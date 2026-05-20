中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Bảo tàng Nghệ thuật châu Á ở Mỹ

Thứ Tư, 06:23, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 18/5, tại Bảo tàng Nghệ thuật châu Á thuộc Viện Smithsonian ở Washington, D.C., Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đã tham dự và phát biểu tại hội thảo chuyên đề về hạ tầng văn hóa, bảo tồn nghệ thuật và di sản Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham gia của khoảng 50 đại biểu là các học giả, giám tuyển, chuyên gia bảo tồn và đại diện các tổ chức văn hóa của Việt Nam và Mỹ. Sự kiện nhằm thúc đẩy quảng bá nghệ thuật, văn hóa Việt Nam tại Mỹ, đồng thời tạo cơ hội để phía Mỹ tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, hội họa Việt Nam cũng như trao đổi khả năng hợp tác trong tương lai.

quang ba van hoa viet nam tai bao tang nghe thuat chau A o my hinh anh 1
Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại hội thảo

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cảm ơn Bảo tàng Nghệ thuật châu Á vì những đóng góp lâu dài trong nghiên cứu, sưu tầm và trưng bày, qua đó giúp công chúng Mỹ hiểu biết sâu sắc hơn về đất nước và con người châu Á, trong đó có Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh hội thảo lần này là bước đi thiết thực hướng tới xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài giữa các đơn vị văn hóa Việt Nam với Bảo tàng Nghệ thuật châu Á, đặc biệt trong các lĩnh vực bảo tồn, nghiên cứu, đào tạo chuyên gia và phát triển các triển lãm tương lai về nghệ thuật, văn hóa Việt Nam.

Về phía Mỹ, bà Danielle Bennette, Phó Giám đốc Bảo tàng, cho biết bảo tàng được thành lập với sứ mệnh thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa châu Á và Mỹ, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hiểu biết về nghệ thuật, hiện vật và các câu chuyện văn hóa Việt Nam.

Bà đánh giá cao sự tham gia của đoàn Việt Nam và khẳng định bảo tàng sẵn sàng tăng cường hợp tác trong công tác bảo tồn, nghiên cứu và giới thiệu di sản Việt Nam tới công chúng quốc tế.

quang ba van hoa viet nam tai bao tang nghe thuat chau A o my hinh anh 2
Các cổ vật Việt Nam đặc sắc trong bộ sưu tập bảo tàng

Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, và càng thêm ý nghĩa trong việc tôn vinh tư tưởng của Người về vai trò của văn hóa, giáo dục và tình hữu nghị quốc tế đối với sự phát triển đất nước. Nội dung trao đổi của hội thảo cũng gợi mở việc tìm hiểu sâu hơn lịch sử tương tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh với giới văn nghệ sĩ trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, gắn với những tên tuổi lớn của mỹ thuật Việt Nam hiện đại, như họa sĩ Trần Văn Cẩn.

Kết thúc chương trình, đại diện Bảo tàng Nghệ thuật châu Á, khẳng định tính bền vững và hợp tác là chủ đề xuyên suốt của hội thảo, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các đối tác Việt Nam trong công tác bảo tồn, nghiên cứu và quảng bá di sản.

Trần PhươngVOV-Washington
Tag: Việt Nam quảng bá văn hóa Việt Nam tại Mỹ Bảo tàng Nghệ thuật châu Á
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kỳ đài Thuận Châu – Nơi lời Bác căn dặn còn vang vọng giữa đại ngàn Tây Bắc
Kỳ đài Thuận Châu – Nơi lời Bác căn dặn còn vang vọng giữa đại ngàn Tây Bắc

VOV.VN - Tháng 5, nắng đầu hè trải vàng trên những hàng cây quanh Di tích lịch sử Kỳ đài Thuận Châu, thuộc xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Dòng người đến dâng hương, dâng hoa tại khu di tích đông hơn thường ngày.

Kỳ đài Thuận Châu – Nơi lời Bác căn dặn còn vang vọng giữa đại ngàn Tây Bắc

Kỳ đài Thuận Châu – Nơi lời Bác căn dặn còn vang vọng giữa đại ngàn Tây Bắc

VOV.VN - Tháng 5, nắng đầu hè trải vàng trên những hàng cây quanh Di tích lịch sử Kỳ đài Thuận Châu, thuộc xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Dòng người đến dâng hương, dâng hoa tại khu di tích đông hơn thường ngày.

Sách mới "Lịch sử nước ta" với 208 câu thơ lục bát giản dị của Bác Hồ
Sách mới "Lịch sử nước ta" với 208 câu thơ lục bát giản dị của Bác Hồ

VOV.VN - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa phát hành cuốn sách "Lịch sử nước ta". Với 208 câu thơ lục bát giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, "Lịch sử nước ta" tái hiện hành trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc bằng cách kể gần gũi, giàu cảm xúc. 

Sách mới "Lịch sử nước ta" với 208 câu thơ lục bát giản dị của Bác Hồ

Sách mới "Lịch sử nước ta" với 208 câu thơ lục bát giản dị của Bác Hồ

VOV.VN - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa phát hành cuốn sách "Lịch sử nước ta". Với 208 câu thơ lục bát giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, "Lịch sử nước ta" tái hiện hành trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc bằng cách kể gần gũi, giàu cảm xúc. 

Xúc động chương trình nghệ thuật kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ tại Cao Bằng
Xúc động chương trình nghệ thuật kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ tại Cao Bằng

VOV.VN - Tối 18/5, UBND tỉnh Cao Bằng, Nhà hát Kịch Việt Nam, Tạp chí Thế giới Di sản phối hợp tổ chức công diễn Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Xúc động chương trình nghệ thuật kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ tại Cao Bằng

Xúc động chương trình nghệ thuật kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ tại Cao Bằng

VOV.VN - Tối 18/5, UBND tỉnh Cao Bằng, Nhà hát Kịch Việt Nam, Tạp chí Thế giới Di sản phối hợp tổ chức công diễn Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Triển lãm về Quốc Tử Giám và danh nhân Thân Nhân Trung tại Bắc Ninh
Triển lãm về Quốc Tử Giám và danh nhân Thân Nhân Trung tại Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 18/5, tại Di tích Đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung (phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm “Quốc Tử Giám - Trường quốc học đầu tiên của Việt Nam và danh nhân Thân Nhân Trung (1419-1499)”.

Triển lãm về Quốc Tử Giám và danh nhân Thân Nhân Trung tại Bắc Ninh

Triển lãm về Quốc Tử Giám và danh nhân Thân Nhân Trung tại Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 18/5, tại Di tích Đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung (phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm “Quốc Tử Giám - Trường quốc học đầu tiên của Việt Nam và danh nhân Thân Nhân Trung (1419-1499)”.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc