“Happy Vietnam 2026” lan tỏa hình ảnh Việt Nam nhân văn, hạnh phúc

Sáng 21/5, tuyên bố phát động Giải thưởng truyền thông về quyền con người tại Việt Nam lần thứ tư “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026”, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, đây không chỉ là một hoạt động truyền thông hay một sân chơi sáng tạo nghệ thuật, mà còn là một cấu phần trong quá trình xây dựng “thế trận thông tin tích cực” của Việt Nam trên môi trường số toàn cầu.

Bà Thủy khẳng định, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm lấy con người làm trung tâm, mục tiêu và động lực của sự phát triển; không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của Nhân dân.

Theo Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu, cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh thông tin và chiến tranh thông tin trên không gian mạng ngày càng gay gắt, công tác truyền thông về quyền con người không còn chỉ là hoạt động tuyên truyền theo cách truyền thống, mà đã trở thành một bộ phận quan trọng của hệ thống quản trị thông tin quốc gia hiện đại.

“Một quốc gia không chỉ được nhận diện bằng quy mô kinh tế hay tiềm lực khoa học công nghệ, mà còn bằng khả năng lan tỏa giá trị, tạo dựng niềm tin xã hội và định hình hình ảnh quốc gia trên không gian truyền thông quốc tế. Trong môi trường số hiện nay, mỗi thông tin tích cực, mỗi hình ảnh chân thực, mỗi câu chuyện giàu tính nhân văn về đất nước và con người Việt Nam đều góp phần hình thành dòng thông tin chính thống của quốc gia; qua đó nâng cao sức mạnh mềm, quảng bá hình ảnh đất nước và củng cố vị thế Việt Nam trên trường quốc tế”, bà Thủy nói.

Với thông điệp xuyên suốt về một Việt Nam hòa bình, phát triển và hạnh phúc, Giải thưởng “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026” được kỳ vọng sẽ tiếp tục khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền cảm hứng sáng tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh quốc gia ngày càng tích cực, nhân văn và bền vững trong mắt cộng đồng quốc tế.

Qua ba mùa tổ chức, Giải thưởng đã từng bước khẳng định uy tín và sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Hàng chục nghìn tác phẩm ảnh, video và câu chuyện truyền thông đã ghi lại chân thực những đổi thay tích cực của đất nước; những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng giàu cảm xúc; tinh thần vượt khó, sẻ chia, sáng tạo và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam.

Điều đặc biệt của Giải thưởng là chủ thể sáng tạo không chỉ là các nghệ sĩ, nhà báo hay nhà làm phim chuyên nghiệp, mà còn là mọi tầng lớp Nhân dân, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế yêu mến Việt Nam. Trong thời đại số, với điện thoại thông minh, với hạ tầng số và các nền tảng số ngày càng phát triển, mỗi người dân đều có thể trở thành một “đại sứ truyền thông”; mỗi tác phẩm đều có thể trở thành một “điểm phát sóng” lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

“Thông qua Giải thưởng, chúng ta từng bước hình thành nguồn nội dung tích cực về Việt Nam; xây dựng hệ sinh thái hình ảnh, dữ liệu và câu chuyện truyền thông quốc gia; mở rộng mạng lưới lan tỏa thông tin chính thống trong và ngoài nước; đồng thời tạo dựng không gian truyền thông nhân văn, tích cực và giàu cảm hứng về đất nước, con người Việt Nam. Đây cũng chính là quá trình chuyển hóa những thành tựu phát triển của đất nước thành nguồn lực truyền thông và sức mạnh mềm quốc gia trên môi trường quốc tế.

Có những hình ảnh nếu không được ghi lại đúng thời điểm thì sẽ trôi qua mãi mãi. Có những câu chuyện rất bình dị nhưng lại chứa đựng vẻ đẹp sâu sắc về con người và cuộc sống Việt Nam. Chính những khoảnh khắc chân thực ấy đã tạo nên sức sống của Giải thưởng và tạo nên một Việt Nam gần gũi, chân thực, hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế. Chúng ta luôn khẳng định rằng sức mạnh lớn nhất là sức mạnh của nhân dân; sức sáng tạo lớn nhất cũng là sức sáng tạo của nhân dân”, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh.

Theo Ban Tổ chức, trong Báo cáo Hạnh phúc thế giới năm 2026, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới và là một trong những nước có mức cải thiện tích cực trong những năm gần đây. Điều đó phản ánh những nỗ lực của đất nước trong phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa và đời sống của người dân.

Thông qua Giải thưởng năm nay, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục tìm kiếm và lan tỏa những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và giá trị truyền thông cao; phản ánh sinh động cuộc sống Việt Nam hôm nay - một Việt Nam phát triển, nhân văn, hội nhập và hạnh phúc.

Giải thưởng “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026” tiếp tục được tổ chức trên quy mô toàn quốc với 2 hạng mục: ảnh và video. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên. Các tác phẩm dự thi cần bảo đảm tính chân thực, có giá trị nghệ thuật và truyền thông, phản ánh rõ nét những thành tựu phát triển của đất nước, đồng thời truyền tải thông điệp tích cực, nhân văn với sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội, phù hợp với chủ đề “Hạnh phúc từ những điều giản dị”. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ sau Lễ phát động đến hết ngày 30/8/2026. Các tác phẩm được tiếp nhận trực tuyến tại địa chỉ: https://happy.vietnam.vn.