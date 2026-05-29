Cải chính

HĐND tỉnh Vĩnh Long thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Thứ Sáu, 15:44, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/5, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, xem xét các tờ trình, báo cáo của UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ban của HĐND tỉnh. Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 21 nghị quyết quan trọng, tập trung vào các lĩnh vực an sinh xã hội, đầu tư công, giáo dục, y tế, lao động, an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhiều nghị quyết được cử tri quan tâm liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như: quy định hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế và hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; quy định các đối tượng khó khăn khác được hưởng chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh.

hDnd tinh vinh long thong qua nhieu nghi quyet quan trong hinh anh 1
Các đại biểu thông qua các nghị quyết.

Kỳ họp cũng thông qua các nghị quyết hỗ trợ trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp; hỗ trợ giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục; phê duyệt kế hoạch hỗ trợ cơ sở giáo dục mầm non ở địa bàn có nhiều lao động; quy định nhân sự, kinh phí thực hiện việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp một.

Ngoài ra, HĐND tỉnh còn thông qua nhiều nghị quyết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội như: điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026; quy định tiêu chí bố trí vốn ngân sách tỉnh để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; quy định các đối tượng khác được vay vốn theo Luật Việc làm.

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh và trật tự xã hội, kỳ họp đã thông qua các nghị quyết liên quan đến việc xây dựng, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và chế độ, chính sách đối với lực lượng này trên địa bàn tỉnh.

hDnd tinh vinh long thong qua nhieu nghi quyet quan trong hinh anh 2
Toàn cảnh kỳ họp.

Các đại biểu HĐND tỉnh đánh giá, việc thông qua các nghị quyết lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Trung ương, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương, đồng thời góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh ông Nguyễn Minh Dũng đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết đã được thông qua, bảo đảm đúng quy định, phát huy hiệu quả thiết thực, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
"HĐND thành phố Hà Nội cam kết sẽ tiên phong thí điểm các mô hình mới"

VOV.VN - Với tinh thần Thủ đô luôn đồng hành với cả nước, HĐND thành phố Hà Nội cam kết sẽ tiên phong thí điểm các mô hình mới, quyết tâm xây dựng một nền Quản trị số nghị trường hiện đại, minh bạch và gần dân.

Chủ tịch Quốc hội: HĐND cần có quyết tâm mới, tư duy mới, cách làm làm mới

VOV.VN - Sáng 28/5, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị Hội đồng nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.

Hội nghị HĐND toàn quốc được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại 33 điểm cầu

VOV.VN - Sáng 28/5, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Hội đồng nhân dân (HĐND) toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu 33 tỉnh, thành phố.

