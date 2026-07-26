Bộ máy tinh gọn rồi thì phải tăng tốc thực thi để đạt mục tiêu

Tăng tốc trong tổ chức thực hiện

Bế mạc Hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, ngay sau hội nghị, toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị phải tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm nhanh chóng đưa các quyết sách của Trung ương vào cuộc sống.

Trong đó, yêu cầu phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã được đặt ra như một nhiệm vụ then chốt, bảo đảm bộ máy 3 cấp vận hành thông suốt, phối hợp chặt chẽ, tương tác hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Theo người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta, để bảo đảm chính quyền 3 cấp vận hành thông suốt Trung ương tập trung định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, xây dựng các nền tảng dùng chung, phân bổ nguồn lực lớn và kiểm tra việc thực hiện.

Đối với cấp tỉnh phải cải cách, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; cụ thể hóa chủ trương, tổ chức không gian phát triển, điều phối nguồn lực, bảo đảm điều kiện cho cấp xã và chịu trách nhiệm về kết quả công tác.

Cấp xã là tuyến đầu của quản trị công, trực tiếp thực thi, phục vụ nhân dân, xử lý, giải quyết mọi vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Thông điệp này đang dược các tầng lớp nhân dân, đảng viên, chuyên gia nhà khoa học đánh giá cao.

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II nêu rõ, gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là hoàn toàn đúng. Yêu cầu cấp bách hiện nay là phải tiếp tục tăng tốc trong quá trình tổ chức thực hiện. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy, cũng như năng lực lãnh đạo của Đảng. Lấy chất lượng quyết sách, hiệu quả thực hiện và niềm tin của nhân dân làm thước đo.

Đặc biệt, mục tiêu đặt ra là tăng trưởng hai con số, nếu vẫn vận hành như cũ thì rất khó đạt được những mục tiêu lớn đã định rõ. Vì vậy, việc thực hiện tốt thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng.

“Sắp xếp tổ chức bộ máy chỉ là điều kiện, nếu bộ máy tinh gọn nhưng không thực hiện tốt thì mọi chuyện vẫn như cũ. Do đó, yêu cầu cấp bách phải tăng tốc để đạt được các mục tiêu của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nếu chậm trễ, bỏ lỡ những cơ hội thì đất nước sẽ bị tụt hậu. Tôi cho rằng, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Trung ương 3 là sự chuyển biến việc thực hiện, thực hành và thực thi thật tốt nhằm nâng cao chất lượng bộ máy và năng lực lãnh đạo của Đảng”, theo PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng.

Cần tăng cường chỉ đạo sát sao đối với xã, phường

Những quyết sách được Hội nghị Trung ương 3 thông qua có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, để các chủ trương, định hướng lớn của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Khi Trung ương làm tốt công tác định hướng và kiến tạo, cấp tỉnh chủ động đổi mới, điều phối hiệu quả, cấp xã thực sự trở thành tuyến đầu phục vụ nhân dân, thì các chủ trương, quyết sách của Đảng sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Đánh giá về quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hiện nay, PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng cho rằng, sau thời gian triển khai thực hiện mô hình mới đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trước hết, bộ máy từng bước được tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, giúp việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công việc nhanh hơn, rõ trách nhiệm hơn.

Chính quyền địa phương 2 cấp ở địa phương đang dần vào guồng vận hành hiệu quả

Bên cạnh đó, nhiều thẩm quyền đã được phân cấp mạnh hơn cho địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tăng tính chủ động của chính quyền, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí. Tư duy phục vụ đang từng bước thay thế tư duy quản lý hành chính, nếu trước đây có lúc còn nặng về tư duy "không quản được thì cấm", thì hiện nay nhiều địa phương đã quan tâm hơn đến chất lượng dịch vụ công, chú trọng nhu cầu chính đáng của người dân, đẩy mạnh chuyển đổi số và coi sự hài lòng của người dân là tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại, ở một số nơi vẫn còn tình trạng bộ máy đã được sắp xếp gọn hơn, nhưng năng lực thực thi chưa theo kịp yêu cầu. Việc phân cấp đã được thực hiện nhưng chưa đi kèm đầy đủ với nguồn lực, nhân lực và cơ chế kiểm soát phù hợp. Vì vậy, vẫn còn những nơi giải quyết công việc chậm, còn xảy ra những bất cập khiến người dân chưa thực sự hài lòng.

Từ thực tế đó, PGS.TS Bùi Thị An cho rằng, chặng đường phía trước vẫn cần tiếp tục hoàn thiện để những thay đổi về tổ chức bộ máy thực sự chuyển hóa thành những thay đổi về chất lượng quản trị. Mục tiêu cao nhất phải là nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy và lấy sự hài lòng của người dân làm trung tâm.

“Tôi cho rằng, chặng đường phía trước cần tập trung hoàn thiện khâu tổ chức thực hiện để tạo ra sự chuyển biến thực chất về chất lượng quản trị, bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Việc phân cấp cần được thực hiện triệt để, việc phân cấp phải song hành với việc phân quyền cụ thể, có quyền nhưng phải có nguồn lực quy định rõ trách nhiệm. Nếu giao quyền mà không rõ nguồn lực hoặc điều kiện thực hiện thì cấp dưới sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Do đó, cần tăng cường chỉ đạo sát sao đối với cấp xã, yêu cầu quan trọng nhất là người đứng đầu cơ sở phải có trách nhiệm giải trình việc đã làm tốt và những việc chưa tốt - từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo địa phương trong quản lý”, PGS.TS Bùi Thị An đề xuất.

Nêu quan điểm để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân khi thực hiện bộ máy 3 cấp vận hành thông suốt, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, để đảm bảo được bộ máy thực sự đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhân dân tốt hơn, trước hết phải nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý phục vụ nhân dân.

Trong đó đảm bảo phải xây dựng thể chế tốt, đặc biệt là tổ chức bộ máy phải hợp lý và đội ngũ cán bộ công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược và các cấp có chất lượng cao.

“Có năng lực để thực thi và đồng thời có đạo đức, nhất là đạo đức công vụ để phục vụ nhân dân tốt hơn. Cùng với đó, phải xây dựng được hạ tầng quản trị, nhất là hạ tầng số để đáp ứng được công tác quản trị nhà nước trong thời gian tới”, theo ông Nguyễn Tiến Dĩnh.