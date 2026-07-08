Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai: "Thành công của kỳ họp đo bằng sự hài lòng của dân"

Tăng trưởng ấn tượng đạt 9,81%

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Tôn Ngọc Hạnh, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Nai nhấn mạnh, qua 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính của TP. Đồng Nai đã từng bước được kiện toàn, hoạt động ngày càng ổn định và thông suốt.

Toàn cảnh kỳ họp

Việc Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc trung ương đã tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho địa phương.

Tính đến ngày 30/6/2026, thành phố đã hoàn thành đề án sắp xếp thôn ấp, khu phố; tinh gọn đầu mối từ 1.771 đơn vị xuống còn 595 đơn vị.

Bước đi mang tính bước ngoặt này không chỉ nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở mà còn tạo nền tảng vững chắc để chính quyền phục vụ nhân dân tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của TP. Đồng Nai đã gặt hái được những con số cực kỳ ấn tượng. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP), ước đạt 9,81%; thu ngân sách nhà nước, vượt tiến độ, đạt trên 56% dự toán Thủ tướng giao.

HĐND thành phố đã tổ chức 7 kỳ họp, ban hành 58 nghị quyết kịp thời để quyết định các cơ chế về bộ máy, đầu tư công, tài chính ngân sách, quốc phòng an ninh, giúp tháo gỡ hàng loạt điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực.

Quyết tâm bứt phá 6 tháng cuối năm

Dù sở hữu những con số tăng trưởng lạc quan, song tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức phía trước. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững, TP. Đồng Nai cần tiếp tục dứt điểm tháo gỡ các nút thắt về thể chế, quy hoạch, đất đai, đầu tư, giải ngân và cải cách hành chính.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Nai

Trong bối cảnh nguồn lực ngân sách nhà nước có hạn, HĐND thành phố nhấn mạnh giải pháp tối quan trọng là sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công để đóng vai trò dẫn dắt, kích hoạt và lan tỏa mạnh mẽ nguồn lực đầu tư từ toàn xã hội. Đồng thời, thành phố sẽ tiếp tục kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng để các doanh nghiệp yên tâm bám rễ, người dân tự tin mở rộng sản xuất.

HĐND TP. Đồng Nai xác định mỗi quyết sách ban hành tại kỳ họp này bắt buộc phải xuất phát từ thực tiễn, có tính khả thi cao và được giám sát chặt chẽ.

Để đáp ứng kỳ vọng lớn lao của cử tri và nhân dân thành phố, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Nai đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Bên cạnh việc đánh giá khách quan các kết quả 6 tháng đầu năm, các đại biểu cần tập trung hiến kế, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá nhằm đưa tốc độ tăng trưởng của thành phố chính thức cán mốc 2 con số trong năm 2026.

Bà Hạnh nói: "Đối với các tờ trình và dự thảo nghị quyết, cần xem xét kỹ lưỡng cả về căn cứ chính trị, cơ sở pháp lý, tính cấp thiết, tính khả thi, nguồn lực thực hiện, đảm bảo mỗi nghị quyết được ban hành phải đúng, phải trúng yêu cầu thực tiễn và đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và sớm đi vào cuộc sống. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn phải phải thực sự là diễn đàn dân chủ, trách nhiệm và có tính xây dựng cao. Thành công của kỳ họp sẽ không chỉ được đo bằng số lượng nghị quyết được thông qua, mà quan trọng hơn là bằng hiệu quả tổ chức thực thi, bằng những chuyển biến thực chất trên từng lĩnh vực và bằng sự hài lòng của cử tri và nhân dân”.

Kỳ họp thứ 3 sẽ diễn ra trong 2 ngày (8/7 và 9/7). Ngoài thông qua các nghị quyết, kỳ họp sẽ dành thời gian chất vấn và lời chất vấn các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.