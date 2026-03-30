HĐND tỉnh Đắk Lắk ban hành gần 1.000 nghị quyết trong nhiệm kỳ 2021–2026

Thứ Hai, 14:55, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (30/3), HĐND tỉnh Đắk Lắk khoá X đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác HĐND nhiệm kỳ 2021–2026”. Nhiệm kỳ được đánh giá có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh Đắk Lắk hoạt động trong bối cảnh sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, với nhiều yêu cầu mới về tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động. Trong nhiệm kỳ, đã ban hành gần 1.000 nghị quyết trên các lĩnh vực. Chất lượng nghị quyết ngày càng được nâng cao, bám sát thực tiễn, kịp thời thể chế hoá chủ trương của Trung ương và của Tỉnh ủy, tạo hành lang pháp lý, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. 

UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen các tập thể đã có nhiều thành tích đóng góp trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoạt động của các kỳ họp có nhiều đổi mới rõ nét: giảm thời gian trình bày báo cáo, tăng thời gian thảo luận; điều hành linh hoạt, tập trung vào những vấn đề trọng tâm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp trực tiếp với trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong quá trình sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã chủ động, kịp thời thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền; kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành các nghị quyết cần thiết, bảo đảm hoạt động của chính quyền địa phương được liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn, tạo tiền đề quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp những ý kiến thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2026-2031, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng mà HĐND tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị HĐND tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò cơ quan dân cử, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh HĐND cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đại biểu; tăng cường phối hợp với UBND, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan trong hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và đồng thuận của nhân dân. Qua đó góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Dịp này, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tặng Bằng khen 8 tập thể và 71 cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; HĐND tỉnh tặng quà tri ân đối với các đại biểu HĐND không tiếp tục tham gia tái cử.

 

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
Tag: HĐND tỉnh Đắk Lắk Đắk Lắk Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ông Lương Nguyễn Minh Triết
Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng
