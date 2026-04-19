Hà Nội: Trên 2.000 thủ tục hành chính thực hiện phi địa giới hành chính

Đẩy mạnh số hóa, phân cấp và ủy quyền

Từ những thủ tục liên quan trực tiếp đến đất đai, xây dựng, tín dụng, đến việc phân cấp, ủy quyền mạnh hơn cho cơ sở, cải cách hành chính đang cho thấy hiệu quả rõ nét, không chỉ ở tốc độ xử lý hồ sơ mà còn ở việc giải phóng nguồn lực cho tăng trưởng.

Thống kê cho thấy, hiện Hà Nội đã có 2.075 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính; 293 thủ tục trọng điểm được phê duyệt tái cấu trúc, trong đó có 27 thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, thành phố đã mở rộng quy mô ủy quyền từ 168 lên 636 thủ tục hành chính, với 11 hình thức ủy quyền đa dạng giữa các cấp, các ngành.

Người dân Hà Nội đang thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương

Theo đó, người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục hành chính tại bất kỳ chi nhánh nào của Trung tâm mà không bị giới hạn bởi nơi cư trú hay địa bàn quản lý, góp phần nâng cao tính linh hoạt và thuận tiện trong giải quyết hồ sơ. Đây là bước chuyển rõ nét từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ.

Ông Bùi Dương, Giám đốc Chi nhánh số 1 Trung tâm Dịch vụ hành chính công Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, lượng hồ sơ giấy chúng tôi giảm được khoảng 70% so với lượng hồ sơ trước đây.

“Như đã thấy, 5 quầy phục vụ doanh nghiệp của chúng tôi không cần để ghế vì không có người nào đến để nộp hồ sơ nữa. Toàn bộ hồ sơ chúng tôi tiếp nhận trực tuyến và chuyển giải quyết trong ca làm việc”, ông Dương thông tin.

Đến xử lý hồ sơ giao dịch bảo đảm thế chấp cho khách hàng tại Chi nhánh số 1, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, anh Phạm Minh Hựu, Phòng lưu động, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội ấn tượng với thời gian xử lý của cán bộ phục vụ.

“Đối với thủ tục đăng ký đảm bảo và thế chấp nhanh thì có thế giúp cho tổ chức tín dụng có thể giải ngân sớm cho doanh nghiệp và các cá nhân có nhu cầu vay vốn tại các ngân hàng”, anh Phạm Minh Hựu đánh giá

Ở cấp cơ sở, cải cách hành chính gắn chặt với phân cấp, phân quyền cũng đang phát huy hiệu quả. Khi được trao quyền rõ hơn, cơ sở đã chủ động hơn trong tổ chức thực hiện, rút ngắn các công đoạn, đẩy nhanh tiến độ công việc.

Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ lấy ví dụ như đường 70, phường Tây Mỗ được UBND thành phố giao làm chủ đầu tư và khi nhận dự án này, phường đã tích cực triển khai, rút ngắn các công đoạn.

“Việc phân cấp phân quyền này không phải là giao việc mà giao niềm tin”, ông Hải cho biết.

Dịch vụ hành chính công lưu động của Hà Nội triển khai xuống tận xã phường

Nâng chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp

Hiệu quả cải cách hành chính tại Hà Nội được thể hiện trên những con số rất cụ thể: 32 triệu giờ lao động được cắt giảm; trung bình mỗi thủ tục hành chính được rút ngắn một ngày xử lý; thời gian giải quyết hồ sơ đất đai giảm từ 15 đến 30%; thủ tục cấp phép xây dựng rút ngắn từ 3 đến 5 ngày làm việc và trên 1.600 tỷ đồng được tiết kiệm mỗi năm nhờ tái cấu trúc thủ tục hành chính. Đó không chỉ là lợi ích về quản trị, mà còn là nguồn lực được giải phóng cho sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển. Nhiều người dân Hà Nội đánh giá, thấy thay đổi rất tích cực và tiếp nhận hồ sơ rất là nhanh. Thời gian ngày xưa mình đi làm thì nay thời gian được trả kết quả sớm hơn rất nhiều.

“Cái thay đổi tích cực hiện hiện tại là làm nhanh, gọn và chính xác, đến nơi đến chốn, các nhân viên làm nhiệt tình”, người dân Hà Nội cho biết.

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển ngày càng cao, cải cách hành chính không còn chỉ là câu chuyện giảm giấy tờ hay rút ngắn thủ tục. Xa hơn, đó là thước đo của năng lực quản trị, là nền tảng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng hình ảnh một chính quyền kiến tạo, phục vụ, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp.