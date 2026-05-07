“Tổ quốc ơi, ta mãi yêu người”: Khúc hát về Trường Sa từ trái tim người lính

Thứ Năm, 21:04, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Hải quân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2065), nhạc sĩ Lê Tự Minh giới thiệu ca khúc “Tổ quốc ơi, ta mãi yêu người” – một sáng tác mang đậm tinh thần biển đảo và tình yêu Tổ quốc được viết từ chính những cảm xúc, trải nghiệm của một người từng là lính.

Ít ai biết trước khi đến với âm nhạc chuyên nghiệp, Lê Tự Minh từng là người lính, giảng viên tại Học viện Phòng không - Không quân, nghiên cứu sinh tại Liên Xô cũ. Dù ở giai đoạn nào của cuộc đời, âm nhạc và thi ca vẫn luôn là phần âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn ông.

Nhạc sĩ cũng từng dịch nhiều ca khúc nổi tiếng của Nga về tình yêu quê hương, đất nước sang tiếng Việt. Chính những năm tháng học tập tại Nga cùng niềm yêu thích văn học, âm nhạc đã tạo nên màu sắc tự sự và chất lãng mạn trong các sáng tác của ông hôm nay.

to quoc oi, ta mai yeu nguoi khuc hat ve truong sa tu trai tim nguoi linh hinh anh 1

Chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của “Tổ quốc ơi, ta mãi yêu người”, nhạc sĩ cho biết ca khúc được viết trong một khoảnh khắc rất đặc biệt sau dịp nghỉ lễ 1/5. Trong buổi sáng sớm nhìn bầu trời vừa hửng nắng, ông bất chợt nhớ đến Trường Sa – nơi những người lính hải quân ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

“Bình minh lên phía chân trời…” là câu hát đầu tiên xuất hiện trong tâm trí ông như một dòng cảm xúc tự nhiên. Sau đó, hình ảnh sóng biển, lá cờ Tổ quốc tung bay trong nắng và những người lính biển kiên cường dần hiện lên rõ nét.

“Tâm trí và trái tim tôi lúc ấy chỉ hướng về Trường Sa để tìm ca từ, tìm cảm xúc và giai điệu”, nhạc sĩ chia sẻ.

Theo Lê Tự Minh, điều ông luôn tìm kiếm trong âm nhạc là một “điểm chạm” mang tính nhân văn. Với ông, ca khúc không chỉ cần giai điệu mà còn phải có chiều sâu từ trải nghiệm sống thật.

Một trong những câu hát nhiều cảm xúc nhất trong bài là: “Hạnh phúc đơn sơ ta mãi bên Người…”. Câu hát ấy được viết sau cuộc trò chuyện ngắn giữa ông và một người lính đảo. Khi được hỏi có nhớ nhà không, người lính chỉ nhẹ nhàng đáp: “Mùa này chắc vợ em đang gặt lúa, nhà neo người, vợ em vất lắm…”.

to quoc oi, ta mai yeu nguoi khuc hat ve truong sa tu trai tim nguoi linh hinh anh 2
Nhạc sĩ Lê Tự Minh (ngoài cùng bên phải)

Câu nói giản dị ấy khiến nhạc sĩ nghẹn lòng. Ông chia sẻ: “Tình yêu của người lính dành cho vợ giản đơn mà sâu lắng hơn biển sâu”.

Cũng từ khoảnh khắc đó, ông nhận ra tình yêu Tổ quốc đôi khi không đến từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ chính những yêu thương bình dị giữa con người với con người.

Có lẽ vì thế mà “Tổ quốc ơi, ta mãi yêu người” không mang màu sắc khô cứng hay khẩu hiệu. Ca khúc tạo được cảm giác gần gũi bởi những hình ảnh đời thường như cánh đồng lúa, biển cả, giọt mồ hôi hay nỗi nhớ nhà của người lính nơi đầu sóng.

Với Lê Tự Minh, những người lính biển ở Trường Sa luôn là biểu tượng đẹp của tinh thần Việt Nam. Ông nói: “Những hòn đảo nhỏ giữa biển khơi và những người lính kiên cường trước bão tố chính là hình ảnh hiên ngang bất khuất của dân tộc Việt Nam”.

 

Không lựa chọn sự hoành tráng trong cách thể hiện, ca khúc đi vào lòng người bằng sự chân thành và lắng đọng. Trong bối cảnh nhiều sản phẩm âm nhạc hiện nay được tạo ra để nhanh chóng trở thành xu hướng, những sáng tác được viết bằng cảm xúc thật vẫn luôn có sức sống riêng.

Sau dự án lần này, nhạc sĩ Lê Tự Minh cho biết ông đang ấp ủ một dự án lớn hơn – thực hiện một cuốn sách giao hưởng tập hợp những sáng tác về quê hương, đất nước và con người Việt Nam.

Hà Phương/VOV.VN
Khai thác chất liệu truyền thống vào âm nhạc: Giới hạn nào cho sáng tạo
VOV.VN - Nhiều nghệ sĩ trẻ đưa nghệ thuật truyền thống kết hợp với Rap, Pop tạo nên sắc màu mới mẻ và gần gũi, khơi dậy niềm tự hào văn hóa. Nhưng ranh giới giữa sáng tạo và làm lệch chuẩn truyền thống vẫn là câu hỏi: Đổi mới đến đâu để không mất bản sắc?

Mãn nhãn Gala nghệ thuật "Tổ quốc bình yên" bên sông Hàn, Đà Nẵng
VOV.VN - 20h tối 2/5, tại công viên bờ Đông Cầu Rồng, Bộ Công an phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Gala "Tổ quốc bình yên".

"Đóng nhanh lúa tốt" – khúc ca rộn ràng của mùa vàng kháng chiến
VOV.VN - Từ chất liệu ca dao của Huyền Tâm, nhạc sĩ Lê Lôi đã viết nên "Đóng nhanh lúa tốt" – ca khúc đầu tay mang đậm âm hưởng chèo, rộn ràng khí thế tăng gia sản xuất trong những năm kháng chiến chống Pháp. Tác phẩm còn trở thành một dấu ấn đặc sắc của nền ca khúc cách mạng Việt Nam.

