Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Bảo tàng Nghệ thuật châu Á ở Mỹ

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham gia của khoảng 50 đại biểu là các học giả, giám tuyển, chuyên gia bảo tồn và đại diện các tổ chức văn hóa của Việt Nam và Mỹ. Sự kiện nhằm thúc đẩy quảng bá nghệ thuật, văn hóa Việt Nam tại Mỹ, đồng thời tạo cơ hội để phía Mỹ tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, hội họa Việt Nam cũng như trao đổi khả năng hợp tác trong tương lai.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại hội thảo

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cảm ơn Bảo tàng Nghệ thuật châu Á vì những đóng góp lâu dài trong nghiên cứu, sưu tầm và trưng bày, qua đó giúp công chúng Mỹ hiểu biết sâu sắc hơn về đất nước và con người châu Á, trong đó có Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh hội thảo lần này là bước đi thiết thực hướng tới xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài giữa các đơn vị văn hóa Việt Nam với Bảo tàng Nghệ thuật châu Á, đặc biệt trong các lĩnh vực bảo tồn, nghiên cứu, đào tạo chuyên gia và phát triển các triển lãm tương lai về nghệ thuật, văn hóa Việt Nam.

Về phía Mỹ, bà Danielle Bennette, Phó Giám đốc Bảo tàng, cho biết bảo tàng được thành lập với sứ mệnh thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa châu Á và Mỹ, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hiểu biết về nghệ thuật, hiện vật và các câu chuyện văn hóa Việt Nam.

Bà đánh giá cao sự tham gia của đoàn Việt Nam và khẳng định bảo tàng sẵn sàng tăng cường hợp tác trong công tác bảo tồn, nghiên cứu và giới thiệu di sản Việt Nam tới công chúng quốc tế.

Các cổ vật Việt Nam đặc sắc trong bộ sưu tập bảo tàng

Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, và càng thêm ý nghĩa trong việc tôn vinh tư tưởng của Người về vai trò của văn hóa, giáo dục và tình hữu nghị quốc tế đối với sự phát triển đất nước. Nội dung trao đổi của hội thảo cũng gợi mở việc tìm hiểu sâu hơn lịch sử tương tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh với giới văn nghệ sĩ trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, gắn với những tên tuổi lớn của mỹ thuật Việt Nam hiện đại, như họa sĩ Trần Văn Cẩn.

Kết thúc chương trình, đại diện Bảo tàng Nghệ thuật châu Á, khẳng định tính bền vững và hợp tác là chủ đề xuyên suốt của hội thảo, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các đối tác Việt Nam trong công tác bảo tồn, nghiên cứu và quảng bá di sản.