Thanh Hóa công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới

Ngày 18/3/2026, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 135/QĐ-UBBC công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, toàn tỉnh đã bầu đủ 85 đại biểu HĐND tỉnh, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và số lượng được ấn định tại các đơn vị bầu cử. Tỷ lệ phiếu bầu cho các đại biểu trúng cử HĐND tỉnh đạt mức cao, trong đó người cao nhất đạt 99,39% và người thấp nhất đạt 87,09%.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 58. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Đơn vị bầu cử số 1, gồm các xã: Mường Chanh, Quang Chiểu, Tam Chung, Mường Lát, Pù Nhi, Nhi Sơn, Mường Lý, Trung Lý

1. ​Trương Ngọc Tùng: 24.712 phiếu (97,26%)

2. ​Trịnh Văn Thế: 24.590 phiếu (96,78%)

3. ​Lâu Thị Dính: 23.823 phiếu (93,77%)

​Đơn vị bầu cử số 2, gồm các xã: Na Mèo, Sơn Thủy, Sơn Điện, Mường Mìn, Tam Thanh, Tam Lư, Quan Sơn, Trung Hạ

1. ​Nguyễn Doãn Anh: 27.671 phiếu (99,39%)

2. ​Lê Hồng Quang: 27.547 phiếu (98,94%)

3. ​Lường Thị Lực: 24.965 phiếu (89,67%)

​Đơn vị bầu cử số 3, gồm các xã: Hồi Xuân, Nam Xuân, Thiên Phủ, Hiền Kiệt, Phú Xuân, Phú Lệ, Trung Thành, Trung Sơn

1. ​Hà Thị Hương: 34.195 phiếu (95,73%)

2. ​Lường Tiến Thành: 33.546 phiếu (93,92%)

3. ​Trần Thế Kính: 33.276 phiếu (93,16%)

​Đơn vị bầu cử số 4, gồm các xã: Văn Nho, Thiết Ống, Bá Thước, Cổ Lũng, Pù Luông, Điền Lư, Điền Quang, Quý Lương

1. ​Phạm Đình Minh: 77.710 phiếu (96,01%)

2. ​Nguyễn Tuấn Tưởng: 77.620 phiếu (95,90%)

3. ​Lường Thị Thúy Hường: 70.491 phiếu (87,09%)

​Đơn vị bầu cử số 5 gồm các xã: Linh Sơn, Đồng Lương, Văn Phú, Giao An, Yên Khương, Yên Thắng

1. ​Hoàng Văn Thanh: 36.435 phiếu (97,68%)

2. ​Lường Thị Hạnh: 36.069 phiếu (96,70%)

3. Lê Như Tú :34.828 phiếu ( 93,37%)

​Đơn vị bầu cử số 6 gồm các xã: Ngọc Lặc, Thạch Lập, Ngọc Liên, Minh Sơn, Nguyệt Ấn, Kiên Thọ

1. ​Nguyễn Văn Hùng: 109.520 phiếu (98,70%)

2. ​Phạm Thị Thu: 107.790 phiếu (97,14%)

3. ​Triệu Thị Hiền: 103.618 phiếu (93,38%)

​Đơn vị bầu cử số 7 gồm các xã: Như Xuân, Thượng Ninh, Xuân Bình, Hóa Quỳ, Thanh Quân, Thanh Phong

1. ​Cao Văn Cường: 49.921 phiếu (97,39%)

2. ​Lê Thị Tĩnh: 48.858 phiếu (95,31%)

3. ​Lò Thị Thủy: 44.857 phiếu (87,51%)

​Đơn vị bầu cử số 8 gồm các xã: Xuân Du, Mậu Lâm, Như Thanh, Yên Thọ, Xuân Thái, Thanh Kỳ

1. ​Nguyễn Tiến Hiệu: 67.293 phiếu (95,66%)

2. ​Lê Thúy Lan: 66.976 phiếu (95,21%)

3. ​Văn Thị Linh: 64.737 phiếu (92,03%)

​Đơn vị bầu cử số 9 gồm các xã: Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Thường Xuân, Luận Thành, Tân Thành, Vạn Xuân, Thắng Lộc, Xuân Chinh

1. ​Đỗ Thị Toán: 67.859 phiếu (98,48%)

2. ​Cầm Thị Phượng: 65.445 phiếu (94,98%)

3. ​Vi Thị Thanh Bình: 63.744 phiếu (92,51%)

​Đơn vị bầu cử số 10 gồm các xã: Kim Tân, Vân Du, Ngọc Trạo, Thạch Bình, Thành Vinh, Thạch Quảng

1. ​Đinh Văn Hưng: 111.254 phiếu (96,70%)

2. ​Lê Ngọc Ánh: 110.139 phiếu (95,73%)

3. ​Cầm Bá Chái: 108.363 phiếu (94,19%)

​Đơn vị bầu cử số 11, gồm các xã: Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cẩm Tân

1. ​Phạm Thị Nhàn: 84.242 phiếu (96,32%)

2. ​Đào Xuân Yên: 83.754 phiếu (95,76%)

3. ​Vũ Thị Thu: 80.037 phiếu (91,51%)

​Đơn vị bầu cử số 12 gồm các xã: Thọ Xuân, Thọ Long, Xuân Hòa, Sao Vàng, Lam Sơn, Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập

1. ​Nguyễn Hoài Anh: 158.208 phiếu (97,65%)

2. ​Hoàng Văn Đồng: 157.138 phiếu (96,99%)

3. ​Đỗ Ngọc Duy: 153.970 phiếu (95,03%)

4. ​Mai Văn Hải: 152.347 phiếu (94,03%)

​Đơn vị bầu cử số 13 gồm các xã: Triệu Sơn, Thọ Bình, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Hợp Tiến, An Nông, Tân Ninh, Đồng Tiến

1. ​Tô Anh Dũng: 163.219 phiếu (98,96%)

2. ​Nguyễn Thành Luân: 158.541 phiếu (96,12%)

3. ​Lê Ngọc Diện (Lê Văn Diện): 156.829 phiếu (95,08%)

​Đơn vị bầu cử số 14 gồm các xã: Vĩnh Lộc, Tây Đô, Biện Thượng

1. ​Phạm Quốc Thành: 66.438 phiếu (97,81%)

2. ​Mai Xuân Liêm: 65.372 phiếu (96,24%)

3. ​Ngô Thị Hồng Hảo: 64.766 phiếu (95,35%)

​Đơn vị bầu cử số 15 gồm các xã: Yên Định, Yên Trường, Yên Phú, Quý Lộc, Yên Ninh, Định Tân, Định Hòa

1. ​Lê Tiến Lam: 126.956 phiếu (99,08%)

2. ​Lê Minh Nghĩa: 124.644 phiếu (97,28%)

3. ​Nguyễn Thành Lương: 123.312 phiếu (96,24%)

​Đơn vị bầu cử số 16 gồm các xã: Thiệu Hóa, Thiệu Quang, Thiệu Tiến, Thiệu Toán, Thiệu Trung

1. ​Lê Ngọc Hợp: 104.776 phiếu (97,92%)

2. ​Trịnh Hà Hoàng Linh: 104.004 phiếu (97,20%)

3. ​Nguyễn Quốc Tiến: 103.143 phiếu (96,40%)

​Đơn vị bầu cử số 17 gồm các xã: Lưu Vệ, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Quảng Ninh, Quảng Bình, Tiên Trang, Quảng Chính

1. ​Nguyễn Ngọc Tiến: 151.715 phiếu (95,93%)

2. ​Nguyễn Thị Sơn: 147.767 phiếu (93,43%)

3. ​Hoàng Anh Tuấn: 147.295 phiếu (93,14%)

​Đơn vị bầu cử số 18 gồm các xã: Nông Cống, Thắng Lợi, Trung Chính, Trường Văn, Thắng Bình, Tượng Lĩnh, Công Chính

1. ​Lê Quang Hùng: 133.132 phiếu (94,73%)

2. ​Nguyễn Lợi Đức: 132.703 phiếu (94,42%)

3. ​Lê Quang Quyền: 126.689 phiếu (90,14%)

​Đơn vị bầu cử số 19 gồm các xã: Hoằng Hóa, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Sơn, Hoằng Phú, Hoằng Giang

1. ​Đầu Thanh Tùng: 169.375 phiếu (97,25%)

2. ​Lê Thanh Hải: 168.817 phiếu (96,93%)

3. ​Trần Duy Bình: 167.014 phiếu (95,90%)

4. ​Hoàng Thị Lan Phương: 162.248 phiếu (93,16%)

​Đơn vị bầu cử số 20 gồm các xã: Triệu Lộc, Đông Thành, Hậu Lộc, Hoa Lộc, Vạn Lộc

1. ​Phạm Thị Thanh Thủy: 126.704 phiếu (94,36%)

2. ​Yên Tuấn Hưng: 126.590 phiếu (94,27%)

3. ​Lê Thị Hương: 126.565 phiếu (94,25%)

​Đơn vị bầu cử số 21 gồm các xã: Nga Sơn, Nga Thắng, Hố Vương, Tân Tiến, Nga An, Ba Đình

1. ​Trương Thị Hiền: 103.707 phiếu (95,96%)

2. ​Lương Trọng Thành: 101.531 phiếu (93,94%)

3. ​Nguyễn Hữu Long: 101.392 phiếu (93,81%)

​Đơn vị bầu cử số 22 gồm các xã: Hà Trung, Tống Sơn, Hà Long, Hoạt Giang, Lĩnh Toại

1. ​Trần Mạnh Long: 85.711 phiếu (96,18%)

2. ​Mai Nhữ Thắng: 84.454 phiếu (94,77%)

3. ​Phạm Kim Tân: 83.369 phiếu (93,55%)

​Đơn vị bầu cử số 23 gồm các phường: Bỉm Sơn, Quang Trung

1. ​Nguyễn Văn Khiên: 50.125 phiếu (96,91%)

2. ​Lê Xuân Phúc Hưng: 50.047 phiếu (96,76%)

3. ​Nguyễn Văn Mười (Thượng tọa Thích Tâm Chính): 49.193 phiếu (95,11%)

​Đơn vị bầu cử số 24 gồm các phường: Ngọc Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Đào Duy Từ, Hải Bình, Trúc Lâm, Nghi Sơn và các xã: Các Sơn, Trường Lâm

1. ​Nguyễn Hồng Phong: 188.774 phiếu (97,74%)

2. ​Trịnh Xuân Phú: 186.362 phiếu (96,49%)

3. ​Nguyễn Thế Anh: 186.247 phiếu (96,43%)

4. ​Vũ Thị Huyền: 175.189 phiếu (90,71%)

​Đơn vị bầu cử số 25 gồm các phường: Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn

1. ​Trịnh Tuấn Sinh: 89.266 phiếu (95,41%)

2. ​Lê Văn Tuấn: 87.486 phiếu (93,51%)

3. ​Lê Văn Trung: 84.315 phiếu (90,12%)

​Đơn vị bầu cử số 26 gồm các phường: Đông Quang, Đông Sơn, Đông Tiến

1. ​Nguyễn Quang Hải: 115.445 phiếu (97,43%)

2. ​Lê Thị Phương: 113.072 phiếu (95,43%)

3. ​Lê Văn Tiến: 111.841 phiếu (94,39%)

​Đơn vị bầu cử số 27 gồm các phường: Hạc Thành, Quảng Phú, Hàm Rồng, Nguyệt Viên

1. ​Nguyễn Văn Biện: 237.088 phiếu (97,66%)

2. ​Lê Trọng Thụ: 235.104 phiếu (96,84%)

3. ​Nguyễn Quốc Hải: 227.601 phiếu (93,75%)

4. ​Lê Thế Sơn: 225.300 phiếu (92,80%).