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HĐND tỉnh Phú Thọ bãi nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc

Thứ Tư, 11:15, 14/10/2026
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VOV.VN - Với 75/75 đại biểu có mặt tán thành, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Huy Ngọc tại kỳ họp chuyên đề sáng 14/10.

 

Bãi nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc

Sáng 14/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX tổ chức Kỳ họp thứ Năm, kỳ họp chuyên đề, xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác cán bộ.

Tại kỳ họp, các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Huy Ngọc. Kết quả, 75/75 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

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Ông Nguyễn Huy Ngọc khi bị bắt. Ảnh: Bộ Công an.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ký tờ trình đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định việc bãi nhiệm ông Nguyễn Huy Ngọc do có vi phạm liên quan đến hoạt động công vụ và đã bị kỷ luật Đảng bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Ngày 10/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Huy Ngọc về tội Nhận hối lộ.

Ông Nguyễn Huy Ngọc từng giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ông được xác định có liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, liên quan các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, buôn lậu và nhận hối lộ.

Việc bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Huy Ngọc là nội dung công tác cán bộ được HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp theo thẩm quyền.

HĐND tỉnh Phú Thọ xem xét, thông qua 9 nghị quyết

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ, nhấn mạnh kỳ họp diễn ra trong bối cảnh cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

hDnd tinh phu tho bai nhiem pho chu tich ubnd tinh nguyen huy ngoc hinh anh 2
HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp chuyên đề). 

Theo chương trình, HĐND tỉnh Phú Thọ xem xét, thảo luận và dự kiến thông qua 9 nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực. Trong đó, có nội dung điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 đợt 5; thông qua danh mục các khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất và danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; xem xét chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Một nhóm nội dung khác liên quan đến chính sách an sinh xã hội, gồm hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn; chính sách hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2028.

HĐND tỉnh cũng xem xét việc giao biên chế cán bộ, công chức và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026; sửa đổi, bổ sung một số quy định về tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh, các nội dung trình kỳ họp có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực đầu tư, hoàn thiện cơ chế, chính sách, chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Bùi Đức Hinh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, nghiên cứu kỹ các tờ trình, dự thảo nghị quyết, thảo luận khách quan, làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; đánh giá đầy đủ cơ sở pháp lý, tính phù hợp với thực tiễn và khả năng triển khai của từng nội dung.

Chủ tịch HĐND tỉnh đồng thời đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành chủ động tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu quan tâm, làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết định, bảo đảm các nghị quyết được ban hành có chất lượng, khả thi và phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Ngay sau phiên khai mạc, HĐND tỉnh nghe UBND tỉnh trình các báo cáo, tờ trình; nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra dự thảo nghị quyết và thảo luận những nội dung liên quan.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
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