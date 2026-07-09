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HĐND TP Đồng Nai: Chất vấn về cải cách hành chính, chuyển đổi số

Thứ Năm, 17:29, 09/07/2026
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VOV.VN - Sáng 9/7, Kỳ họp thứ 3 (giữa năm) HĐND thành phố Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Vấn đề cải cách hành chính, chuyển đổi số và khoa học công nghệ… được nhiều đại biểu quan tâm tại nghị trường.

Nóng về cải cách hành chính, chuyển đổi số

Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Đặng Dương Minh Hoàng cho rằng, thời gian gần đây, cử tri và doanh nghiệp tiếp tục phản ánh tình trạng hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoạt động chưa ổn định. Việc tiếp nhận và giải quyết một số thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và đăng ký kinh doanh chậm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp và môi trường đầu tư của thành phố.

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Các đại biểu tham dự kỳ họp. (Ảnh: Thiên Lý)

"Đề nghị UBND thành phố làm rõ một số nội dung: Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng chậm giải quyết các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh; trách nhiệm của UBND thành phố trong việc khắc phục tình trạng này; giải pháp lộ trình và thời gian cụ thể như thế nào để nâng cấp hạ tầng số, xử lý tình trạng tắc nghẽn dịch vụ công trực tuyến để đảm bảo quyền lợi của người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do lỗi hệ thống", ông Hoàng nêu kiến nghị.

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Đại biểu quan tâm đến các dự án chuyển đổi số chậm triển khai. (Ảnh: Thiên Lý)

Liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ, giải ngân các dự án chuyển đổi số, đại biểu Nguyễn Ngọc Lương quan tâm đến báo cáo của UBND thành phố đến ngày 12/6/2026 tỷ lệ giải ngân nguồn vốn cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số chỉ đạt 10,86%. 

Nhiều nguồn vốn đã được giao, nhưng nhiều dự án hiện nay chưa được giải ngân. Chỉ tiêu phát triển kinh tế số đang đạt rất là thấp, chỉ 7,88% trong khi chỉ tiêu HĐND thành phố giao là 15-17%.

"Đề nghị làm rõ nguyên nhân của tình trạng giải ngân chậm trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện và các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết 57 của Trung ương, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố. Giải pháp nhằm đảm bảo chỉ tiêu theo nghị quyết của HĐND thành phố", ông Lương chất vấn.

Ưu tiên vốn cho chuyển đổi số

Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, hiện thành phố đang chậm trong quá trình chuyển đổi số. Đến nay, Trung tâm IOC chưa đồng bộ dữ liệu từ các sở ngành, các địa phương; đường truyền, cơ sở hạ tầng cũng chưa đảm bảo. Sở Khoa học - Công nghệ phải tháo gỡ điểm nghẽn này trong 6 tháng cuối năm.

Đồng Nai sẽ đầu tư nâng cấp Trung tâm IOC, xây dựng các nền tảng xã hội số, kinh tế số và chính quyền số đi vào thực tế. 6 tháng cuối năm phải quyết liệt triển khai công tác chuyển đổi số, tập trung giải ngân các dự án chuyển đổi số.

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Kỳ họp thứ 3 HĐND TP Đồng Nai khoá I, phiên chất vấn và trả lời chất vấn. (Ảnh: Thiên Lý)

"Tỷ lệ giải ngân cho chuyển đổi số thấp bởi vì chưa làm được gì. Trong 6 tháng cuối năm, chúng tôi sẽ nâng cấp cơ sở dữ liệu Trung tâm IOC, xây dựng nền tảng xã hội số, kinh tế số và chính quyền số. Thành phố sẽ tính toán đến các xã, phường trong đề án để đồng bộ hệ thống quản trị và hạ tầng, chuyển đổi. Sắp tới đây lo là không có đủ nguồn để đáp ứng cho đầu tư nền tảng, do vậy trong quá trình tổ chức thực hiện thành phố sẽ cố gắng cân đối, ưu tiên cho các dự án thực hiện Nghị quyết 57", ông Út cho biết thêm.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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