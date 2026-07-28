Hải Phòng thông qua chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, thống nhất mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 13% trở lên. Nghị quyết đồng thời đề ra nhiều nhóm giải pháp trọng tâm như đẩy nhanh phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, Khu thương mại tự do, logistics và cảng biển; tăng tốc giải ngân đầu tư công; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tháo gỡ các dự án chậm tiến độ, xử lý các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư nhằm tạo động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu kết luận Kỳ họp.

Một trong những nghị quyết được nhiều đại biểu quan tâm là chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc ngay sau khi kiện toàn, cơ cấu lại tổ chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ ở cơ sở. Theo đó, người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc được hưởng trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hiện hưởng, tính theo số tháng công tác, số tháng nghỉ sớm hoặc 60 tháng tùy từng trường hợp; đồng thời được hưởng trợ cấp bằng 1,5 lần mức phụ cấp hiện hưởng cho mỗi năm công tác và trợ cấp 3 tháng phụ cấp để tìm việc làm.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố Hải Phòng cũng thông qua nhiều nghị quyết quan trọng khác như điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026; sửa đổi, bổ sung bảng giá đất; chính sách hỗ trợ di dời khẩn cấp các hộ dân đang sinh sống tại chung cư cũ nguy hiểm; đề án di dời, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; cơ chế thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030, cùng các chính sách về tài chính, phí, lệ phí và cải cách thủ tục hành chính.

HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII bế mạc Kỳ họp thứ 3, thông qua 24 nghị quyết quan trọng.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành và địa phương khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua; tập trung tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Lê Văn Hiệu cho biết: "Cán bộ là gốc của mọi công việc.Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, phải thực sự gương mẫu, trách nhiệm, sâu sát trong công việc; đồng thời chú trọng xây dựng môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, chuyên nghiệp, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và cảm hứng cống hiến".