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác để cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giữ vững đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, chủ động tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện. 

Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Đình Cảnh phát biểu
Tập thể Ủy ban Kiểm tra chúc mừng đồng chí Trần Đình Cảnh

 Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Đình Cảnh cho biết trên cương vị công tác mới sẽ cùng tập thể cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đoàn kết, phát huy truyền thống của ngành, không ngừng học tập, nghiên cứu, tiếp cận ngay công việc với tinh thần đổi mới tư duy, phương pháp, cách tiếp cận để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ với kết quả cao nhất; góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, qua đó, đóng góp vào nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh, bền vững, hiện đại.

Nguyên Nhung/VOV1
Tag: Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng công bố Quyết định Ban Thường vụ Thành ủy công tác cán bộ
Tỉnh ủy Vĩnh Long công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ
VOV.VN - Sáng 20/5, Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ

VOV.VN - Chiều 19/5, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.

Cần Thơ công bố các quyết định về công tác cán bộ

VOV.VN - Sáng nay (18/5), Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai công tác cán bộ.

